Александра Подрядова: «Аниме – уже не ниша, а полноценный сегмент рынка»

Генеральный директор компании «Пионер» рассказала БК о выпуске полнометражного «Человека-бензопилы», а также о новом аниме в пакете дистрибьютора

Полнометражное продолжение популярного сериала, ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА. ФИЛЬМ: ИСТОРИЯ РЕЗЕ, показало лучший старт среди аниме и наиболее высокие результаты среди новинок компании «Пионер». Прокатчик демонстрирует рекордные показатели в этом жанре – летом на больших экранах с успехом прошел ДАНДАДАН: ЗЛОЙ ГЛАЗ. Генеральный директор компании «Пионер» Александра Подрядова рассказала БК о выпуске ИСТОРИИ РЕЗЕ, а также о новом аниме в пакете дистрибьютора.

Поздравляем вам с результатами аниме ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА. ФИЛЬМ: ИСТОРИЯ РЕЗЕ! Превзошел ли проект ваши ожидания?

Большое спасибо! Наши ожидания с самого начала были сильно выше индустриальных прогнозов. Мы очень довольны мощным стартом проекта и продолжаем работать, чтобы выйти за верхний уровень этих ожиданий. Мы готовились к выпуску с пониманием, что ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА – это не «маленькое нишевое аниме», а огромный бренд с очень лояльным фандомом. Поэтому планку себе ставили высокую. И, как мы видим по предпродажам, по первому уикенду и по наработке, не ошиблись. При этом у проекта все еще есть запас по росту. Сейчас наша задача – не расслабляться после удачного старта, а добирать потенциал. Мы продолжаем рекламную кампанию, у фильма очень хороший «сарафан». Надеемся, кинотеатры нас тоже поддержат.

Стартовые результаты картины оказались выше цифр МАЛЬЧИКА И ПТИЦЫ. В чем вы видите факторы успеха новинки?

ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА – совершенно другой тип проекта. Это мощный жанровый фильм с огромной базой поклонников, и здесь сошлось сразу несколько факторов. У проекта невероятно активная и большая фан-база. Это молодая аудитория, которая быстро реагирует на новости и привыкла заранее покупать билеты на важные для себя события. Когда мы открыли предпродажи, стало окончательно ясно, насколько сильно зрители ждут релиз. При этом важно, что внутри фан-сообщества арка Резе считается одной из самых эмоционально заряженных во всей манге. Часть зрителей вполне могла прийти на фильм как на самостоятельное произведение, то есть наша аудитория гораздо шире, чем только фанаты сериала. Сама картина – динамичное, зрелищное аниме с экшном, драмой и узнаваемым стилем. Такой тип контента особенно хорошо чувствует себя в кинотеатрах. MAPPA – уже культовый бренд, не менее значимый, чем студия Ghibli для своего поколения. А «Человек-бензопила» фактически стал явлением: после первого сезона сериала у проекта закрепился статус обязательного к просмотру. Это тот случай, когда одно лишь название способно обеспечить высокий интерес к фильму. Ну и, конечно, в целом аниме-аудитория в России сильно выросла. Она стала шире, разнообразнее, а главное – начала ходить в кино. Это уже не ниша, а полноценный сегмент рынка. Поэтому стартовые цифры выше показателей МАЛЬЧИКА И ПТИЦЫ – логичное отражение того, куда сейчас смещается интерес зрителя.

Отличалась ли чем-то рекламная кампания ЧЕЛОВЕКА-БЕНЗОПИЛЫ от продвижения ДАНДАДАНА: ЗЛОЙ ГЛАЗ?

ДАНДАДАН – это компиляционный фильм, который включал в себя первые серии второго сезона, а не полноценный полнометражный релиз. И если посмотреть на данные «Кинопоиска» и международных платформ, становится очевидно, что ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА по масштабу интереса и популярности значительно опережает ДАНДАДАН. Исходя из этого и наши ожидания по проекту были другими, и сама кампания у фильма была заметно шире и масштабнее.

Как вы работали над привлечением поклонников аниме и каким образом расширяли аудиторию? Какие ресурсы для этого использовали?

Мы исходили из того, что у «Человека-бензопилы» уже есть очень активная аудитория, и наша задача была не создавать интерес с нуля, а дать людям понятный повод прийти в кино. Мы работали на создание большого события. Поскольку основная часть зрителей – это молодые люди, мы сосредоточили кампанию в диджитал-среде, используя комбинацию из аниме-сообществ, кинопабликов и лайфстайл-медиа, чтобы получить максимально широкий охват. Также мы активно работали в кинотеатрах. Отдельную роль сыграл дубляж Flarrow Films. Для зрителей аниме это критически важная часть восприятия: они идут в кино не только на любимых героев, но и на любимые голоса. У актеров дубляжа своя преданная аудитория, на премьерных показах автограф-сессии с актерами длились по несколько часов – это отлично показывает, что зрители приходят не только на фильм, но и на людей, которые его озвучивают.

Как вы думаете, повлиял ли на релиз фильма его выход в превью за две недели до полноценного старта?

Мне кажется, наши премьерные показы стали самым удачным элементом продвижения. За счет них нам удалось разжечь настоящий интерес не только среди зрителей, но и среди индустрии. Эти сеансы стали своего рода тестом на живую реакцию аудитории и сразу показали реальный потенциал проекта. Зрители выходили из залов очень эмоционально заряженными, сразу делились впечатлениями, и «сарафанное радио» начало работать буквально в первый же вечер. Это создало ощущение того самого события до официального старта и сформировало правильное ожидание.

Как вы оцениваете реакцию зрителей? Как думаете, удастся ли сборам проекта добраться до отметки в 500 миллионов рублей?

Мы будем стараться и надеемся на поддержку кинотеатров (смеется). Повторюсь, мы уверены в том, что нам еще есть куда расти, и продолжаем поддерживать релиз.

Как вы оцениваете влияние пиратской копии в сети на результат проката? Можно ли сказать, что ИСТОРИЯ РЕЗЕ стала неким переломным в этом смысле проектом – фанатскую аудиторию удалось привести в кинотеатры в полном объеме, несмотря на наличие «пиратки», или еще есть над чем работать?

Говоря о пиратстве, к сожалению, всегда есть над чем работать. Почему зрители предпочитают идти на ИСТОРИЮ РЕЗЕ в кино: дубляж Flarrow Films доступен только в кинотеатрах, сам контент гораздо выигрышнее раскрывается на большом экране. И, конечно, мы защищаем фильм в сети.

Если у студии DEEP налажены хорошие отношения с MAPPA, значит ли это, что потенциально вы можете приобрести для проката в России фильмы «Магической битвы»?

Права на этот проект принадлежат не MAPPA.

Какие еще аниме вы планируете выпускать в прокат? Как в целом оцениваете прокатный потенциал жанра на данном этапе?

Что касается будущих релизов, то мы уже можем сообщить о нашем следующем совместном проекте с DEEP – О МОЕМ ПЕРЕРОЖДЕНИИ В СЛИЗЬ: СЛЕЗЫ СИНЕГО МОРЯ. Его трейлер был подклеен к ЧЕЛОВЕКУ-БЕНЗОПИЛЕ. В Японии фильм выходит 26 февраля, мы планируем российский релиз в марте. Сериал был запущен в 2018 году и за это время превратился в устойчивый хит: сейчас он входит в топ-250 «Кинопоиска» с оценкой 8,4. Это очень серьезная база зрителей. Если говорить о потенциале жанра, то мы видим устойчивый рост интереса к аниме в кинотеатрах. Аудитория расширяется, вовлеченность становится выше, а успешные проекты показывают, что формат работает. Но важно понимать, что не каждое аниме способно на такие результаты, как у ИСТОРИИ РЕЗЕ. Здесь многое зависит от силы бренда, ожиданий аудитории и качества самого фильма.

Фото: пресс-служба компании «Пионер»