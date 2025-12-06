top banner

«Звездные войны» вернутся в кинопрокат в первозданном виде

Автор: Илья Кувшинов

6 декабря 2025

Релиз картины намечен на 19 февраля 2027 года

Disney планирует торжественно отметить юбилей ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН – студия объявила о том, что в честь 50-летнего юбилея франшизы перевыпустит в прокат оригинальную кинотеатральную версию фильма 1977 года.

Отмечается, что релиз отреставрированной копии картины Джорджа Лукаса намечен на 19 февраля 2027 года. Список стран, где запланирован перевыпуск, пока не уточняется.

Если не считать недавний показ в рамках фестиваля Британского института кино (BFI), то в последний раз оригинальная версия фильма без каких-либо изменений демонстрировалась на больших экранах в декабре 1978 года.

Фото: кадр из фильма ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ

