Шоураннер «Андора» назвал официальный бюджет сериала

Стоимость проекта составила $650 млн

Шоураннер Тони Гилрой принял участие в телефестивале ATX в Остине, где он рассказал о том, как создавался сериал «Андор» для стриминга Disney+.

В частности, он подтвердил давние слухи насчет стоимости проекта – 24 серии обошлись студии в $650 млн.

«Disney потратили на “Андора” $650 млн. На протяжении работы над сериалом нам не приходило никаких замечаний. Да, в сценарии первого сезона была фраза: "F**k the Empire". Студия сказала: "Пожалуйста, не могли бы вы этого не делать?". Реплика превратилась в "Fight the Empire" и это была единственная правка за все время. Когда мы делали второй сезон, нам сказали: “Стриминг мертв, у нас больше нет таких денег, как раньше". Пришлось много спорить, ругаться, но, в итоге, они не стали ничего урезать. Подобная свобода влечет за собой ответственность», – заявил Гилрой.

На данный момент самым дорогим сериалом является «Властелин колец: Кольца власти» для Amazon Prime: производственный бюджет одной серии составил около $62 млн, а общая стоимость двух сезонов – в районе $1 млрд.

Фото: кадр со съемок сериала «Андор»