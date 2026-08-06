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Disney+ начнет показывать пользовательские ролики из TikTok

Автор: Илья Кувшинов

6 августа 2026

Запуск инициативы в США запланирован на ближайшие месяцы

The Walt Disney Company и TikTok заключили «первое в своем роде» соглашение, в рамках которого пользовательские видеоролики, посвященные проектам корпорации, появятся в разделе вертикальных видео Verts на стриминге Disney+.

Отмечается, что создатели контента получат доступ к официальным фото- и видеоматериалам Disney с персонажами и франшизами компании. При этом авторы смогут по собственному желанию публиковать свои ролики одновременно в TikTok и на Disney+, где будет размещаться специально отобранная подборка пользовательского контента.

Кроме того, самые талантливые авторы смогут получить особые награды, дополнительные возможности для продвижения, доступ к эксклюзивным мероприятиям и пути карьерного развития.

Запуск инициативы в США запланирован на ближайшие месяцы, после чего его планируют распространить и на другие рынки. Подчеркивается, что соглашение с TikTok должно усилить развитие раздела Verts, который корпорация запустила в марте этого года.

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