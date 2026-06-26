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Disney первой среди студий преодолела порог в $3 млрд мировых сборов в 2026 году

Автор: Илья Кувшинов

26 июня 2026

Это произошло на фоне недавнего успеха мультфильма «История игрушек 5»

Walt Disney Studios все еще остается в лидерах – она стала первой из голливудских студий, кому удалось преодолеть отметку в $3 млрд мировых кассовых сборов в 2026 году.

Это произошло на фоне недавнего успеха мультфильма ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 5, который показал второй лучший дебют в истории студии Pixar. На данный момент мировые сборы картины уже превысили $367 млн.

Среди других заметных релизов Disney этого года – ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA 2 ($677,6 млн), МАНДАЛОРЕЦ И ГРОГУ ($323 млн), мультфильм ПРЫГУНЫ ($372 млн) и триллер НА ПОМОЩЬ! ($94 млн). Дополнительный вклад в результаты компании продолжают вносить хиты 2025 года АВАТАР: ОГОНЬ И ПЕПЕЛ и ЗВЕРОПОЛИС 2.

Примечательно, что все проекты Disney в 2026 году дебютировали с первой строчки в кинопрокатном чарте. Стоит также отметить, что за последние десять лет компания становилась девять раз становилась ведущей студией по сборам в мировом прокате.

До конца года студия также выпустит игровой ремейк МОАНЫ, фантастическую драму СОЗВЕЗДИЕ ПСА Ридли Скотта, анимационный фильм ПРОКЛЯТЫЙ и кинокомикс МСТИТЕЛИ: ДОКТОР ДУМ.

Фото: кадр из фильма ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 5

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