Режиссер «Человека-паука» снимет новые «Звездные войны»

Сценарий картины пишет Саймон Кинберг

Похоже, Disney определилась с кандидатурой постановщика первого фильма новой трилогии во вселенной ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН – по информации The Hollywood Reporter, им станет Джон Уоттс.

Для режиссера трилогии о Человеке-пауке с Томом Холландом проект станет возвращением в далекую-далекую галактику – в 2024 году он выступил одним из создателей сериала «Звездные войны: Опорная команда».

Над сценарием грядущей трилогии работает Саймон Кинберг. Детали держатся в секрете, однако предполагается, что она станет продолжением саги о Скайуокерах. Новая же картина может получить название ЭПИЗОД X.

Проект пока находится на стадии разработки и не получил официального зеленого света от Disney. Lucasfilm отказалась от комментариев.

Фото: кадр из съемок фильма ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ