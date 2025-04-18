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Новый фильм во вселенной «Звездных войн» с Райаном Гослингом выйдет в 2027 году

Автор: Илья Кувшинов

18 апреля 2025

Режиссером выступает постановщик «Дэдпула и Росомахи» Шон Леви

Райан Гослинг и режиссер Шон Леви (ДЭДПУЛ И РОСОМАХА) объявили на конвенции Star Wars Celebration в Японии, что новый фильм во вселенной ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН дебютирует в прокате 28 мая 2027 года.

Съемки картины, получившей название STAR WARS: STARFIGHTER, начнутся уже этой осенью. Действие проекта, посвященного совершенно новым персонажам, будет разворачиваться через пять лет после событий фильма СКАЙУОКЕР. ВОСХОД.

Сценарий ленты написал шоураннер сериала Apple TV+ «Друзья и соседи» Джонатан Троппер, в прошлом уже работавший с Леви (ПРОЕКТ «АДАМ», ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ).

Фото: Disney / Lucasfilm

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