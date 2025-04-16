Кинотеатральную версию «Звездных войн» впервые за 47 лет покажут публично

Инсайдеры сообщают, что BFI пришлось вести долгие переговоры с Disney и Lucasfilm

Британский институт кино (BFI) объявил о том, что покажет кинотеатральную версию ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН 1977 года в рамках своего фестиваля BFI Film on Film Festival, который специализируется на демонстрации картин с пленочных копий.

Отмечается, что это будет первый публичный показ оригинальной копии с декабря 1978 года. Это связано с тем, что вскоре после релиза Джордж Лукас начал вносить изменения в фильм – в частности, для перевыпуска на экранах в 1981 году он сменил название ленты, добавив в открывающие титры подзаголовок ЭПИЗОД IV – НОВАЯ НАДЕЖДА. Последние правки датируются 2019 годом, когда старая трилогия дебютировала на сервисе Disney+.

Инсайдеры сообщают, что BFI пришлось вести долгие переговоры с Disney и Lucasfilm о показе оригинала, потому что обычно они разрешают только демонстрацию одобренного Лукасом «специального издания».

Режиссер на протяжении многих лет заявлял, что не планирует заниматься восстановлением оригинальной версии, потому что это «не тот фильм, который он хотел снять». Тем не менее, в 2006 году Lucasfilm выпустила ограниченным тиражом на DVD все три фильма в нетронутом виде, однако далеко не в лучшем качестве.

Фото: кадр из фильма ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД IV – НОВАЯ НАДЕЖДА