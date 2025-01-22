Райан Гослинг может сыграть в новых «Звездных войнах»

Режиссером выступает постановщик «Дэдпула и Росомахи» Шон Леви

Похоже, Райан Гослинг отправится в далекую-далекую галактику. По информации The Hollywood Reporter, представители актера ведут переговоры о его участии в новом фильме из вселенной ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН.

Режиссером проекта выступает постановщик ДЭДПУЛА И РОСОМАХИ Шон Леви, который разрабатывает его последние два года вместе со сценаристом Джонатаном Троппером (ПРОЕКТ «АДАМ»).

Детали, по традиции, держатся в строжайшем секрете, однако инсайдеры утверждают, что это будет отдельный самостоятельный фильм.

Также отмечается, что если переговоры с Гослингом увенчаются успехом, то съемки картины могут начаться уже этой осенью.

Фото: кадр из фильма БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049