Райан Гослинг может сыграть в новых «Звездных войнах»
Автор: Илья Кувшинов
22 января 2025
Режиссером выступает постановщик «Дэдпула и Росомахи» Шон Леви
Похоже, Райан Гослинг отправится в далекую-далекую галактику. По информации The Hollywood Reporter, представители актера ведут переговоры о его участии в новом фильме из вселенной ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН.
Режиссером проекта выступает постановщик ДЭДПУЛА И РОСОМАХИ Шон Леви, который разрабатывает его последние два года вместе со сценаристом Джонатаном Троппером (ПРОЕКТ «АДАМ»).
Детали, по традиции, держатся в строжайшем секрете, однако инсайдеры утверждают, что это будет отдельный самостоятельный фильм.
Также отмечается, что если переговоры с Гослингом увенчаются успехом, то съемки картины могут начаться уже этой осенью.
Фото: кадр из фильма БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049
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