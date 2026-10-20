Объявлен лонг-лист кинопремии «Золотой Орел» за 2026 год

В категорию «Лучший игровой фильм» вошло 35 фильмов

Академия кинематографических искусств и наук России представила лонг-лист премии «Золотой Орел».

В категорию «Лучший игровой фильм» вошло 35 картин. В их числе БИТВА МОТОРОВ Ильи Маланина, ВЕТЕР Сергея Члиянца, ВОЛЧОК Константина Смирнова, ГАНДИ МОЛЧАЛ ПО СУББОТАМ Юрия Зайцева, БУРАТИНО Игоря Волошина, ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СИДНИ ЛЮМЕТА Рауля Гейдарова, КАРТИНЫ ДРУЖЕСКИХ СВЯЗЕЙ Сони Райзман, ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА Николая Рыбникова, СЧАСТЛИВ, КОГДА ТЫ НЕТ Игоря Марченко, ЦИНГА Владимира Головнева, РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ Андрея Кравчука, ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО Михаила Вайнберга и многие другие.

В лонг-лист категории «Лучший телесериал» попало 12 проектов, а в лонг-лист номинации «Лучший проект онлайн-платформы» – 24 проектов.

Полный список претендентов доступен на официальном сайте премии. Шорт-лист будет определен по итогам первого тура голосования.

ХХV торжественная церемония вручения премии «Золотой Орел» состоится 29 января 2027 года в 1-м павильоне киноконцерна «Мосфильм».

Фото: официальный сайт премии