Официальная касса России: ну где же ручки

На втором уикенде приключенческий фильм БИТВА МОТОРОВ потерял небольшие 28,1% и заработал 205 млн. Общая касса достигла 567 млн рублей, а число зрителей – 1,075 млн человек. Динамика сборов картины опережает график летних проектов ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК (552 млн рублей и 1,322 млн зрителей после двух уикендов) и ХОЛОП 3 (543 млн рублей и 1,119 млн зрителей), хотя проигрывает им в посещаемости.

Разница между валовым бокс-офисом по итогам уикенда в статистике ЕАИС и общей кассой фильмов, по которым у нас имеются подтвержденные данные от дистрибьюторов, на прошедшем уикенде составила 83,9 млн рублей. Эту сумму БК определяет как примерные сборы пиратских релизов, ведущим из которых остается экранизация серии видеоигр ОБИТЕЛЬ ЗЛА. По сравнению с предыдущей неделей касса неофициального сегмента сократилась всего лишь на 5,1%.

С третьей строчки начал работу музыкальный байопик РУКИ ВВЕРХ! 2, освоивший 81,5 млн рублей и привлекший 173 тысячи зрителей. Сиквел заметно уступил результатам первого фильма, заработавшего на старте 226 млн рублей за 562 тысячи проданных билетов.

Четвертую позицию сохранил мультфильм ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАМОНТЕНКА. В ПОИСКАХ МАМЫ с кассой 47 млн рублей. Общая выручка по итогам трех недель достигла 259 млн рублей, анимацию посмотрело 663 тысячи зрителей. Проект опережает показатели проекта ЛУНТИК. ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ за тот же период (221 млн рублей и 592 тысячи зрителей).

Первую пятерку замкнул перевыпуск СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ, освоивший на второй неделе 41,7 млн рублей. В сумме на счету проекта накопилось 153 млн, что в два раза уступает сборам первых СУМЕРЕК (307 млн) на том же отрезке времени.

Фантастический боевик ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА заработал на четвертом уикенде 36,9 млн рублей, доведя общий бокс-офис до 434 млн рублей. Фильм посмотрело 882 тысячи зрителей. Среди российских проектов этого года картина обогнала по сборам военную драму АНГЕЛЫ ЛАДОГИ (403 млн) и стала одиннадцатой.

Сказка ЦАРЕВНА НЕСМЕЯНА положила в свою копилку дополнительные 32,9 млн рублей, увеличив выручку до 197 млн рублей. Посещаемость картины достигла 499 тысячи человек. Фильм оставил позади такие семейные ленты, как МОЯ СОБАКА – КОСМОНАВТ (194 млн рублей и 493 тысячи зрителей), СОКРОВИЩА ГНОМОВ (168 млн рублей и 460 тысяч зрителей) и МАША И МЕДВЕДИ (156 млн рублей и 424 тысячи зрителей), но уступает сиквелу ЦАРЕВНЫ-ЛЯГУШКИ (338 млн рублей и 835 тысяч зрителей).

Триллер ВЫШКА 2 заработал на четвертом уикенде 26,1 млн рублей, доведя общую кассу до 306 млн рублей. Аудитория проекта составила 593 тысячи зрителей. Сиквел заметно превосходит итоговые цифры первой части – 163 млн рублей и 551 тысяча зрителей.

Фэнтези КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ увеличил свою выручку до 400 млн рублей, число зрителей достигло 1,066 млн. Картина оставила позади недавнюю комедию НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2 (393 млн рублей и 1,028 млн зрителей).

На десятом месте стартовал мультфильм ПОДВОДНАЯ БРАТВА. НА СТРАЖЕ РИФА. Анимация заработала 14,1 млн рублей и привлекла 35 тысяч зрителей. Показатели оказались выше цифр релизов ВОЛШЕБНОЕ ПЕРО (13,3 млн рублей и 34 тысячи зрителей) и РЫБКА УНЫВАКА. ПОДВОДНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ (11,9 млн рублей и 30 тысяч зрителей), но меньше стартовых результатов ленты ЧАРЛИ ЧУДО-ПЕС (18,8 млн рублей и 47 тысяч зрителей).

Также в прокат вышли криминальный триллер с Итаном Хоуком и Расселом Кроу ДО ПОСЛЕДНЕГО ГРАММА (13-е место, 6,9 млн рублей и 11,1 тысячи зрителей), драма с Хавьером Бардемом ЛЮБОВЬ МОЯ (15-е место, 4,8 млн рублей и 6,2 тысячи зрителей), документальная картина ЛЕС. ХРАНИТЕЛЬ ЖИЗНИ (16-е место, 3,7 млн рублей и 7,7 тысячи зрителей), японский хоррор ВКУСКИЛЛ (17-е место, 3 млн рублей и 5,3 тысячи зрителей) и российский фильм ужасов КРАСНЫЙ ЭКРАН (20-е место, 1,8 млн рублей и 3,1 тысячи зрителей).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 629 млн рублей, с учетом стран СНГ – 684 млн рублей. Это на 19,6% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 14,1 больше, чем было на аналогичном уикенде 2025 года, когда в прокате лидировал военный триллер АВГУСТ.

20.10.2026 Автор: БК