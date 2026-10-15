TIFF 2026: рынок на пробу

20 сентября в Торонто завершился 51-й международный кинофестиваль, однако главным индустриальным событием нынешнего смотра стал запуск первого официального Кинорынка. Идея не была новой: TIFF давно функционировал фактически как рынок благодаря огромному количеству премьер и постоянному присутствию покупателей и продавцов, однако теперь организаторы попытались выстроить для этого отдельную инфраструктуру. Итоги первого года получились неоднозначными: интерес к мероприятию оказался высоким, однако многие крупные компании продолжили работать по старой схеме, а количество громких сделок осталось небольшим.

В последние годы Торонто все чаще оказывался в ситуации, когда наиболее ожидаемые фестивальные премьеры уезжали в Теллурайд или Венецию, а представители рынка жаловались на сокращение числа действительно коммерческих фильмов и сделок. Однако нынешний фестиваль показал, что вовлеченная аудитория по-прежнему остается его главной силой. Кинг-стрит, где работал фестивальный комплекс с кинопоказами, фуд-маркетом, живыми диджей-сетами и другими интерактивными мероприятиями, была заполнена зрителями. Именно они стали звездами этого смотра: люди бурно реагировали на фильмы, поддерживали актеров и создателей, а аншлаговые показы и продолжительные овации вновь напомнили, почему TIFF вообще остается столь важной частью осеннего кинематографического календаря. Журналисты Screen отмечают, что даже в их офисах знали: новая волна воплей с улицы означает, что стартовала очередная красная дорожка.

Гран-при смотра получила испанская драма ЧЕРНЫЙ ШАР (La bola negra) режиссеров Хавьера Кальво и Хавьера Амбросси, более известных как творческий тандем «Лос Хавис». Сюжет картины разворачивается в трех временных линиях (в республиканской Испании 1932 года, во время гражданской войны в 1937-м и в современной Испании 2017-го) и рассказывает о трех мужчинах, чьи судьбы объединяют темы сексуальности, желания, боли и наследия. Сочетание исторического масштаба, личной истории и ярко выраженной авторской позиции помогло проекту стать одним из главных событий фестивального сезона.

Победа в Торонто стала для «Лос Хавис» еще одним крупным достижением после приза за режиссуру в Каннах, а сам ЧЕРНЫЙ ШАР уже выбран Испанией в качестве национальной заявки на «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм». Примечательна и стратегия релиза проекта от Netflix, который приобрел ленту во время смотра на Лазурном берегу. Стриминг предоставит картине самое длинное в истории платформы кинотеатральное окно (47 дней): 16 октября она стартует на больших экранах США, а премьера на сервисе состоится только 2 декабря. Это выглядит как сигнал к очевидно большой оскаровской кампании – тем более что ЧЕРНЫЙ ШАР стал не только первым фильмом Netflix, выигравшим TIFF, но и вообще первым неанглоязычным победителем за последние пятнадцать лет. Перспективы у картины, безусловно, радужные: за шестнадцать лет почти все обладатели приза зрительских симпатий TIFF были номинированы на «Оскар» в основной категории (за исключением двух проектов – И КУДА МЫ ТЕПЕРЬ? Надин Лабаки и ЖИЗНЬ ЧАКА Майка Флэнагана). Четыре из них даже получили саму награду.

Серебро Торонто досталось драмеди РОККИ – ЭТО Я Питера Фаррелли (ЗЕЛЕНАЯ КНИГА), которое выйдет в российский прокат 19 ноября. Картина рассказывает о том, как Сильвестр Сталлоне работал над созданием фильма РОККИ. По сюжету, начинающий актер Сталлоне пишет блестящий сценарий о молодом боксере, но готов продать его только при условии, что главную роль сыграет он сам. Студийные боссы не воспринимают всерьез амбиции выскочки, чье лицо частично перекошено, а речь полна дефектов. Отказавшись от предложенного гонорара за сценарий, никому не известный актер обрекает семью на массу трудностей, чтобы реализовать свою мечту. В итоге лента становится кассовым хитом 1976 года, получает десять номинаций на «Оскар» и премию за лучший фильм. Слая в проекте сыграл Энтони Ипполито («Предложение»), и многие критики отметили его как потенциального кандидата на попадание в оскаровскую категорию «Лучшая мужская роль».

Замкнула тройку зрительских симпатий новая работа режиссера оскароносного фильма CODA: РЕБЕНОК ГЛУХИХ РОДИТЕЛЕЙ Шан Хейдер – драма БЫТЬ ХЬЮМАНН (Being Heumann), посвященная матери американского движения за права инвалидов Джудит Хьюманн. История сконцентрирована вокруг протеста 1977 года в Сан-Франциско под названием «Cидячая забастовка по статье 504», когда борцы за права людей с инвалидностью почти на месяц захватили федеральное здание, требуя большей инклюзивности. Картина будет представлена на сервисе Apple TV 13 ноября после ограниченного проката в кинотеатрах США.

С прошлого года фестиваль также ввел еще один приз зрительских симпатий – для проектов, сделанных за пределами Северной Америки. Гран-при в данной секции досталось драме ЭЛСИНОР (Elsinore) с Эндрю Скоттом в главной роли. В картине он сыграл британского актера Иэна Чарльсона, который в 1989 году, незадолго до своей смерти от СПИДа, заменил Дэниела Дэй-Льюиса в лондонской постановке «Гамлета». После успешного приема в Торонто и в Теллурайде Focus Features рассчитывает продолжить продвижение картины на Лондонском кинофестивале (BFI), а Скотт, в свою очередь, находится в десятке потенциальных претендентов на попадание в главную актерскую категорию на «Оскаре».

На фоне успеха ОБСЕССИИ особое внимание вновь было приковано к секции Midnight Madness, где годом ранее состоялась премьера ленты Карри Баркера. На этот раз главным объектом охоты дистрибьюторов стал слэшер РЕКА (River) Джоша Джулиано – в жесточайшей схватке права на прокат вырвали Universal и Blumhouse Atomic Monster, заплатившие за картину более $10 млн. Отмечается, что в числе претендентов числились Sony, Focus Features, Paramount, A24 и Netflix, однако для студии Blumhouse было делом чести заполучить этот фильм: ее руководитель по части жанровых независимых проектов Сэм Циммерман ранее работал с Джулиано в Shudder. В результате компания приобрела не только ленту из лайнапа TIFF, но и следующую работу постановщика – хоррор OCCUPANT. В центре сюжета РЕКИ – отчужденные сестры и брат, которые возвращаются в родной город после смерти отца. Они отправляются развеять его прах на любимом месте на речке, однако поездка быстро превращается в настоящий кошмар. Главные роли в картине исполнили Джейн Леви (ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: ЧЕРНАЯ КНИГА), Джессика Рот (СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ) и Макс Маттерн («Мыс страха»). Universal уже даже выбрала дату выхода – проект стартует в праздничный уикенд Дня Мартина Лютера Кинга, 15 января 2027 года.

Иронично, что главный приз «полуночной секции» взял диаметрально противоположный проект – сатирический документальный фильм ЛЕДИ И ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, БРАЙАН МАЛРУНИ (Ladies and Gentlemen, Brian Mulroney) Мэтью Ранкина, рассказывающий о восемнадцатом премьер-министре Канады. Малруни известен на родине прежде всего своей крайне низкой популярностью в последние годы правления: рейтинг его одобрения опустился примерно до 12%. Одной из главных причин стал новый налог на товары и услуги, который он ввел в 1991 году: фактически канадцам приходилось платить государству дополнительные деньги сверх указанной цены.

Если говорить о других громких сделках из программы Торонто, то одной из них стал триллер ХИРУРГ (The Surgeon) с Мишель Йео, Мартином Фриманом и Юрием Колокольниковым – компания Sony Pictures приобрела права на прокат ленты в Северной Америке, Латинской Америке, Италии, Китае и Гонконге. В центре повествования – опытный хирург, которую похищают и заставляют против ее воли оперировать загадочного пациента. Используя свой многолетний опыт, героиня пытается обратить имеющиеся знания против похитителей и спастись. Режиссером картины выступил Рошан Сетхи (МИЛЫЙ ИНДЕЙСКИЙ ПАРЕНЬ), который успевает совмещать работу в кино с профессией радиационного онколога в бостонской больнице. Стоит отметить, что бόльшая часть международных территорий по фильму была закрыта на Кинорынке в Каннах в 2025 году – в частности, компания Unicorn Media приобрела права на прокат ХИРУРГА в СНГ.

КОСТРЫ АМБИЦИЙ

В целом ситуация с продажами в Торонто оказалась заметно спокойнее, чем можно было ожидать от крупного осеннего фестиваля. Представители рынка утверждали, что доступных проектов и пакетов было немного, а сами фильмы выглядели менее коммерческими, чем в предыдущие годы. При этом покупатели не говорили об отсутствии интереса как такового – скорее о более медленном темпе принятия решений. Одной из причин все еще остается сентябрьская дата смотра – TIFF проходит вскоре после летних каникул, когда европейская индустрия только возвращается к работе, и поэтому селлерам бывает сложно за короткий срок полностью сформировать новый пакет. Другая проблема – близость AFM, который пройдет в Лос-Анджелесе в ноябре. В результате многие продавцы использовали Торонто для работы с уже готовыми проектами, переговоров по отдельным территориям и подготовки к осеннему Кинорынку. Но что самое важное – большинство из них продолжало работать не в официальном пространстве нового рынка TIFF: The Market, который был запущен в этом году, а в привычных им отелях и местах для встреч.

Не только фестиваль, но и канадские власти делали большую ставку на Кинорынок – при поддержке Telefilm Canada он получил 23 млн канадских долларов ($16,9 млн) федерального финансирования на три года. Поэтому для TIFF это не просто эксперимент, а долгосрочная ставка на превращение Торонто в полноценный осенний индустриальный центр. Как и предполагалось, не обошлось без шероховатостей – в частности, много нареканий вызвала выдача аккредитаций: например, в первый день некоторые участники стояли в очередях более четырех часов, пока сотрудники пытались справиться с потоком людей и проблемами с принтером. Со второго дня ситуация улучшилась, однако сама инфраструктура рынка вызывала у гостей мероприятия много вопросов. В большом выставочном зале действительно была заметна активность, но не возникало постоянного ощущения толпы – после обеда количество посетителей существенно падало (отдельные наблюдатели оценивали заполненность площадки значительно меньше, чем наполовину). Исключением оставался канадский стенд и расположенные рядом компании, где, напротив, было многолюдно практически все время.

Некоторые участники при этом видят в новом рынке пользу именно как в дополнительной точке для встреч. Другим же пока непонятно, зачем платить за официальное присутствие, если на протяжении последних пятнадцати лет в Торонто уже существовал неофициальный рынок, сформированный самими продавцами вокруг фестиваля. Профессионалы индустрии отмечают, что дело не только в привычке – выставочный комплекс Metro Toronto Convention Centre находился в нескольких кварталах от основных мест проведения фестивальных показов, и для покупателей с плотным расписанием это означало необходимость выбирать между фильмами и рынком или постоянно тратить время на перемещения. Еще одной особенностью первого TIFF: The Market стало сокращение количества скринингов на рынке для большинства фестивальных проектов – многие картины буквально получали только один показ.

Тем не менее у TIFF есть достаточно серьезные аргументы в пользу дальнейшего развития инициативы. По данным главы рынка Чарльза Трембле, мероприятия TIFF: The Market посетило более 116 тысяч человек, а число зарегистрированных делегатов превысило 7 тысяч. В прошлом году их было 5 тысяч, и организаторы изначально ставили перед собой задачу увеличить их количество до 6 тысяч. На выставочной площадке было представлено 238 экспонентов. Число байеров, участвовавших в деловых встречах и рыночных показах, выросло на 19% по сравнению с 2025 годом. Как отмечает Чарльз Трембле, статус официального делового мероприятия открыл более широкие возможности как для малых игроков, так и для крупных компаний.

По планам организаторов, Кинорынок в Торонто должен охватить контент для кинопроката, телевидения и цифровых платформ. Тем не менее в первый год основное внимание было сосредоточено на продажах фильмов, тогда как деловая программа в большей степени затрагивала ТВ. Говоря о будущих рынках, генеральный директор фестиваля в Торонто Кэмерон Бейли отметил, что фокус будет смещаться в сторону международного сотрудничества: «Судя по тому, что мы увидели в этом году, я надеюсь, этот рынок будет становиться все более глобальным. Он будет отражать тот факт, что таланты, капитал и дистрибуция все больше приобретают международный характер».

Фото: кадр из фильма ЧЕРНЫЙ ШАР

15.10.2026 Автор: Илья Кувшинов