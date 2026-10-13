В Минкультуры прошел питчинг дебютных национальных фильмов (часть 1)

В первом блоке экспертам представили 18 картин

13 октября в Министерстве культуры прошла очная защита авторских и экспериментальных игровых национальных фильмов. Всего экспертам представили 61 проект.

Питчинг открыла фэнтези-комедия ИВАН ЦАРЕВИЧ И ВОЛКОВА от «Свердловской киностудии». По сюжету, Иван Царевич из XI века неожиданно оказывается в современном мире. Амбициозная ивент-менеджер Лена, нацеленная на карьерный рост, выдает его за своего мужа, рассчитывая получить повышение. Однако фиктивные отношения с настоящим царевичем заставляют ее пересмотреть жизненные приоритеты, взгляды на любовь и собственные ценности. Участие в картине подтвердили Кирилл Зайцев и Полина Максимова. Режиссером выступит Павел Воронин, продюсерами – Максим Рогальский и Виктор Шадрин, автором сценария – Василий Ровенский. Бюджет проекта составляет 143 млн рублей, из которых у Министерства культуры запрашивают 100 млн.

Следом кинокомпания «Мечта» рассказала о комедийной драме ВЕЧНАЯ МОЛОДОСТЬ. Ее главный герой – бывший рокер Леха Королев, которому предлагают воссоединить легендарную группу «Шторм», прославившуюся в 1990-х, ради выступления на фестивале «Мир Сибири». Чтобы собрать бывших коллег, с которыми он давно потерял связь, Лехе предстоит пересечь всю Сибирь. В дороге всплывают старые обиды и тайны, а молодая певица Саша, присоединившаяся к компании, неожиданно оказывается его дочерью. Путешествие становится для героев не только попыткой вернуть былую славу, но и шансом разобраться в прошлом, помириться, повзрослеть и заново обрести вкус к жизни. Главную роль исполнит Андрей Шевченков, режиссером станет Андрей Гаврилов, продюсером – Станислав Дружинин. Бюджет картины – 140 млн рублей, запрашиваемая поддержка – 98 млн. Съемки запланированы в Красноярском крае.

Компания «12 Кадр» представила спортивную экшн-драму НА ОДНОМ ДЫХАНИИ, посвященную синхронному плаванию. В центре истории – три юные спортсменки, мечтающие попасть из резерва в основной состав национальной сборной. У каждой из них свои проблемы, с которыми предстоит справиться. При этом путь к победе требует не эгоизма, а умения работать в команде. Одна из героинь, Лиза, уверена, что за каждую победу приходится расплачиваться несчастьями. Ей предстоит выяснить, чем она готова пожертвовать ради своей главной мечты. Создатели обещают большое количество экшн-съемок. В работе над постановкой помогает взрослая сборная России по синхронному плаванию. В актерском составе заявлены Полина Цыганова, Диана Енакаева, Антон Рогачев, Варвара Володина и Марина Александрова, которой досталась роль тренера. Режиссер – Артем Соловьев, сценарист – Дана Жанэ, продюсер – Арсений Овчинников. Среди картин, вдохновивших авторов, названы БОЛЬШОЙ, ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ и МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ. Бюджет проекта составляет 121,5 млн рублей.

Режиссер Алексей Федорченко и компания «29 Февраля» работают над фильмом ОЗЕРО, созданным по мотивам произведений русских классиков – Чехова, Островского, Бунина, Гончарова, Тургенева, Толстого, Горького, Лескова, Некрасова и Достоевского. Усадьбы из разных рассказов, повестей и романов окажутся на берегу одного озера, а зрителям покажут один день из жизни этого необычного мира. По замыслу авторов, Евгений Сергеевич Дорн прогуливается вдоль берега, где расположены десять усадеб. Фильм будет состоять из 14 новелл. Создатели называют картину амбициозным творческим экспериментом. Продюсер – Дмитрий Воробьев. При бюджете в 140 млн рублей у Министерства культуры запрашивают 100 млн.

Историко-патриотический арт-детектив НЕИЗВЕСТНЫЙ ПОРТРЕТ СТЕПАНА ЭРЬЗИ готовит компания «Аллюр-Фильм». Действие начинается в Париже в 1926 году: приехавший на выставку русский скульптор Степан Эрьзя узнает, что европейский агент, которому он во время предыдущего визита оставил около ста своих работ, обворовал его. Выставлять оказывается нечего, и Эрьзя решает разыскать пропавшие скульптуры, параллельно создавая новые портреты. Фильм расскажет о мастере, чье творчество опиралось на народные мордовские приемы и мотивы, но получило признание мирового уровня. Эрьзя работал не только в СССР, но и в Италии, Франции и странах Латинской Америки. Проведя 26 лет в Аргентине, он по-прежнему считал себя русским художником и стремился вернуться на родину. После возвращения он безвозмездно передал свои работы стране. По замыслу авторов, это история о том, что художник не может состояться без своих корней. Главные роли предложены Антону Шагину, который сыграет молодого Эрьзю, Виктору Бычкову, Елизавете Арзамасовой и Ольге Лерман. Режиссером и оператором выступит Дмитрий Коробкин. У Министерства культуры запрашивают 84 млн рублей.

Компания «Апостериори Фильмс» представила военную драму ОРЛИНОЕ ГНЕЗДО – историю о любви, долге и преемственности поколений. Главные герои – офицер Мурат Чачев и врач Настя Белова. Их любовь становится опорой в служении Родине, однако после гибели Мурата на СВО Настя сама берет в руки оружие, продолжая его путь ради памяти любимого и защиты страны. Среди референсов создатели называют БАЛЛАДУ О СОЛДАТЕ, ВОЗДУХ и ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ. Поддержать проект на защите приехал министр культуры Карачаево-Черкесской Республики Зураб Агирбов. Режиссером выступит Наур Гармелия, сценарий по мотивам собственного романа написал Олег Этлухов. Бюджет картины составляет 94 млн рублей.

Фантастическая комедия ВИДЕОАНЯ от студии «АТ-Продакшн» обращается к теме совмещения материнства и карьеры. По сюжету, уставшие от декрета подруги находят необычную видеоняню, которая переносит их во времени. Но, каждый раз сбегая от повседневных забот в беззаботное прошлое, героини рискуют потерять настоящее. Одну из главных ролей исполнит Дарья Мельникова. Также в картине снимутся Наталья Земцова, Ася Резник, Роман Набатов и Кирилл Нагиев. Режиссер – Мария Лойтер, автор сценария – Марина Косова. Среди референсов названы СЕМЬЯНИН, ВОЙНА НЕВЕСТ, ТАЛЛИ и сериал «Быть Эрикой». Проект поддержал детский омбудсмен в Ярославской области Михаил Крупин. Дистрибьютором станет «Капелла Фильм». При бюджете в 119 млн рублей создатели рассчитывают собрать в прокате около 500 млн.

Студия «Берег Фильм» готовит драму ЦАРЬ-РЫБА по произведениям Виктора Астафьева. Главный герой оказывается перед выбором между честью и предательством, большими деньгами и достоинством. Отдельное внимание создатели уделяют образу самой рыбы: для его воплощения планируют использовать не только графику и комбинированные съемки, но и настоящую движущуюся модель, уже прошедшую испытания в воде. Режиссером и продюсером выступит Игорь Копылов. В актерском составе заявлены Павел Харланчук, Александр Ребенок, Ольга Смирнова и Дмитрий Лавров. Партнером по производству станет «Триикс Медиа», дистрибьютором – «Каро Премьер». Съемки пройдут в Красноярской области. Бюджет оценивается в 130 млн рублей, из которых у Министерства культуры запрашивают 80 млн.

Мистическую военную драму БРАТ ПРОТИВ БРАТА разрабатывает компания «Вива Фильм». В основе сюжета – трагическая история одной шахтерской семьи, разделенной войной: два брата оказываются по разные стороны фронта во время СВО. В проекте подтвердили участие Иван Охлобыстин, Игорь Жижикин, Владимир Сычев и Людмила Артемьева. Режиссер – Иван Архипов, продюсер – Виктория Гудз. Общий бюджет составляет 160 млн рублей. В материалах проекта указано, что у Министерства культуры запрашивают 100 млн. Дистрибьютором станет «Каро Премьер».

Военная драма ВОРОНИЙ МОСТ от компании «Вико-Фильм» расскажет о сопротивлении советских женщин-военнопленных в нацистском концлагере Равенсбрюк. В нечеловеческих условиях героини продолжают бороться за жизнь и достоинство. Когда одна из женщин рожает ребенка, старшая надзирательница пытается присвоить его себе. В актерском составе заявлены Дарья Верещагина, Валентина Теличкина, Маша Кошина, Линда Лапиньш и Владимир Мишуков. Режиссер – Евгений Звездаков, продюсер и автор сценария – Екатерина Вилетник, оператор – Алишер Хамидходжаев. Бюджет картины составляет 164,8 млн рублей, запрашиваемая поддержка – 100 млн. Прокат запланирован на ноябрь 2028 года.

«Время кино» совместно с «Военфильмом» готовит военную драму СУДЖА, основанную на реальной истории освобождения города. Действие разворачивается в августе 2024 года. Снайпер Иван Ипатов празднует рождение сына, когда в Курской области начинаются диверсии украинских войск. Иван предупреждает о вторжении, но ему не верят. После гибели родителей и исчезновения жены с ребенком он вместе с командой Дружинина и северокорейскими спецназовцами организует сопротивление. Вскоре Иван узнает, что его жена жива и находится в плену в Судже. Стремясь спасти семью, он участвует в опасных операциях и пробивается к оккупированному городу. Пережитое постепенно меняет героя: жажда мести уступает желанию сохранить человечность. Во время штурма Суджи Иван спасает жену и мирных жителей, а в схватке с противником отказывается убивать побежденного врага. Главную роль исполнит Максим Сапрыкин, также в картине сыграют Гела Месхи, Илья Коробко и корейские актеры. Режиссер – Вячеслав Кириллов, продюсеры – Игорь Угольников и Вадим Олейник. Главным военным консультантом выступает полковник Сергей Шейко. Сценарий утвержден в Министерстве обороны. Поддержать проект на защите приехал глава Суджанского района Курской области Алексей Спиридонов. Прокатчиком станет «Наше кино», релиз намечен на начало августа 2027 года.

Компания «Говорит и показывает» работает над военным фильмом с элементами рок-оперы ХОЖДЕНИЕ В ОГОНЬ. Главный герой – поэт Митя, который работает режиссером монтажа на телевидении и пишет стихи о войне, знакомой ему по репортажам. Романтизируя боевые действия, он отправляется в зону СВО, где сталкивается с реальной болью, гибелью товарищей и страхом. Этот опыт заставляет его переосмыслить представления о героизме и служении Родине. В основу проекта легли воспоминания Семена Пегова и стихи Александра Проханова. Главным референсом создатели называют фильм СТЕНА Алана Паркера по мотивам песен Pink Floyd. Режиссер – Андрей Головков. В дримкасте значатся Владислав Тирон, Николай Иванов и Андрей Фролов. Бюджет картины составляет 100 млн рублей, запрашивают 70 млн.

Военная драма МОСКВА-ДОНБАСС от «Гринвич Продакшн» строится вокруг отношений бойца с Донбасса и молодой девушки-медиаменеджера. Создатели намерены соединить фронт и столицу, реальность и ее телевизионное отражение, а также исследовать посттравматическое одиночество и природу героизации. Режиссер – Павел Емелин, продюсер – Юсуп Бахшиев. Съемки запланированы в Ростове, Мариуполе, Донецке и Москве. Среди партнеров проекта заявлены РЕН ТВ, Wink, Департамент культуры Министерства обороны и «Атмосфера Кино», которая выступит дистрибьютором. Бюджет составляет 143 млн рублей, у Министерства культуры запрашивают 90,9 млн.

Музыкальная социальная драма ПРЕЛЮДИЯ студии «Дока» рассказывает о мальчике из интерната для трудных подростков, который занимается мелкими кражами. Его жизнь меняется, когда появляется новая учительница музыки: она замечает талант воспитанника и помогает ему раскрыться благодаря участию в хоре. Режиссер и автор сценария Эдуард Жолнин частично опирался на собственный жизненный опыт. Среди референсов названы РЕСПУБЛИКА ШКИД, ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН и ПОДРАНКИ. Фильм был снят еще весной, а дополнительные 12 млн рублей, запрашиваемые у Министерства культуры, необходимы для завершения постпродакшена. В частности, предстоят сложная запись хоровых композиций, перемонтаж и две дополнительные съемочные смены со взрослыми актерами. Создатели рассчитывают полностью завершить работу над картиной к весне.

Шпионская военная драма ПРАВЫЙ БЕРЕГ от «Дуэт Продакшн» переносит зрителей в Сталинград летом 1942 года. Начальник областного управления НКВД Александр Воронин и его помощник Иван Петраков ведут борьбу с диверсантами, агентурой и хаосом, сопровождающими приближение фронта. В это же время офицер Абвера Томас Деккер готовит к заброске в советский тыл группу диверсантов. Как подчеркнули создатели, картина будет посвящена не столько масштабным боевым действиям, сколько людям, которые держали в своих руках происходящее внутри города, ловили шпионов и участвовали в радиоиграх с вражеской разведкой. Режиссер – Денис Елеонский, продюсеры – Дмитрий Тодоров и Юсуп Бахшиев. Проект поддерживает УФСБ России по Волгоградской области. Среди партнеров также заявлены «Атмосфера Кино», Wink, РЕН ТВ и Департамент культуры Министерства обороны. Бюджет составляет 143 млн рублей, запрашиваемая поддержка – 99 млн.

Режиссер и сценарист Борис Акопов готовит для «Запомни Интертейнмент» фильм-балет ЗОЛУШКА на музыку Сергея Прокофьева. Действие развернется в современном мире, а профессиональные артисты классического балета расскажут историю без диалогов – с помощью музыки и хореографии. Создатели подчеркивают, что это не экранизация балета, а самостоятельный художественный фильм, сочетающий условность сценического искусства с реализмом. Хореографию для тизера поставил Артемий Беляков, однако Акопов продолжает искать подходящий язык для соединения кино и балета. Главную роль Золушки исполнит премьера Большого театра Кристина Петрова. Бюджет проекта составляет 166 млн рублей, из которых у Министерства культуры запрашивают 96 млн. Премьера запланирована на 21 ноября 2027 года.

Поэтическую трагикомедию РУССКОЕ ПОЛЕ представила компания «Зрительный контакт». Летом на заброшенном поле бывшей деревни Ведьмачка встречаются двенадцать незнакомцев. Каждый приезжает за своим: кладом, памятью, землей, фильмом или отцом. Жара постепенно разрушает внешнюю вежливость, обнажая самые постыдные тайны героев. Авторы определяют картину как эксцентричную комедию в духе ОСОБЕННОСТЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ и НЕБЕС ОБЕТОВАННЫХ. Режиссер – Радда Новикова, продюсер – Константин Серебряков. В дримкасте заявлены Марина Федункив, Стефан де Дюфор, Сергей Бурунов, Юрий Урсин, Павел Деревянко, Елизавета Мартинес Карденас и Юн Чжон Хун. Создатели сравнивают актерский ансамбль с народным хором, в котором разные голоса складываются в одну песню.

Первый блок питчинга завершила фантастическая драма БОЛЬШЕ ТРЕХ от «Иней Продакшнс». Действие разворачивается в 2032 году, когда ООН запускает глобальную систему искусственного интеллекта «Судья», призванную обеспечить справедливость и безопасность. Однако система принимает неожиданное решение: разделить Землю на зоны, в каждой из которых может жить не больше трех человек. В центре истории – семья Виктора, Саши и маленькой Евы, привыкшая к тотальному контролю. Их мир рушится, когда на пороге появляется загадочный мальчик – четвертый человек. Создатели рассчитывают показать масштабный мир через компактные локации, камерный актерский состав и точечные визуальные эффекты. На главные роли утверждены Сергей Гилев и Ангелина Поплавская. Режиссером выступит Алексей Голубев, сценарий написал Андрей Золотарев.

Фото: материалы к фильму ОЗЕРО