В Минкультуры прошел питчинг недебютных национальных фильмов (часть 3)

В третьем блоке экспертам представили 23 картины

Третий блок питчинга открыла романтическая комедия ПИТЕР, ЛЮБОВЬ МОЯ («Продюсерская фирма Игоря Толстунова»), которую продюсер назвал оммажем фильму ПИТЕР FM. По сюжету, девушка Аля, работающая в архитектурном бюро, переживает непростой период: она расстается с партнером, а на работе сталкивается с претензиями заказчика нового проекта – Саши. Аля не подозревает, что Саша и молодой человек, с которым она случайно знакомится по телефону, – один и тот же человек, ведущий культовый подкаст. Героям предстоит разобраться в запутанной ситуации и решиться на шаг навстречу друг другу. Режиссерское кресло занимает Полина Кондратьева (ЧИСТЫЙ ЛИСТ), а сценарий написала Екатерина Мавроматис. Главные роли в картине сыграют Эюб Фараджев и Евгения Леонова. Также в актерском составе будут задействованы Елизавета Базыкина, Артем Кошман, Никита Полицеймако и Софья Лебедева. Помимо этого, вернутся и герои ПИТЕР FM в исполнении Евгения Цыганова, Екатерины Федуловой и Ирины Рахмановой. Также к картине как партнер и соинвестор присоединялась киностудия «Ленфильм».

Продюсерский центр «Горад» представил фильм Наталии Кончаловской КУРОРТ. В центре сюжета – 49-летняя Лена, которая много лет подряд приезжает в один и тот же санаторий и останавливается в привычном номере. Однако в этот раз ее место оказывается занято Дианой, чья энергия и молодость резко контрастируют с атмосферой курорта. Саму Лену заселяют по соседству, и она постепенно становится свидетельницей жизни новой соседки. Создатели описывают КУРОРТ как легкую и светлую картину с юмором, затрагивающую непростую тему перемен в жизни женщины среднего возраста. В дримкасте на главные роли заявлены Ольга Сутулова, Ольга Ломоносова и Марианна Шульц. Бюджет – 133 млн рублей, у Минкульта запрашивается 86 млн.

Роуд-муви ЛИЧНО В РУКИ (Продюсерский центр «Ленфильм») рассказывает про бойца с позывным «Повар», который получает приказ передать письмо на гражданку. Образ главного героя возник у сценариста Алексея Ляпичева, когда он ездил в 2024 году в Донецк. Режиссером картины выступает Дарья Маслова. Глава киностудии «Ленфильм» Дмитрий Давиденко заявил, что это большое прокатное кино с невероятной искренней историей. По его словам, это возможность взглянуть на людей, которые защищают сейчас Россию. Подготовительный период начнется зимой-весной 2027 года. Создатели хотят найти на главные роли молодые и незасвеченные лица. Фильм получит поддержку Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Продюсерский центр «Потенциал» представил драму КОМПЕНСАЦИЯ. В центре повествования – женщина, которая после гибели дочери подает в суд на администрацию поселка и добивается выплаты значительной компенсации. Это решение становится началом настоящего противостояния между ней и соседями, которое, как ни парадоксально, помогает Анне вновь обрести почву под ногами. Роль Анны в картине исполнит Юлия Пересильд. По словам режиссера Ирины Обидовой, это история о женщине, вместо ненависти выбирающей свет. В дримкасте на второстепенные роли – Юрий Стоянов, Леонид Тележинский, Виктория Агалакова и Арсений Тульков. Съемки картины планируются в Ленинградской области и Карелии. У проекта уже есть соглашение с кинопрокатной компанией «Про:взгляд».

В центре повествования танцевальной мелодрамы РАКАМАКАФО («Рента») – 45-летний москвич, который когда-то занимался брейк-дансом, но решил оставить увлечение в прошлом и стать взрослым и серьезным. Теперь у него трехкомнатная квартира, жена, ребёнок и прибыльный бизнес. Однако однажды прошлое возвращается в лице дочери покойного друга, приезжаеющей покорять танцевальную Москву. Ей нужна помощь, а ему предстоит разобраться в себе и понять, почему когда-то разбились его мечты. Режиссером и автором сценария картины выступает Сергей Ильин (СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ), а продюсерами – Павел Буря и Анастасия Кинс. В дримкасте на главные роли – Артем Быстров, Александра Бабаскина, Светлана Ходченкова и бибой Тимофей Цыган. В числе референсов создатели называют ленты ШАГ ВПЕРЕД, СВОЯ В ДОСКУ и ВОСПОМИНАНИЯ НЕУДАЧНИКА. Дистрибьютором выступит «Атмосфера Кино».

Действие фильма ТАМ БОГА НЕТ («С.Д.Л.») разворачивается в 1969 году. По сюжету, советский космонавт Валерий после падения капсулы оказывается в сибирской тайге. Его спасает Акулина – девушка из православной общины, несколько десятилетий назад ушедшей в лес, чтобы сохранить свою веру. Пока Валерий пытается найти способ вернуться домой, ему приходится привыкать к чужому укладу жизни и убеждениям местных жителей. Режиссером выступает Евгений Баранов. В проекте уже готовы участвовать Кирилл Русин, Дарина Овчинникова, Антон Филипенко, Виталий Кищенко, Юрий Стоянов и Евгения Симонова.

Компания «С.С.С.Р.» представила фантастическую комедию 44-Й КИЛОМЕТР, действие которой будет разворачиваться во вселенной фильма КИНОПЛЕНКА №8. По сюжету, после встречи с НЛО Николай теряет память и знакомится с загадочной Олей, способной проникать в чужое сознание. Вместе они пытаются выяснить, кто стоит за их контактом с внеземной цивилизацией. Тем временем в маленьком уральском городке одинокая старуха Просвирнина поет колыбельные гуманоиду, лежащему в люльке, который может оказаться ключом к разгадке. Режиссером проекта станет Илья Хотиненко. В актерском составе будут задействованы Софья Лопунова, Кристина Асмус, Даниил Воробьев и Семен Литвинов. Прокатчиком ленты выступит «Каро Премьер». Бюджет – 160,7 млн рублей, у Минкульта запрашивается 99,8 млн.

Военная драма ТУТА («Сайсары Синема») основана на реальных событиях, произошедших на СВО. Якутский младший сержант Андрей Григорьев с позывным Тута отправляется спасать окруженных товарищей в селе Трудовое. После гибели боевого друга он остается один среди разрушенных домов, получив ранение и потеряв связь со своими. В течение семи дней Тута борется за жизнь, пытаясь сохранить память о погибших товарищах, выполнить свой долг и вернуться к жене и пятерым детям. В режиссерском кресле – Михаил Лукачевский (ТАМ, ГДЕ ТАНЦУЮТ СТЕРХИ). Среди референсов создатели называют ИДИ И СМОТРИ, В ТЫЛУ ВРАГА, 1917 и МАЛЫШ. Уже проведен скаут в Краснодарском крае, однако точная локация будущих съемок не называется в целях безопасности. Дистрибьютором ленты выступит «НМГ Кинопрокат».

Городское фэнтези ПОЭТ – РЕКА («СТВ ЛАБ») покажет Петербург, который населен русалками, ведьмами, перевозчиками душ и многими другими таинственными существами. По сюжету, после долгого отсутствия в город возвращается Сонечка, возлюбленная поэта Константина. Тем временем он заключает сделку с русалкой и проигрывает ей спор, ставкой в котором оказывается Сонечка. Убедившись, что возвращение любимой – не видение, Константин пытается договориться с демонами Невы и отыграть ее обратно. Сценарий фильма вдохновлен прозой и лирикой Константина Вагинова: персонажи истории воплощают черты героев его произведений, а сам Константин становится прототипом петербургского поэта и коллекционера снов. Режиссером картины выступает Вета Гераськина (ДРУГОЕ ИМЯ), а продюсерами – Сергей Дешин, Мария Маевская и Валерия Мостовая. На главную роль поэта рассматривается Леонид Бичевин. Роль коллекционера петербуржских снов исполнит Светлана Ходченкова. Также подтверждено участие актрис Екатерины Ермишиной и Софьи Филлеевой. Не обойдется и без зарубежных артистов – на питчинге назывались имена Якоба Диля, который снимался в прошлом фильме Гераськиной, и Тони Люн Чу Вая. ПОЭТ – РЕКА ориентирован на международное культурное сотрудничество между Россией и Китаем. Мировую премьеру планируется провести на одном из крупнейших азиатских кинофестивалей класса «А», а в качестве потенциального дистрибьютора проекта на китайском рынке рассматривается компания Unknown Pleasures Pictures. Картину уже поддерживает Комитет по культуре Санкт-Петербурга.

Студия «Автор» представила лирическую комедию ЖИЛ-БЫЛ Я… В центре повествования – кукольник, чьи анализы однажды путают с другим человеком, и герой решает жить на полную катушку. Главную роль в картине исполнит Александр Яценко. Также в актерском составе задействованы Светлана Немоляева, Олеся Железняк, Елена Образцова и студенты мастерской Сергея Безрукова – Александра Лукьянова, Софья Ларионова и Анастасия Ильинская. Съемки пройдут в Москве и Санкт-Петербурге. В числе референсов называются СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН, АФОНЯ и другие советские ленты. Режиссером проекта выступает Михаил Косырев-Нестеров. Сопродюсерами ленты стали Кирилл Степанов и Театр кукол имени С. В. Образцова.

Новая лента Ренаты Джало (НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ) – драма С АННОЙ ВСЕ ХОРОШО (Студия «Слон») – расскажет о девушке, которая, отправившись к тяжело больному отцу после двадцати лет разлуки, переосмысливает прошлое, заново открывает для себя семейные отношения и учится любить. В числе референсов называются ОСЕННЯЯ СОНАТА Ингмара Бергмана, ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ Киры Муратовой, ТОНИ ЭРДМАНН Марен Аде и ПОЭЗИЯ Ли Чхан Дона. Продюсером проекта выступает Сабина Еремеева. В дримкасте на роль отца и матери заявлены Владимир Вдовиченков и Анна Михалкова. У создателей уже есть кандидатура актрисы, которая сыграет главную героиню, но ее имя пока не называется.

«Студия АСДС» представила роуд-муви ПО ДОБРОЙ ВОЛЕ. Фильм расскажет о модном мажоре Славике, который приезжает из Петербурга на Донбасс, чтобы забрать из больницы раненого отца. Рассчитывая как можно скорее вернуться домой, он сталкивается с обстоятельствами, которые рушат его планы и заставляют по-новому взглянуть на себя и отношения с близкими. Режиссером ленты выступает Олег Лукичев («Ополченский романс»). Главным референсом создатели называют фильм МАЛЫШ. История основана на реальных событиях – сценарий ленты написала действующий волонтер Мария Бородина. В дримкасте заявлены Глеб Калюжный, Виталий Кищенко и Василий Копейкин.

Студия «Горький Фильм» рассказала о лирической комедии НЕ БОЙСЯ, ПАПА! В основе истории лежит книга Максима Цхая «Про папу». По сюжету оригинального романа, взрослый сын приезжает в родной дом ухаживать за пожилым отцом, который после смерти жены остался совсем один. Проблем очень много, как тут сохранить позитив? Улыбаться невзирая ни на что и – любить. Режиссером выступает Александр Котт, а исполнителем главной роли и креативным продюсером – Александр Петров. В числе продюсеров – Юлиана Слащева, Александр Бондарев и Иван Голомовзюк. Петров отметил на защите, что у фильма есть большой коммерческий потенциал, потому что у зрителя есть запрос на трогательные истории в кино. Бюджет – 229 млн рублей, у Минкульта запрашиваются 100 млн.

Режиссер Владимир Мункуев (КОНЧИТСЯ ЛЕТО) представил свой новый проект – историческую судебную драму ЗИМНЯЯ ДОРОГА (Студия Look Film). В основу картины легла последняя битва Гражданской войны – судебный процесс над генерал-лейтенантом Анатолием Пепеляевым и офицерами его Сибирской добровольческой дружины, которые после провала якутского похода оказались на скамье подсудимых в Чите. Сценарий исследует темы вины, гуманизма, достоинства перед лицом смерти и человеческого выбора в условиях Гражданской войны. Роль Пепеляева исполнит Григорий Добрыгин, а красного командира Ивана Строда сыграет Юра Борисов. Бюджет – 140 млн рублей, у Минкульта запрашивается 90 млн. Съемки пройдут зимой в Якутии.

Семейная лента ДОЧЬ ВАНГЕЛИСА («Тритонафильм») расскажет о девушке из мегаполиса, которая ради спасения отцовского наследия решается принять участие в смертельно опасной арктической гонке на собачьих упряжках. Режиссером ленты выступает Эдуард Радзюкевич. В дримкасте – Тина Стойилкович, Эвклид Кюрдзидис, Кирилл Русин и Александр Лыков. Съемки проекта пройдут на Кольском полуострове. Фильм поддерживают губернатор Мурманской области Андрей Чибис, «МОСКИНО», «Наше кино», Федерация ездового спорта России, Ассоциация кольских саамов и родовая община малочисленного коренного народа саами «Лопарская». Бюджет – 142,8 млн рублей. У Минкульта запрашивается 100 млн.

Компания «Хижина-Фильм» представила историческую ленту ПУТЕШЕСТВИЕ НА ВОСТОК, посвященную ученому Петру Семенову-Тян-Шанскому, которая будет приурочена к его 200-летнему юбилею. Фильм расскажет о знаменитой научной экспедиции Семенова, отправившегося в сердце Средней Азии в 1856-1857 годах. Ему предстоит примирить враждующие племена, наладить добрососедские отношения между местными народами и Россией, а также помешать западным державам разжечь конфликт у российских границ. Консультантами проекта выступают научный сотрудник Музея-усадьбы Семенова-Тян-Шанского Александр Богданов и Ольга Семенова-Тян-Шанская, правнучка ученого и сотрудница Аппарата дирекции Государственного Эрмитажа. Режиссером картины станет Дмитрий Суворов (ЖДУН, НЕПОСЛУШНАЯ). В дримкасте на главную роль заявлен Иван Янковский. Помимо этого, планируется привлечь Яна Цапника, Ян Гэ, Кирилла Зайцева, Даниила Воробьева, Аскара Ильясова, Анастасию Талызину.

Военная драма ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ ПОД СОЛОМЕННОЙ КРЫШЕЙ («Черомафильм») основана на реальных событиях. По словам создателей, история посвящена непримиримой борьбе с нацизмом на Украине и подвигу защитников Отечества. Действие картины разворачивается до войны и во время фашистской оккупации в многонациональном местечке, где война, словно ураган, переворачивает привычную жизнь. Однако даже в трагических обстоятельствах ничто не может помешать большой и чистой любви тяжело раненного солдата и шестнадцатилетней девушки, которая спасает любимого от опасностей и смерти. Режиссером, автором сценария и продюсером ленты выступает Игорь Черницкий.

Компания «ЭНТАЙЕР ФИЛМ СТУДИО» представила байопик ВЕРА МУХИНА, посвященный жизни выдающегося советского скульптора-монументалиста. Фильм сосредоточится на периоде, когда Мухина создавала знаменитую скульптуру «Рабочий и колхозница». Авторы отмечают, что уникальность ленты в отказе от стереотипов – им хочется открыть Мухину не как холодного академика, а как живую, сомневающуюся, но сильную женщину. Режиссером проекта выступает Лина Арифулина. Главные роли в картине исполнят Александра Урсуляк, Алексей Розин, Павел Гайдученко и Артем Ткаченко. В поддержку проекта в 2027 году стартуют гастроли театрального спектакля, который увидят жители пяти крупных уральских городов: Екатеринбурга, Челябинска, Перми, Уфы и Тюмени.

Режиссер Светлана Самошина и продюсер Александр Котелевский рассказали о мелодраме ГАРМОНИЧЕСКИЙ МИНОР («Инвада фильм»). Это история о детях и взрослых, которые учатся слышать друг друга, а также отпускать прошлое ради настоящего и будущего. Главные роли в картине исполнят Маша Кошина, Аня Чиповская, Евгений Цыганов, Елена Лядова и Гоша Токаев. Бюджет – 115 млн рублей, у Минкульта запрашивается 80 млн рублей. Дистрибьютором ленты выступит «НМГ Кинопрокат».

Главные роли в экранизации рассказа Дениса Осокина ОТЛИЧНИЦА (Кинокомпания «Стелла») исполнят Евгений Ткачук и Милена Галкина. По сюжету, после тихого развода, о котором девочка не знает, она и ее папа вместе отправляются в путешествие по родным краям и целому свету. Героиня особенная: она с рождения не слышит, и между ней и отцом существует свой язык – жестов, тепла и любви. Папа хочет, чтобы дочь запомнила это лето как самое счастливое в жизни. Режиссером выступит Станислав Светлов (ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ), он же написал сценарий совместно с автором оригинального рассказа. Продюсер ленты – Федор Попов. Партнерами ленты выступает «Каро Премьер» и онлайн-кинотеатр Wink.

Кинокомпания «Три «А» представила ленту ДНЕВНИК ПРОВИНЦИАЛА – экранизацию сатирического произведения Михаила Салтыкова-Щедрина. В центре повествования исходной повести – безымянный провинциальный житель, который бесцельно отправляется из родного губернского города в Петербург. Главный герой постоянно пытается найти применение своей натуре, но раз за разом оказывается втянут во все более масштабные фантастические события, которые в конечном итоге заставляют его терять связь с реальностью. В актерском составе задействованы Алексей Веселкин, Александр Обласов, Вячеслав Евлантьев, Анатолий Смиранинин, Павел Кассинский и Алексей Вертков. Создатели заявили, что постарались максимально сохранить диалоги Салтыкова-Щедрина.

Режиссер, сценарист и продюсер Андрей Зайцев представил ленту БАЛЛАДА О ЛЮБВИ (Киностудия «Сентябрь»). В центре повествования – двое разведенных людей, которые уже не раз обжигались в любви и уверены, что больше никогда никого не встретят и не смогут полюбить по-настоящему. По словам Зайцева, это история о любви в середине жизни и о том, что даже в кризисном возрасте все только начинается. БАЛЛАДА О ЛЮБВИ продолжит стилистику прошлых фильмов режиссера – 14+ и ДВОЕ В ОДНОЙ ЖИЗНИ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ. Сейчас ведется кастинг на главные роли. Бюджет – 148 млн рублей, у Минкульта запрашивается 100 млн.

Заключительным проектом питчинга стала историческая лента СИСТЕМА (Компания «Телекино»), которая расскажет о создании актерской системы Станиславского. В центре повествования – противостояние Константина Станиславского и его ученика Евгения Вахтангова, которому учитель поручает создать театральную студию для практической проверки своей системы. Постепенно ученик обретает творческую независимость и стремится доказать, что способен стать большим художником. Фильм расскажет о преданности искусству, поиске собственного пути и создании легендарной «Принцессы Турандот». Сценарий основан в том числе на реальных диалогах, сохранившихся в подробных записях Вахтангова. Автором сценария и режиссером выступает Алексей Камынин (ХАНДРА).

Фото: материалы к фильму КОМПЕНСАЦИЯ