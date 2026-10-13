Обзор новинок проката на уикенде 8–11 октября

В битву с БИТВОЙ МОТОРОВ вступает релиз, так же нацеленный преимущественно на взрослую аудиторию, о чем говорит и его возрастной маркер 16+. Речь о музыкально-художественной биографии РУКИ ВВЕРХ! 2 (AK). Первый фильм стал заметным хитом, который почти подобрался к миллиардной отметке сборов. Второй, очевидно, уже не взлетит на эффекте новизны, однако, способен расширить и без того довольно обширную целевую аудиторию за счет того, что предлагает посмотреть на историю любви главного героя. Сильный мелодраматический элемент, незвучавшие в первой картине популярные треки, сильный бренд в названии и прокатчик, способный обеспечить релизу хорошую роспись, позволяют предположить стартовые сборы на уровне непосредственно первой части, РУКИ ВВЕРХ! (226 млн рублей и 562 тысячи зрителей), и другого российского фильма с мощной фанбазой, МАЖОР В ДУБАЕ (176 млн рублей и 362 тысячи зрителей).

За привлечение внимания мужской аудитории и поклонников зарубежного контента будет отвечать остросюжетный вестерн ДО ПОСЛЕДНЕГО ГРАММА (PRD). Итан Хоук и Рассел Кроу довольно популярны в стране у взрослой аудитории а, судя по роликам, картину можно охарактеризовать, как «крепкое мужское кино», на которое точно имеется спрос. Сложностью видится перегруженный в целом график релизов, однако у новинки в своем сегменте нет конкурентов, так что не исключено, что она сможет удивить кинотеатры, выступив на уровне интонационно похожей ДОЧЕРИ БОЛОТНОГО ЦАРЯ (16,6 млн рублей и 44,6 тысячи зрителей на старте) и прямого референса БРАТЬЯ СИСТЕРС (9,3 млн рублей и 28,2 тысячи зрителей за первые выходные).

В числе перевыпусков окажутся ИЗГОИ (ILK), фильм Фрэнсиса Форда Копполы с Патриком Суэйзи и Томом Крузом. Ценители авторского кино могут обратить внимание на участника основного конкурса Канн ЛЮБОВЬ МОЯ (AOF).

Также в прокат выйдут фильм ужасов ВКУСКИЛЛ (INK), мелодрама ДО ВСТРЕЧИ В ТОСКАНЕ (SBF), российский хоррор КРАСНЫЙ ЭКРАН (CIPA), документальный фильм ЛЕС. ХРАНИТЕЛЬ ЖИЗНИ (SMKT), драма НЕПРИСТОЙНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (KNM) и мультфильм ПОДВОДНАЯ БРАТВА. НА СТРАЖЕ РИФА (NKI).

В пиратском сегменте станет доступна экранизация романа Колин Гувер ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ВЕРИТИ, однако на основную кассу существенного влияния она не окажет.

Фото: кадр из фильма РУКИ ВВЕРХ! 2

13.10.2026 Автор: Вероника Скурихина