Четвертый кинофестиваль «Маяк»: фоторепортаж с церемонии закрытия

8 октября в Геленджике завершился четвертый фестиваль актуального российского кино «Маяк».

Победителем стал фильм МАЛИКА Натальи Уваровой. Полный список лауреатов доступен по ссылке.

Закрытие фестиваля посетили Алексей Учитель, Олег Савцов, Соня Райзман, Андрей Смирнов, Анна Шевчук, Александр Паль, Руслан Братов, Полина Кутепова, Алексей Агранович и другие. Ведущей торжественной церемонии стала актриса Мария Карпова.

Фото: пресс-служба фестиваля