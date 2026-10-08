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Кинофестиваль «Маяк» объявил лауреатов

Автор: БК

8 октября 2026

Гран-при досталось фильму «Малика» Натальи Уваровой

8 октября в Геленджике завершился четвертый фестиваль актуального российского кино «Маяк». Ведущей церемонии выступила актриса Мария Карпова, которая также открывала смотр этого года.

Гран-при за лучший фильм получила лента МАЛИКА Натальи Уваровой о 12-летней девочке, которая, согласно исламской традиции, должна покинуть материнский дом и переехать к отцу, когда ее мама решила выйти замуж во второй раз. Главные роли в картине исполнили Изабэлла Хампиева, Марена Харсиева, Саид–Магомед Хасаев и Микаил Долгиев. Победитель фестиваля будет показан в эфире Первого канала.

Приз за лучший дебют достался Тиме Анисимову за фильм БЫЛО НЕ БЫЛО. Кроме награды «Маяка» автор получит поддержку «Альфа-Банка» в размере 2 млн рублей на выпуск картины в прокат.

Полнометражный конкурс
• Гран-при кинофестиваля за лучший фильм – МАЛИКА, реж. Наталья Уварова
• Лучшая работа режиссера – Клавдия Коршунова (ВАНЯ)
• Лучшая мужская роль – Петр Скворцов (ГОЛЕМ)
• Лучшая женская роль – Вера Енгалычева (ВИДЕОПРОКАТ)
• Лучший сценарий – Клавдия Коршунова (ВАНЯ)
• Лучшая работа оператора – Тимофей Лобов (ПАДАЕТ СНЕГ)
• Лучший дебют – Тима Анисимов (БЫЛО НЕ БЫЛО

Короткометражный конкурс 
• Главный приз – «Город сов», реж. Женя Казанкина.
• Особое упоминание жюри – приз за лучшую мужскую роль – Павел Логинов («Завтра»)

• Выбор прессы (лучший полнометражный фильм) – ВАНЯ, реж. Клавдия Коршунова
• Выбор прессы (лучший короткометражный фильм) – «Горизонт, прожектор, яблоко, пепел, кочегар», реж. Кирилл Верхозин

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