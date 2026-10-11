Обзор изменений графика релизов на неделе 5-11 октября 2026 года

Перенос новых «Голодных игр», сиквел «Горничной», «Рокки – это я» на мировой дате и многое другое

На минувшей неделе «Атмосфера Кино» сдвинула релиз голливудской ленты ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: РАССВЕТ ЖАТВЫ с 19 на 26 ноября, вызвав тем самым большое количество перестановок в прокатной сетке.

«Вольга» заявила дату выхода фильма ГОРНИЧНАЯ 2. Сиквел ленты с Сидни Суини выйдет в прокат 16 декабря 2027 года. Два релиза компании покинули дату 26 ноября – мультфильм ДВОРНЯШКА переместился на 19 ноября, а драма ДЖОЗЕФИНА ушла на 4 февраля 2027 года.

Еще тремя картинами, которые ушли с 26 на 19 ноября, стали РОККИ – ЭТО Я («Экспонента Фильм»), ДЕДМОБИЛЬ («Каро Премьер») и АСТРАЛ. ИНОЙ МИР («Уорлд Пикчерз»).

Две компании также застолбили 19 ноября своими перевыпусками – «Иноекино» покажет ленту Джима Джармуша ПАТЕРСОН, а КИНО.АРТ.ПРО – зомби-экшн ПОЕЗД В ПУСАН.

«Наше кино» поменяло местами два релиза от студии QS Films – теперь фильм ужасов РОДНАЯ КРОВЬ с Полиной Гухман и Даниилом Воробьевым выйдет в прокат 10 декабря, а снятый в Аргентине хоррор ТУЛЬПА. ДЕМОН ВНУТРИ – 11 марта 2027 года. Аналогичная ситуация произошла и с двумя семейными проектами – ТРИ ПОРОСЕНКА заняли дату 18 марта 2027 года, а ЗВЕРОИСКАТЕЛИ – 20 мая 2027 года.

«Парадиз» поставил на 7 января 2027 года мультфильм НЕАНДЕРТАЛЕЦ. Триллер ДРИМКВИЛ. КОРПОРАЦИЯ ГРЕЗ с Элизабет Бэнкс и Кэтрин Ньютон сдвинулся с 3 на 17 декабря, а экшн КАК ОГРАБИТЬ БАНК – с 10 декабря на 18 февраля 2027 года.

«К24» выпустит 14 января 2027 года фильм Семена Серзина МОРОЗ из конкурсной программы фестиваля «Маяк».

TenLetters заявил на 12 ноября мультфильм ЗВЕРОДВИЖ.

«Кинологистика» сдвинула ленту PEMBANTAIAN DUKUN SANTET с 15 октября на 10 декабря.

«Пионер» перенес на день раньше хоррор ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ. ЗЛО ВНУТРИ. Теперь он выйдет 4 ноября.

22 октября в прокате также дебютирует отечественная военная драма СВИНЦОВЫЕ НЕБЕСА.

Фото: кадр из фильма ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: РАССВЕТ ЖАТВЫ