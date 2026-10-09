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Disney предложила крупным студиям использовать Infinity Vision в качестве конкурента IMAX

Автор: БК

9 октября 2026

Переговоры были проведены с Paramount, Universal, Lionsgate и Sony Pictures

The Walt Disney Company не оставляет надежд продвинуть свой новый формат кинотеатрального показа Infinity Vision в массы. По информации Bloomberg, корпорация провела переговоры с Paramount, Universal, Lionsgate и Sony Pictures об использовании специальной сертификации в качестве альтернативы IMAX.

Инсайдеры утверждают, что представители студий проявили предварительный интерес к инициативе, однако некоторые из них хотят сначала оценить эффект от маркетинговой кампании Infinity Vision на примере грядущего кинокомикса МСТИТЕЛИ: ДОКТОР ДУМ, который выйдет в мировой прокат 18 декабря.

Напомним, что Infinity Vision – это не отдельная кинотехнология, а система сертификации премиальных залов. Стандарт предусматривает большой экран, лазерную проекцию и продвинутую систему объемного звука Dolby 7.1. Сейчас ему соответствуют около 5,5 тысяч экранов по всему миру – примерно втрое больше, чем площадок IMAX.

Одной из причин продвижения нового бренда стало то, что новые МСТИТЕЛИ не получат эксклюзивного доступа к экранам IMAX: на тот же уикенд запланирован выход фильма ДЮНА: ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Дени Вильнева, для показа которого у IMAX заключено соглашение с Warner Bros.

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