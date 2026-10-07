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Аналитика


Предпродажи уикенда: «Битва моторов» обходит «Красный шелк» и «Волчка»

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями выходивших ранее аналогов. Сегодня мы рассмотрим ретро-экшн БИТВА МОТОРОВ (CP), мультфильм ВОЛШЕБНОЕ ПЕРО (VLG) и хоррор-драму ВСЕ ЗАКОНЧИТСЯ (PVZGL)

Приключенческий экшн БИТВА МОТОРОВ предварительно освоил уверенные 12,7 млн рублей. Новинка превзошла большинство аналогов, включая жанрово близкие ленты КРАСНЫЙ ШЕЛК (5,7 млн рублей, стартовые сборы – 196,3 млн), ВОЛЧОК (2,8 млн рублей, стартовые сборы – 154,8 млн), ЛЕВША (3,5 млн рублей, стартовые сборы – 128 млн), ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА (1,9 млн рублей, стартовые сборы – 119,2 млн), так и просто остросюжетные осенние релизы АВГУСТ (8,7 млн рублей, стартовые сборы – 252,1 млн) и МАЖОР В ДУБАЕ (5,4 млн рублей, стартовые сборы – 175,7 млн).

Фильм   

Уровень предпродаж
(млн рублей)
БИТВА МОТОРОВ 12,732
АВГУСТ 8,710
КРАСНЫЙ ШЕЛК 5,672
МАЖОР В ДУБАЕ 5,356
ЛЕВША 3,462
ВОЛЧОК 2,842
ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА 1,894

Анимация ВОЛШЕБНОЕ ПЕРО предварительно заработала 226,1 тысячи рублей. Новинка уступила мультфильмам ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ (368,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 37,2 млн) и БОЛЬШОЕ МАЛЕНЬКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ (270,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 21,3 млн), но обошла релиз ТВОРЦЫ СНОВ  (56 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,5 млн). 

Фильм   

Уровень предпродаж
(тыс рублей)
ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ 368,1
БОЛЬШОЕ МАЛЕНЬКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ 270,3
ВОЛШЕБНОЕ ПЕРО 226,1
ТВОРЦЫ СНОВ 56,0

Предпродажи триллера ВСЕ ЗАКОНЧИТСЯ составили 68,5 тысячи рублей. Новинка уступила проектам ПОЛУТОН (603,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 18 млн), ПЕНТХАУС (459,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 5,2 млн) и НА ЦЕПИ (367,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 20 млн)

Фильм   

Уровень предпродаж
(млн рублей)
ПОЛУТОН 603,4
ПЕНТХАУС 459,2
НА ЦЕПИ 367,1
ВСЕ ЗАКОНЧИТСЯ 68,5

Фото: кадр из фильма БИТВА МОТОРОВ

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07.10.2026 Автор: Никита Никитин

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