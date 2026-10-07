Предпродажи уикенда: «Битва моторов» обходит «Красный шелк» и «Волчка»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями выходивших ранее аналогов. Сегодня мы рассмотрим ретро-экшн БИТВА МОТОРОВ (CP), мультфильм ВОЛШЕБНОЕ ПЕРО (VLG) и хоррор-драму ВСЕ ЗАКОНЧИТСЯ (PVZGL)

Приключенческий экшн БИТВА МОТОРОВ предварительно освоил уверенные 12,7 млн рублей. Новинка превзошла большинство аналогов, включая жанрово близкие ленты КРАСНЫЙ ШЕЛК (5,7 млн рублей, стартовые сборы – 196,3 млн), ВОЛЧОК (2,8 млн рублей, стартовые сборы – 154,8 млн), ЛЕВША (3,5 млн рублей, стартовые сборы – 128 млн), ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА (1,9 млн рублей, стартовые сборы – 119,2 млн), так и просто остросюжетные осенние релизы АВГУСТ (8,7 млн рублей, стартовые сборы – 252,1 млн) и МАЖОР В ДУБАЕ (5,4 млн рублей, стартовые сборы – 175,7 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) БИТВА МОТОРОВ 12 , 732 АВГУСТ 8,710 КРАСНЫЙ ШЕЛК 5,672 МАЖОР В ДУБАЕ 5,356 ЛЕВША 3,462 ВОЛЧОК 2,842 ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА 1,894

Анимация ВОЛШЕБНОЕ ПЕРО предварительно заработала 226,1 тысячи рублей. Новинка уступила мультфильмам ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ (368,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 37,2 млн) и БОЛЬШОЕ МАЛЕНЬКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ (270,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 21,3 млн), но обошла релиз ТВОРЦЫ СНОВ (56 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,5 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс рублей) ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ 368,1 БОЛЬШОЕ МАЛЕНЬКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ 270,3 ВОЛШЕБНОЕ ПЕРО 226 , 1 ТВОРЦЫ СНОВ 56,0

Предпродажи триллера ВСЕ ЗАКОНЧИТСЯ составили 68,5 тысячи рублей. Новинка уступила проектам ПОЛУТОН (603,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 18 млн), ПЕНТХАУС (459,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 5,2 млн) и НА ЦЕПИ (367,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 20 млн)

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) ПОЛУТОН 603,4 ПЕНТХАУС 459,2 НА ЦЕПИ 367,1 ВСЕ ЗАКОНЧИТСЯ 68,5

Фото: кадр из фильма БИТВА МОТОРОВ

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07.10.2026 Автор: Никита Никитин