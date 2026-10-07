Предпродажи уикенда: «Битва моторов» обходит «Красный шелк» и «Волчка»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями выходивших ранее аналогов. Сегодня мы рассмотрим ретро-экшн БИТВА МОТОРОВ (CP), мультфильм ВОЛШЕБНОЕ ПЕРО (VLG) и хоррор-драму ВСЕ ЗАКОНЧИТСЯ (PVZGL)
Приключенческий экшн БИТВА МОТОРОВ предварительно освоил уверенные 12,7 млн рублей. Новинка превзошла большинство аналогов, включая жанрово близкие ленты КРАСНЫЙ ШЕЛК (5,7 млн рублей, стартовые сборы – 196,3 млн), ВОЛЧОК (2,8 млн рублей, стартовые сборы – 154,8 млн), ЛЕВША (3,5 млн рублей, стартовые сборы – 128 млн), ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА (1,9 млн рублей, стартовые сборы – 119,2 млн), так и просто остросюжетные осенние релизы АВГУСТ (8,7 млн рублей, стартовые сборы – 252,1 млн) и МАЖОР В ДУБАЕ (5,4 млн рублей, стартовые сборы – 175,7 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|БИТВА МОТОРОВ
|12,732
|АВГУСТ
|8,710
|КРАСНЫЙ ШЕЛК
|5,672
|МАЖОР В ДУБАЕ
|5,356
|ЛЕВША
|3,462
|ВОЛЧОК
|2,842
|ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА
|1,894
Анимация ВОЛШЕБНОЕ ПЕРО предварительно заработала 226,1 тысячи рублей. Новинка уступила мультфильмам ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ (368,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 37,2 млн) и БОЛЬШОЕ МАЛЕНЬКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ (270,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 21,3 млн), но обошла релиз ТВОРЦЫ СНОВ (56 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,5 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ
|368,1
|БОЛЬШОЕ МАЛЕНЬКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
|270,3
|ВОЛШЕБНОЕ ПЕРО
|226,1
|ТВОРЦЫ СНОВ
|56,0
Предпродажи триллера ВСЕ ЗАКОНЧИТСЯ составили 68,5 тысячи рублей. Новинка уступила проектам ПОЛУТОН (603,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 18 млн), ПЕНТХАУС (459,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 5,2 млн) и НА ЦЕПИ (367,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 20 млн)
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ПОЛУТОН
|603,4
|ПЕНТХАУС
|459,2
|НА ЦЕПИ
|367,1
|ВСЕ ЗАКОНЧИТСЯ
|68,5
Фото: кадр из фильма БИТВА МОТОРОВ
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07.10.2026 Автор: Никита Никитин