Сказочный слет: итоги СПбМКФ-2026

24 сентября завершился уже 27-й Санкт-Петербургский Международный Контент Форум. Масштабный профессиональный слет позволил разносторонне оценить текущее состояние индустрии. БК Медиа, по традиции, подводит итоги важнейшего индустриального события.

НА «ЭКСПО» ВСЕ СТАБИЛЬНО

Как и в прошлом году, СПбМКФ длился четыре дня. Правда, выставка открылась только 22 сентября и проходила три дня. Как и год назад, крупных выездных событий для профессиональной аудитории запланировано не было, практически все мероприятия конвента прошли в «Экспофоруме». Исключением стала презентация акустически прозрачного DCI LED-экрана в кинотеатре «Киноград Голливуд» от компании «Крисберг», но в ней приняло участие ограниченное число демонстраторов. Каждый день начинался ранним утром с деловых секций, будь то традиционный тематический поток «ВедуКиноБизнес» от киносети «Премьер Зал» или уже 23-я по счету конференция «Бизнес кинотеатров», а продолжался насыщенными презентациями и полноценными скринингами. Таким образом, расписание каждого дня вышло довольно плотным, и участник СПбМКФ, не желающий ничего пропускать, мог воспринимать деловую информацию практически безостановочно с раннего утра до самого вечера.

Директор СПбМКФ Дмитрий Казуто положительно оценивает итоги прошедшего конвента. По предварительным данным, общее число участников превысило 3500, а наиболее ярким показателем высокой посещаемости является тот факт, что к третьему дню мероприятия на стойке аккредитации закончились бейджи, и их пришлось оперативно допечатывать в типографии. Наиболее интересная статистика касается процентного соотношения кинопоказчиков и других участников форума. «Если ранее представители кинотеатров составляли до 75 процентов участников, то теперь, за счет увеличения других категорий, количество кинопоказчиков составляет менее 65 процентов, хотя в абсолютных цифрах оно продолжает увеличиваться. Помимо кинотеатров, в форуме участвуют представители всех онлайн-платформ, всех федеральных телеканалов и нескольких десятков региональных каналов, в том числе из стран СНГ, а также представители различных продюсерских, дистрибьюторских компаний и структур из смежных отраслей (например, рекламы)», – приводит цифры Казуто. В числе достижений также тринадцать деловых сессий (это рекорд за последние годы) и визит делегации из КНР, которой оргкомитет СПбМКФ организовал встречу с представителями анимационных студий, а также гостей из Вьетнама и стран СНГ.

РАСКРЫВАЯ КАРТЫ

Примечательно, но уже второй год подряд на СПбМКФ сокращается количество презентаций. Если в прошлом году состоялось десять встреч прокатчиков с представителями киносетей, то в этот раз свои пакеты полноценно заявили девять компаний. Ими стали «Централ Партнершип», «Атмосфера Кино», «НМГ Кинопрокат», «Вольга», «Наше кино», «Каро Премьер», «Парадиз», «Экспонента Фильм» и «Капелла Фильм». В то же время в программе возросло число полноценных скринингов. Профессиональная аудитория получила возможность оценить целых пять будущих релизов. ЦПШ показал исторические ленты РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ и БИТВА МОТОРОВ, а «Атмосфера Кино» раскрыла перед демонстраторами ЖИВУЮ КНИГУ. Впрочем, фаворитами участников форума стали два фильма от независимых прокатчиков: сатирическая фэнтези-мелодрама ПЛЕТЕНЫЙ МУЖ, представленная компанией «Про:взгляд» без предваряющей презентации пакета, и байопик Питера Фаррелли о Сильвестре Сталлоне РОККИ – ЭТО Я от «Экспонента Фильм». Обе ленты собрали ворох положительных отзывов, на что и рассчитывали дистрибьюторы. Очевидно, и тот, и другой оценивают потенциал своих главных осенних релизов очень высоко, но убедить в этом кинотеатры без полноценного показа им было бы сложно.

Отдельно отметим, что ПЛЕТЕНЫЙ МУЖ был показан на форуме более чем за месяц до премьеры в мировом прокате, а РОККИ – и вовсе за два. Выходит, заокеанские правообладатели охотно пошли навстречу российским партнерам, предоставив им возможность показать свои картины профессиональной аудитории, несмотря на все существующие сегодня внешние сложности. С учетом текущей обстановки такое доверие дорогого стоит. Причем это далеко не первый подобный сигнал для российского рынка со стороны зарубежных игроков. Можно вспомнить, как полгода назад та же «Экспонента Фильм» показала за несколько недель до общемирового старта ставшую абсолютным хитом ОБСЕССИЮ. Будем надеяться, что процесс потепления отношений с иностранными партнерами продолжит набирать обороты. Не менее отрадно, что и отечественные крупные прокатчики охотнее отвечают на запросы кинотеатров и показывают больше готовых картин, даже если это не всегда те проекты, которые интересовали демонстраторов в первую очередь.

ЭКСКЛЮЗИВ ПРОТИВ ФОРМЫ

Самым обсуждаемым событием форума стало, пожалуй, мероприятие компании «Вольга». Дистрибьютор провел не просто презентацию, а устроил целое иммерсивное шоу. Лайнап фильмов был разделен на блоки и каждый предварял яркий перформанс с участием бывшего солиста группы «Корни» Павла Артемьева, а также танцоров и джаз-бэнда. Причем сложнопостановочное шоу проходило прямо в зрительном зале и больше напоминало церемонию открытия крупного кинофестиваля. Судя по всему, организаторы ориентировались не только на букеров кинотеатров, но и на приглашенных в Северную столицу представителей новых медиа. Вполне объяснимо, почему команда Сергея Ершова глобально хотела порадовать показчиков и блогеров. После множества успехов первой половины года (ГОРНИЧНАЯ, ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ, ВОТ ЭТО ДРАМА!, ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ, МАЙКЛ) прокатчику было важно провести для партнеров по-настоящему запоминающийся праздник. Однако презентация несла столь мощную аудиовизуальную нагрузку, что после нее хотелось, что называется, «выйти подышать». Такой перформативный подход абсолютно точно выигрывает в борьбе за внимание и запоминаемость, но кажется более уместным в конце рабочего дня, после которого не нужно продолжать напряженную работу. И при всей яркости и сложности предложенное зрелище в некотором смысле отвлекало от собственно представляемых фильмов. Примером обратного подхода можно считать презентацию компании «Атмосфера Кино», по ходу которой генеральный директор Вадим Иванов и директор по стратегии и маркетингу Николай Борунков представали на экране в комедийных образах из заявляемых проектов. И этот самоироничный подход, наоборот, фокусировал внимание гостей на представляемом контенте. На фоне мероприятий «Вольги» и «Атмосферы Кино» сугубо деловая подача материала у других дистрибьюторов смотрелась довольно консервативно. Примерами тут могут служить презентация «Централ Партнершип», проведенная директором по кинопрокату компании Павлом Верещагиным, и представление «НМГ Кинопрокат», на котором солировал новый генеральный директор Вадим Верещагин.

Тем не менее яркость и самобытность одних презентаций, богатство эксклюзивных материалов других (например, «Каро Премьер»), а также изобилие скринингов сделали главное – сформировали у участников форума ощущение, что они побывали на важнейшем деловом мероприятии последнего времени. Интегрально Санкт-Петербургский Международный Контент Форум заслуженно предстал событием, которое нельзя пропускать как работнику кинопоказа, так и представителю смежных киноотраслей.

СКАЗОЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Если от формы переходить к содержанию презентаций, то в разговоре о контентном предложении прокатчиков невозможно игнорировать следующее. Мы уже неоднократно комментировали доминирование сказок в кинопрокате или, если смотреть шире, семейного контента. И судя по презентациям СПбМКФ, подавляющее большинство прокатных компаний продолжает сохранять приверженность данному рыночному тренду.

Со всеми оговорками обобщенный семейный сегмент мы в свое время разделили на три основных направления: высокобюджетные сказки (на основе советского/литературного бренда или похожие по концепту на ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ), семейные комедии с CG-персонажами, а также комедии с медийными исполнителями (НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ, НЕ ОДНА ДОМА). Самыми беспроигрышными и востребованными остаются сказки, но сборы недавних громких релизов (ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК, КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ) наводят на мысль, что жанр начинает терять свои позиции. В следующий после форума уикенд вышла ЦАРЕВНА НЕСМЕЯНА, и, судя по первым сборам, удивить рынок проект не смог. Осмелимся предположить, что сказочные картины подошли к той черте, за которой им требуется если не концептуальное переосмысление, то хотя бы переизобретение на уровне маркетинга. Традиционное и безопасное предложение с каждым днем пользуется все меньшим спросом, и тот игрок, кто первым предложит что-то смелое и рискованное, сорвет следующий куш. Данная гипотеза пройдет проверку совсем скоро, когда в конце месяца в кинотеатрах выйдет ЧУДО-ЮДО («НМГ Кинопрокат»). Новая сказка от Кинокомпании СТВ и продюсера Сергея Сельянова выглядит мрачнее, взрослее и оригинальнее конкурентов по репертуарной сетке, поэтому вполне может преподнести кассовый сюрприз. Параллельно с ЧУДОМ-ЮДОМ выйдут МОРОЗКО («Централ Партнершип») и СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ («Атмосфера Кино»). Текущий набор семейных релизов напоминает по конфигурации прошлогоднюю осенне-каникулярную «битву», в которой участвовали ГОРЫНЫЧ, АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС, мультфильм ФИННИК 2, а также комедия ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ.

Плотная концентрация амбициозных премьер наблюдается не только накануне Дня народного единства. В ближайшие месяцы дистрибьюторы подготовили для зрителей много перспективных релизов, так что кинотеатры точно пустовать не будут. Причем речь не только об отечественном контенте, но и о крупных зарубежных фильмах. Главным из них станет проект ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: РАССВЕТ ЖАТВЫ («Атмосфера Кино»), но также до конца года выйдут, например, МАЗЕРАТИ («НМГ Кинопрокат») и ЧЕРНИЛА («Атмосфера Кино»), претендующие на улучшение результатов ФЕРРАРИ и МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНОГО соответственно.

Не станем подробно останавливаться на очередной «новогодней битве», время ее полноценного осмысления наступит ближе к декабрю. Пока же скажем, что основными ее участниками представляются ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ и недавно переехавший на 1 января УМКА от «Централ Партнершип», ЧЕБУРАШКА 3, сменивший дом на «Атмосферу Кино», и ХОТТАБЫЧ от «НМГ Кинопрокат». И это не считая новых частей франшиз ПРОСТОКВАШИНО («Атмосфера Кино»), ТРИ БОГАТЫРЯ («Вольга»), ТРИ КОТА и ЕЛКИ («НМГ Кинопрокат»), которые в первые дни нового года будут выступать в роли холдоверов. Здесь хочется обратить внимание даже не на плотность релизов (букеры привыкли расписывать сложные даты, находя компромиссы с прокатчиками), а на гомогенность предложения. Абсолютно все картины так или иначе относятся к семейному сегменту. Уже третий год подряд новогоднему репертуару заметно не хватает крупного проекта для взрослой аудитории. Последний раз определенный баланс наблюдался в 2024-м, когда по соседству с БРЕМЕНСКИМИ МУЗЫКАНТАМИ тот же ЦПШ выпустил ХОЛОПА 2. И если в прошлом году семейный триумвират ЧЕБУРАШКА 2 / ПРОСТОКВАШИНО / БУРАТИНО отделался малой кровью, то на этот раз в «новогодней битве» могут появиться настоящие проигравшие.

Отвлекаясь от конкретных примеров, сложно не обратить внимание на важную деталь. С каждым днем в кинопроизводстве все активнее применяются нейросети, о чем отдельно будет сказано ниже. Искусственный интеллект стал тем спасительным инструментом, который сегодня помогает грамотно оптимизировать расходы на производство на самых разных стадиях разработки фильма, главным образом на подготовительном этапе. Однако если для самых маленьких зрителей нейросети не являются препятствием для восприятия истории, отчего ИИ активнее всего применяется в анимации, то в глазах зрителей постарше эксплуатация новых технологий уже становится обстоятельством, дополнительно снижающим событийность того или иного проекта. Можно предположить, что невысокое качество визуального ряда (пресловутый нейрослоп) как раз и является одной из причин, сокращающих сегодня привлекательность отдельных мультфильмов и сказок в глазах насмотренного зрителя. Насколько эта гипотеза верна, покажут ближайшие месяцы.

В свете последнего тезиса стоит отметить, что дистрибьюторы не фокусируются исключительно на сказках и семейном кино, они не менее активно ищут этому альтернативу. Например, сразу несколько игроков делают ставку на триллеры и хорроры в надежде привлечь в кинозалы молодежную и взрослую аудиторию. К данному тренду можно отнести проекты ПАДШИЙ с Сергеем Гилевым («Централ Партнершип»), ВЫЖИТЬ ВО ЛЬДАХ («Каро Премьер»), ЛЕС («Капелла Фильм»). Отдельный пакет триллеров заявил продюсер Иван Капитонов на презентации «Нашего кино». Команда Максима Рогальского в рамках объявленного на форуме стратегического партнерства в ближайшие полгода выпустит сразу четыре фильма производства QS Films: ТУЛЬПА. ДЕМОН ВНУТРИ (10 декабря), ПОРЧА. ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ (4 февраля), РОДНАЯ КРОВЬ (11 марта) и ПИКОВАЯ ДАМА: ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ, амбициозно заявленная к старту на 31 декабря. Иван Капитонов не скрывает, что надеется привлечь аудиторию 18–34 лет, которая обеспечивает долгую работу и наработку хитам вроде ОБСЕССИИ и СУБСТАНЦИИ, а Максим Рогальский и вовсе охарактеризовал ТУЛЬПУ, снятую Капитоновым в Аргентине с зарубежными актерами, как «ОБСЕССИЮ наоборот». Очевидно, что спрос на подобный контент на рынке есть, но отечественным хоррорам предстоит заново завоевать доверие российской аудитории, в связи с чем их зрительский потенциал пока представляется ограниченным.

Никуда не исчезли и историко-патриотические и спортивные блокбастеры. Показанные на СПбМКФ целиком РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ и БИТВА МОТОРОВ, а также КОРОЛЕВА АННА, ВОЙНА И МИР, УЧИТЕЛЬ ФЕХТОВАНИЯ и другие релизы уже следующего года обещают стать заметными кинособытиями в момент выхода. Другое дело, что подобным проектам с каждым разом все сложнее заинтересовать именно молодежную аудиторию. Самым универсальным релизом в этом смысле представляется долгожданная экранизация еще одного произведения братьев Стругацких – ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА» («Атмосфера Кино»), которая привлечет и зрителей, хорошо знакомых с первоисточником, и просто ценителей фантастики и зрелищного кино самых разных возрастов.

СКВОЗНОЙ ИИ

В завершение остановимся на главном сквозном мотиве деловой программы СПбМКФ – нейросетях, которые все шире применяются в самых разных сферах кинобизнеса. В рамках программы «ВедуКиноБизнес» к теме ИИ обращались на протяжении двух дней. «Премьер Зал» уже вложил в изучение, тестирование и внедрение нейросетей более 1 млн рублей и применяет их по ряду самых разных направлений. И если при составлении росписи, как рассказал руководитель отдела проката Андрей Колесниченко, нейросети пока используются только как дополнительный инструмент, то для ведения финансов (например, для ежедневной сверки) или осуществления операционной деятельности (решений в сфере кинобара, внутренних коммуникаций, анализе конкурентов или получения обратной связи от зрителей) ИИ уже практически незаменим.

Отдельную панель операционный директор «Премьер Зала» Екатерина Юрьева посвятила тому, как нейросети помогают оптимизировать проведение и организацию специальных событий в кинотеатре. На текущий момент «Премьер-Зал» полностью пересмотрел роль спецсобытий в своей бизнес-модели. Ивенты сегодня перестали быть дополнением к репертуару и превратились в самостоятельный канал поступления выручки. Киносеть использует 22 различных формата для монетизации залов и привлечения аудитории, включая не только уже сравнительно привычные трансляции спектаклей или встречи с артистами, но и спортивные эфиры, частные и корпоративные события (дни рождения, гендер-пати, вечеринки, бизнес-завтраки, квизы). Также ИИ способствует, например, возвращению ушедшей аудитории – клиентов, которые не посещали кинотеатр пять лет и более. В этих и других случаях выше ИИ применяется на этапе аналитики для предварительного поиска и сегментации аудитории, а также для точечной настройки рекламных кампаний. Все это дает гибкость мышления и позволяет тестировать самые необычные форматы. Любая нестандартная идея (например, проведение гендер-пати прямо в кинозале) рассматривается как нормальная рабочая гипотеза, постепенно превращаясь в эффективный с точки зрения привлечения аудитории ивент.

Любопытно, что тема ИИ перекинулась и на прошедший следом за СПбМКФ XII Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур. На одной из сессий, в которой приняли участие генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев и другие ведущие эксперты отрасли, председатель совета директоров «Союзмультфильма» и генеральный директор Киностудии Горького Юлиана Слащева рассказала, что в следующем году СМФ запустит специальную платформу, на которой будет предоставлен легальный доступ к персонажам, локациям, голосам и музыке студии. Таким образом, все желающие смогут создавать мультфильмы посредством ИИ-инструментов. В свою очередь, продюсер Екатерина Кононенко сообщила, что по мере погружения в тему ИИ она приняла участие в разработке специального приложения, объединяющего генеративщиков и творческих команд ИИ-фильмов. В планах сделать данное приложение общедоступным.

Наконец, по данным, озвученным на встрече генеральным директором АНО «Институт развития интернета» Алексеем Гореславским, 78% компаний, работающих с ИРИ, применяют ИИ регулярно, в каждом или почти каждом проекте. Большинство продакшнов уже расценивает нейросети не как дополнительный инструмент, а как естественную составляющую общего производства. По оценке Гореславского, в течение трех лет ИИ окончательно растворится в производственном процессе, перестав восприниматься как отдельная технология.

Дмитрий Казуто подчеркнул, что на СПбМКФ продолжат следить за технологией в рамках деловой программы: «ИИ постепенно входит во все процессы, связанные с производством и потреблением контента, этот процесс не остановить и развитие происходит экспоненциально. Поэтому мы обязательно будем уделять этой теме внимание в нашей деловой программе. ИИ входит в нашу жизнь столь стремительно, что мы даже не можем прогнозировать, насколько быстро произойдут радикальные изменения, но в том, что они произойдут, и скорее раньше, чем позже, уже нет никаких сомнений».

Ключевым же выводом, который можно сделать по итогу всех мероприятий и дискуссий в рамках СПбМКФ, является несколько вынужденное стремление к перформативности всех участников рынка. О «битве маркетингов» как о данности при выпуске крупнобюджетных релизов медиаменеджеры говорят с начала года, и прямо в ходе форума лидеры капсоревнования продолжали вести эту борьбу, что называется, изнутри, предлагая участникам форума и креативные фотографии в шатре Изумрудного города, и поездки на ретро-автомобилях, и просто мороженое к утреннему кофе с соседнего стенда. Логичный способ влюбить в проекты сначала тех, кто будет их покупать и расписывать, а потом переключиться на тех, кто на эти сеансы пойдет. Производители контента открыто говорят о том, что ставка на фильмы-события высока как никогда. И очевидно, что события – это не только сказки, но и спортивные драмы, давно любимые российской аудиторией, и изобретательные триллеры, которые зритель ищет в кино, и, разумеется, первый полнометражный отечественный фильм, полностью произведенный ИИ, о котором, есть большая уверенность, БК Медиа еще напишет отдельно. Кинотеатры всерьез обсуждают не только качество экранов, звукового оборудования и кресел, но и альтернативные способы привлечь публику в кинотеатр, чтобы подпитать привычку ходить туда. Отметить в кинозале гендер-пати, день рождения или просто провести встречу старых друзей – доступная и популяризуемая опция. БК Медиа продолжает следить за этим праздником киножизни, писать о котором – настоящий подарок для журналиста.

09.10.2026 Автор: Никита Никитин, Вероника Скурихина