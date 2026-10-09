top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Предварительная касса четверга: «Битва моторов» ожидаемо вырвалась в лидеры

Предварительная касса четверга: «Битва моторов» ожидаемо вырвалась в лидеры

Автор: Георгий Романов

9 октября 2026

Перевыпуск фильма «Сумерки. Сага. Новолуние» забрал серебро чарта

Согласно предварительным данным, лидером уикенда стала новинка – фильм Ильи Маланина БИТВА МОТОРОВ (CP). В первый день проката картина c Иваном Янковским и Юрой Борисовым заработала около 34,6 млн рублей (68,7 тысяч зрителей), что по итогам уикенда может обеспечить ей сборы в районе 250-280 млн рублей.

Серебро чарта также досталось новинке – перевыпуску фильма 2009 года СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ (KAP). Американская лента заработала почти 16 млн рублей (30 тысяч зрителей), а к вечеру воскресенья ее касса может достигнуть 70-80 млн рублей.

Фото: кадр из фильма БИТВА МОТОРОВ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках октября
Подробнее
Новинки октября в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
Международная касса: «Тайный дневник Верити» стал вторым среди адаптаций книг Коллин Гувер
Подробнее
Юра Борисов будет выдвигаться на «Оскар» в главной актерской категории за «Искусственный интеллект»
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Девятая планета» вновь первая
Подробнее
Официальная касса России: в поисках смеха
Подробнее
Касса четверга: пиратские релизы снова на вершине
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 8–11 октября
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 28 сентября – 4 октября 2026 года
Подробнее
«Мстители: Финал» вновь стали самым кассовым фильмом в истории
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках октября
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Девятая планета» продолжает лидировать
Подробнее
В Минкультуры прошел питчинг детско-юношеских национальных фильмов (часть 1)
Подробнее
«Мэйдэй» и новая «Обитель зла» стали самыми популярными фильмами у пиратов в сентябре
Подробнее
В Москве состоялась премьера фильма «Битва моторов»
Подробнее
В Минкультуры прошел питчинг детско-юношеских национальных фильмов (часть 2)
Подробнее
Рост на разных скоростях: итоги первого полугодия 2026 года для кинорынка СНГ
Подробнее
Американская касса: «Диггер» показал худший старт для фильмов с Томом Крузом за последние 19 лет
Подробнее
Новинки октября в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»
Подробнее
Skydance представил руководство нового объединенного медиаконгломерата
Подробнее