Предварительная касса четверга: «Битва моторов» ожидаемо вырвалась в лидеры

Перевыпуск фильма «Сумерки. Сага. Новолуние» забрал серебро чарта

Согласно предварительным данным, лидером уикенда стала новинка – фильм Ильи Маланина БИТВА МОТОРОВ (CP). В первый день проката картина c Иваном Янковским и Юрой Борисовым заработала около 34,6 млн рублей (68,7 тысяч зрителей), что по итогам уикенда может обеспечить ей сборы в районе 250-280 млн рублей.

Серебро чарта также досталось новинке – перевыпуску фильма 2009 года СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ (KAP). Американская лента заработала почти 16 млн рублей (30 тысяч зрителей), а к вечеру воскресенья ее касса может достигнуть 70-80 млн рублей.



Фото: кадр из фильма БИТВА МОТОРОВ