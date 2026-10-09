Предварительная касса четверга: «Битва моторов» ожидаемо вырвалась в лидеры
Автор: Георгий Романов
9 октября 2026
Перевыпуск фильма «Сумерки. Сага. Новолуние» забрал серебро чарта
Согласно предварительным данным, лидером уикенда стала новинка – фильм Ильи Маланина БИТВА МОТОРОВ (CP). В первый день проката картина c Иваном Янковским и Юрой Борисовым заработала около 34,6 млн рублей (68,7 тысяч зрителей), что по итогам уикенда может обеспечить ей сборы в районе 250-280 млн рублей.
Серебро чарта также досталось новинке – перевыпуску фильма 2009 года СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ (KAP). Американская лента заработала почти 16 млн рублей (30 тысяч зрителей), а к вечеру воскресенья ее касса может достигнуть 70-80 млн рублей.
Фото: кадр из фильма БИТВА МОТОРОВ
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