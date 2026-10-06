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«Атмосфера Кино» представила трейлер экранизации романа «Война и мир»

Автор: БК

6 октября 2026

Режиссером фильма выступил Сарик Андреасян

Масштабная киноадаптация эпопеи Льва Толстого выйдет в кинотеатрах 18 февраля 2027 года. Производством проекта занималась Кинокомпания братьев Андреасян в партнерстве с «Газпром-Медиа Холдинг» и телеканалом ТНТ.

Картина перенесет зрителей в Россию начала XIX века, когда судьбы представителей аристократии переплетаются с событиями Отечественной войны 1812 года. В центре истории – любовь и верность, честь и предательство, мир и война, раскрытые через судьбы ярких и сложных героев.

Главные роли в новой адаптации истории исполняют Николай Шрайбер (Пьер Безухов), Станислав Бондаренко (Андрей Болконский), Полина Гухман (Наташа Ростова), Матвей Лыков (Анатоль Курагин), Лиза Моряк (Элен Курагина) и многие другие.

Режиссером ВОЙНЫ И МИР выступил Сарик Андреасян, а автором сценария – Алексей Гравицкий (ОНЕГИН).

Фото: кадр из фильма ВОЙНА И МИР

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