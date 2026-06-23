Телевизионная премьера сериала «Полдень» состоится на ТНТ
Автор: БК
23 июня 2026
Об этом заявила генеральный директор канала Тина Канделаки
Генеральный директор ТНТ Тина Канделаки сообщила в своем телеграм-канале, что фантастический триллер Клима Козинского «Полдень», основанный на повести братьев Стругацких «Жук в муравейнике», выйдет в эфир ТНТ.
«Это одно из моих самых любимых произведений. Для нас это важно, потому что мы на ТНТ хотим вас не только развлекать, но и образовывать. Мы начали с Булычева, и мы не остановимся. Фантастике быть на ТНТ!», – заявила она.
Главные роли в сериале исполнили Юрий Колокольников, Максим Матвеев и Юлия Снигирь.
Напомним, что премьера проекта, созданного компанией «Медиаслово» совместно с онлайн-кинотеатрами КИОН и Okko, запланирована на этот год.
Фото: кадр со съемок сериала «Полдень»
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