Телевизионная премьера сериала «Полдень» состоится на ТНТ

Об этом заявила генеральный директор канала Тина Канделаки

Генеральный директор ТНТ Тина Канделаки сообщила в своем телеграм-канале, что фантастический триллер Клима Козинского «Полдень», основанный на повести братьев Стругацких «Жук в муравейнике», выйдет в эфир ТНТ.

«Это одно из моих самых любимых произведений. Для нас это важно, потому что мы на ТНТ хотим вас не только развлекать, но и образовывать. Мы начали с Булычева, и мы не остановимся. Фантастике быть на ТНТ!», – заявила она.

Главные роли в сериале исполнили Юрий Колокольников, Максим Матвеев и Юлия Снигирь.

Напомним, что премьера проекта, созданного компанией «Медиаслово» совместно с онлайн-кинотеатрами КИОН и Okko, запланирована на этот год.

Фото: кадр со съемок сериала «Полдень»