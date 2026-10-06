Обзор новинок проката на уикенде 8–11 октября

Наступающий уикенд можно назвать долгожданным, потому что в прокат ворвется приключенческий ретро-экшн БИТВА МОТОРОВ (CP). Масштабная и мемная рекламная кампания активно пытается преодолеть сниженный интерес аудитории к сеттингу дореволюционной России и одновременно предлагает потенциальный блокбастер про гонки с участием двух крупных современных звезд: Юры Борисова и Ивана Янковского. Первая волна востребованности явно будет связана с их фанбазой, а дальше ключевым топливом для фильма станет «сарафанное радио». Исходя из этого стартовый потенциал видится на уровне зарубежного аналога FORD ПРОТИВ FERRARI (198 млн рублей и 621 тысяча зрителей) и российского КРАСНОГО ШЕЛКА (196 млн рублей и 410 тысяч зрителей).

Мелодраматический проект ЭТО ВСЕ ОНА! (AK) может вызвать интерес не только женской аудитории, но и тех, кто прицельно следит за «скандальными» релизами, которые наконец добираются до проката. С одной стороны, это жизнеутверждающая классическая история о современной городской девушке, которой в трудную минуту помогает ее фантомная подруга. С другой, работа со сложной производственной судьбой, которая на переправе поменяла исполнительницу одной из главных ролей и постановщика. При этом текущее продвижение выделяется интересной концепцией и приятными роликами. Кассовыми ориентирами в таком случае видятся роуд-муви ОБЕ ДВЕ (26,8 млн рублей и 78 тысяч зрителей на старте) и комедия МАМЕ СНОВА 17 (26,9 млн рублей и 74 тысячи зрителей за первые выходные).

В анимационном сегменте за внимание аудитории поборется французский мультфильм ВОЛШЕБНОЕ ПЕРО (VLG), интонационно отсылающий к советской сказке «Цветик-семицветик». «Вольга» умеет работать с зарубежными семейными проектами, которые к тому же отмечаются довольно высоким качеством анимации. Однако нельзя не учитывать влияние уже идущих в прокате ПРИКЛЮЧЕНИЙ МАМОНТЕНКА. В ПОИСКАХ МАМЫ, куда более близких российскому зрителю. Ориентирами по стартовым сборам видятся ТВОРЦЫ СНОВ (15,5 млн рублей и 69 тысяч зрителей) и БОЛЬШОЕ МАЛЕНЬКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ (21,2 млн рублей и 74 тысячи зрителей).

Среди перевыпусков невозможно не отметить СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ (KAP), который уже на стадии премьерных показов освоил 4,4 млн рублей. А также внимание взыскательной публики может привлечь драма с элементами фантастики БАРАШЕК В ЯЩИКЕ (RUR).

Также в прокат выйдут фильмы ужасов АССИСТЕНТ В МОРГЕ (WP) и АСТРАЛ. ШЕПОТ ПРИЗРАКА (KNLG), мультфильм БАРБОСКИНЫ. 15 ЛЕТ ВМЕСТЕ (CIPA), драма с элементами лиминального ужаса ВСЕ ЗАКОНЧИТСЯ (PVZGL), экшн СПАРТА 2. ГОПЛИТЫ (RSP) и семейные приключения Я ПРИДУ (SMKT).

В пиратском сегменте продолжит работу ОБИТЕЛЬ ЗЛА, к которой присоединится более авторский ДИГГЕР, впрочем, привлекательный по большей части для аудитории крупных городов.

Фото: кадр из фильма БИТВА МОТОРОВ

06.10.2026 Автор: Вероника Cкурихина