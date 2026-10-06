В Минкультуры прошел питчинг детско-юношеских национальных фильмов (часть 1)

Триквел «Моего дикого друга», продолжение «Суворовца» и многое другое

6 октября в Министерстве культуры России прошла очная защита детско-юношеских национальных фильмов, включая дебюты. Всего экспертам представили 47 картин.

Питчинг открылся с блока дебютных проектов. Приключенческий детектив ТАЙНА КАДЕТСКОГО ЗНАМЕНИ продюсера Светланы Дальской создатели позиционируют как современный ответ советской подростковой классике. История строится вокруг кадета, пытающегося найти считавшееся утраченным знамя. Одновременно за артефактом охотится сын богатого антиквара, рассчитывающий первым добраться до находки и продать ее. Действие развернется в двух временных линиях. Картина задумана как динамичный семейный фильм-квест, который должен показать последствия поступков и мотивировать подростков становиться кадетами. Главную роль исполнит Олег Савостюк.

Кинокомпания «Киновайб» представила спортивную драму СОПЕРНИКИ, рассчитанную на широкую аудиторию 6+. Главный герой – юный гонщик, который после инцидента разбивает машину и устраивается на конный завод, чтобы заработать. Там он знакомится с конем Бравым, а вместе с дедом начинает готовить его к забегу. Основным референсом названа британская лента ЛОШАДЬ МЕЧТЫ. Режиссер-постановщик – Мария Пелина, художественный руководитель – Владимир Котт. Промоподдержку фильму окажет Центральный Московский Ипподром, информационным партнером выступит «Кино-театр.ру». Релиз запланирован на 2028 год.

«1147 Продакшнс» готовит семейную картину СЛЕДУЮЩАЯ ОСТАНОВКА – НОВЫЙ ГОД!. В центре сюжета – 10-летний Ваня, которого родители в канун праздников отправляют к деду на железнодорожную станцию. Выясняется, что дедушка работает машинистом волшебного поезда, способного за одну ночь пересечь всю Россию. Благодаря 11-часовым поясам пассажиры могут 11 раз встретить Новый год и загадать желание. Ваня находит волшебные снежинки, исполняющие любые желания, и бездумно тратит их на себя, хотя они предназначались другим детям. Теперь ему предстоит самому исполнить для них чудеса. Визуально создатели делают ставку на силуэты, тени и неоновый свет. Режиссеры – Валентина Коровникова и Евгений Власов, на главную роль утвержден Дмитрий Калихов.

«Кинокомпания Аквариум» представила СОЗВЕЗДИЕ БОЛЬШОГО ПСА – историю шестилетнего Владика, который благодаря богатой фантазии уверен, что он инопланетянин. Мальчик пытается найти общий язык со взрослыми, воспринимая каждого человека как отдельную планету, но в итоге встречает настоящего друга во дворе. Действие развернется в спальных районах Санкт-Петербурга. В фильме будут использованы анимационные фрагменты и оригинальная музыка. Режиссер – Мария Морозова.

«Волшебная гора» представила ИМПЕРИЮ ШАХМАТ, действие которой происходит в 1998 году во время международного шахматного турнира в Элисте. Главная героиня, пятиклассница Геля в исполнении Лианы Яфаровой, несмотря на запрет приближаться к иностранцам, находит общий язык с Робином, которого сыграет Арсен Мукенди. Новый знакомый помогает девочке выиграть музыкальный конкурс. Геля хочет, чтобы отец увидел ее выступление по телевизору и вернулся домой. История основана на реальных событиях. Для питчинга создатели подготовили ролик с помощью ИИ, однако в самой картине нейросети использовать не планируют. Режиссер и автор проекта – Дарья Хренова.

Кинокомпания «Дока» представила детскую драму МНЕ НА ПЛЕЧО СЕГОДНЯ СЕЛА СТРЕКОЗА, экранизацию одноименной лирической повести ленинградского писателя Сергея Вольфа. Бюджет ленты составляет 55 млн рублей. 13-летний Алеша учится в школе, ездит с дедом на рыбалку и впервые сталкивается с настоящими взрослыми проблемами. Параллельно он переживает первую любовь и взросление. В анимационных вставках оживают не только рассказ, который пишет Алеша, но и его переживания в отношениях со Светой. Режиссер – Наталья Тетенькина, взрослый актерский состав утвержден.

«Киновселенная» готовит остросюжетную подростково-патриотическую драму ОТРЯД Ч с бюджетом 60 млн рублей. Главный герой привык списывать и хулиганить, однако после попадания в военно-спортивный лагерь его жизнь меняется. Ему предстоит научиться честно побеждать и понять, что капитан – это тот, кто доводит команду до конца. Третий акт будет посвящен масштабным подростковым играм в духе «Зарницы». Режиссер – Никита Крохмаль, художественный руководитель – Сергей Урсуляк. Создатели запросили полное финансирование производства. Съемки планируется начать в мае 2027 года.

«Крупный план продакшн» представил семейную картину ПАНТЕЛЕЙ, ЛЕХА, ПЕРЫШКИНА И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, героев которой создатели называют современными Петровым и Васечкиным. В основе фильма – история трех подростков, противостоящих ИИ, который из школьного помощника превращается в цифрового надзирателя. Ребята пытаются заразить его «вирусом человечности» и доказать, что жизнь состоит не только из эффективности и оптимизации, но и из веселых, на первый взгляд незначительных моментов. Съемки пройдут в настоящей школе во время каникул и займут 27 смен. Запрашиваемая господдержка – 49 млн рублей.

«Кинокомпания 29 февраля» представила ЛУЧШЕ ЛЕТИ! по мотивам одноименной повести Аси Кравченко. В центре истории – 11-летний Митя, который мечтает стать изобретателем, как его отец. Работая над своим девятнадцатым проектом, он создает уникальный аппарат «везделет», чтобы помочь другу, передвигающемуся в инвалидной коляске. Режиссер – Сергей Константинов, ранее работавший с Алексеем Федорченко вторым режиссером, в том числе на ВОЙНЕ АННЫ.

Кинокомпания «Рассвет» готовит драму АПРЕЛЬ. НЕЖНЫЙ МАЙ, рассчитанную на аудиторию 12–17 лет. История затронет недавние события в Курской области и одновременно обратится к 90-м годам. В центре сюжета – уполномоченный по правам детей, который эвакуирует детский дом из зоны конфликта. В 12 лет он сам потерял мать и оказался на улице. Через воспоминания фильм расскажет, как брошенный ребенок смог стать героем, чему в том числе помогла влюбленность. Проект основан на реальных историях воспитанников детских домов. В дримкаст вошли Алексей Чадов, Олеся Фаттахова, Андрей Смоляков, Лев Зулькарнаев, Алексей Рыжков и Даниил Спиваковский.

«Р'ЮЖ Продакшн» представила подростковую драму НЕОБЫЧНОЕ ЛЕТО. В центре повествования – городские дети из многодетной семьи, которые проводят лето в деревне и находят тайник времен Второй мировой войны. Съемки планируется провести в Вологодской области, где также пройдет открытый кастинг детей. Запрашиваемый бюджет составляет 49,5 млн рублей, привлеченные средства – 21,5 млн. Среди референсов названы АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ и КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я. Во взрослом дримкасте – Гела Месхи, Юлия Проскурякова, Владимир Стержаков и Елена Валюшкина.

«Смарт Фильм Медиа» разрабатывает детский проект СКАЗКА О ТОМ, КАК АНЮТКА И ЕВРАШКА ТУНДРУ ИЗУЧАЛИ. По сюжету, в поисках научного открытия восьмилетняя Анютка встречает в тундре суслика Еврашку. История строится вокруг их дружбы и идеи о бережном отношении к природе: если человек что-то берет у нее, он должен отдавать что-то взамен. Еврашка будет разговаривать только в анимационной форме. Роль отца-геолога исполнит режиссер Юрий Быков, записавший видеообращение в поддержку картины. Режиссер и автор сценария – Светлана Быченко. Прокатчиком будущей ленты выступит RWV Film, партнером – «Комсомольская правда».

Cтудия «Эклектика» представила детский фильм ЧЕЛОВЕК НА ФОНЕ МОРЯ. В центре истории – сбежавшие из детского дома мальчики, которые отправляются за своей подругой после того, как ее неожиданно удочеряют родственники. Путь приводит их в небольшой поселок в Северной Осетии, где герои находят свой дом. Создатели определяют картину как историю об участии, доверии и любви. Режиссером выступит Александр Шмаков, для которого фильм станет полнометражным режиссерским дебютом. Продюсер – Юрий Гинзбург, художественный руководитель – Евгений Бедарев. Проект поддерживают власти Ставропольского края и Северной Осетии. В дримкаст вошли Артемий Крылов, Анастасия Валиева, Савелий Кудряшов, Алиса Козлова, Евгений Харитонов, Ирина Пегова, Ксения Берелет, Сергей Марин, Екатерина Васильева, Ольга Тумайкина, Гия Перадзе и Елена Махова.

Кинокомпания «Эн Джи Продакшн» работает над детским фильмом НЕБЕСНЫЕ ЛЬВЫ о дронах в школьном обучении. Главный герой – шестиклассник Левка, увлеченный компьютерными играми и мечтающий победить в гонках дронов. Пройти испытания ему помогает дневник прадеда-летчика. Режиссером выступит дебютант Полина Кутихина. Креативный продюсер и сценарист – Ольга Родионова, художественный руководитель проекта – Иван Петухов. Бюджет картины составляет 72 млн рублей, запрашиваемая поддержка – 50 млн. Главную роль исполнит Святослав Анищенко. В фильме также сыграют Михаил Жигалов, Антон Пампушный и Ирина Таранник.

Блок недебютных проектов открыла военная драма РОБИНЗОНЫ («Ливандия Энтертейнмент»), создаваемая по мотивам повести Софьи Радзиевской «Болотные робинзоны». История расскажет о жителях белорусской деревни Малинки, которые во время Великой Отечественной войны спасаются от фашистов на затерянном среди болот острове. После уничтожения деревни подросток Саша, дед Никита, бабушка Ульяна и несколько спасенных малышей оказываются отрезанными от внешнего мира и учатся выживать, ожидая прихода советских партизан. В картине сыграют Федор Добронравов, Ирина Розанова, Ирина Пегова и Виктор Добронравов. На роль Саши продолжается кастинг. Режиссер – Евгения Юстус. Съемки планируется провести в кинопарке Москино. Бюджет проекта составляет 100 млн рублей.

Создатели военной драмы ОТЕЦ работают над новой картиной. Продюсерская кинокомпания «Киномир» заявила военно-патриотический приключенческий фильм ПЕРНАТЫЕ ГЕРОИ о фронтовой голубиной почте. Действие разворачивается в годы Великой Отечественной войны. В центре повествования – девочка Лида и почтовая голубка Мира, которая становится связующим звеном между партизанами и оккупированным городом. Вместе с тетей Ольгой и беспризорником Витькой Лида помогает передавать сведения о немецких складах и перевозках оружия. После того, как немецкий гауптман Шталь раскрывает существование голубиной почты и начинает охоту на птиц, Лиде предстоит выхаживать раненую Миру и продолжать борьбу. Режиссером выступит Павел Иванов, продюсерами станут Татьяна Яковенко и Константин Дыдышко. Для съемок привлекут профессиональных дрессировщиков птиц, а компьютерную графику используют для создания голубей-дублеров. В дримкаст вошли Варвара Вершинина, Артур Искандарян, Артем Ткаченко, Артем Быстров, Виктория Романенко, Егор Абрамов и Александр Гришин.

Рузиль Минекаев сыграет паралимпийского чемпиона Ивана Голубкова в спортивной драме ЧЕМПИОН «Студии ON Фильм». Режиссером выступит Владимир Щегольков, продюсерами – Максим Филатов и Илья Бурец. Референсами проекта создатели назвали ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ, ЛЕД и F1. Фильм расскажет о становлении чемпиона. По сюжету, мать оставляет новорожденного Колю в роддоме, узнав о его физическом дефекте – расщеплении позвоночника. Выросшего в интернате мальчика приговаривают к полной неподвижности, однако физрук Дядя Петя считает, что у него есть шанс на полноценную жизнь. Он тайком начинает заниматься с Колей упражнениями для укрепления мускулатуры. Впоследствии это приводит героя к победе на зимних Паралимпийских играх 2026 года и встрече с матерью, которая осознает свою ошибку и готова принять сына в семью. В дримкаст проекта вошли Михаил Пореченков и Виктория Исакова.

Кинокомпания «Легио Феликс» готовит военно-исторический фильм ХРАНИТЕЛИ НЕВЫ о подвиге подростков в блокадном Ленинграде. В центре истории – архитектор Марк Штейн, который решает не просто маскировать город от врага, а создать школу реставраторов. В нее он набирает беспризорников и вчерашних хулиганов. Спасение памятников становится для подростков школой жизни: они учатся ответственности, дружбе и взаимовыручке и находят дело, которое помогает им обрести себя в тяжелейших условиях войны. Режиссером выступит Ирина Гобозашвили, сценарий написал выпускник программы «Автор» Евгений Баранов. В картине могут принять участие Евгений Цыганов, Елена Панова, Борис Хвошнянский, Полина Айнутдинова, Сергей Федоров, Аля Майер, Виталий Коваленко, Тимофей Кочнев и Юрий Нифонтов. Продюсеры – Владимир Пермяков, Андрей Семенов и Илья Куликов. Референсами проекта названы ТИМУР И ЕГО КОМАНДА, РЕСПУБЛИКА ШКИД и ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ. «Атмосфера Кино» планирует выпустить картину 26 апреля 2029 года.

Кинокомпания «Театр Плюс Кино» представила на питчинге подростковую мелодраму СЫГРАЙ СО МНОЙ В ЛЮБОВЬ. Десятиклассница Алиса по воле родителей приезжает в лагерь профессий «Я – талант» на экономическую смену, однако тайно меняется с другой участницей и переходит на актерское направление. Там она встречает первую любовь, но надменная Инга, увидев в Алисе соперницу в конкурсе за первое место, решает отбить у нее возлюбленного. На фоне романтической истории и комедийных ситуаций фильм затронет вопросы выбора профессии и жизненного пути. Режиссером картины выступит Галина Уразова. Сценарий получил приз на 44-м фестивале ВГИКа. В качестве референсов по атмосфере создатели называют ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО, а по интонации – СТО ЛЕТ ПОСЛЕ ДЕТСТВА. Бюджет проекта составит 70 млн рублей. Есть договоренности с прокатной компанией «СБ Фильм» и онлайн-кинотеатром «КИОН».

Студия игрового кино «Краски» работает над историческим детским фильмом СУВОРОВЕЦ. ДЕНЬ ПОБЕДЫ, который станет продолжением картины СУВОРОВЕЦ 1944. Летом 1945 года четырнадцатилетний Вовка возвращается в родную деревню в Новосибирской области после двух лет в Суворовском училище. Отец-летчик не вернулся с фронта, а мать умерла еще до приезда сына. Вовка собирается обратно в училище, но замечает в происходящих вокруг событиях закономерность и понимает, что деревне грозит опасность. Во время собственного расследования он влюбляется в новенькую девочку Леру, а затем оказывается вынужден искать пропавшего лучшего друга Малька и защищать девушку, которая ему дорога. Главные роли исполнили Всеволод Казанцев и Виталия Корниенко. Режиссером и автором сценария выступил Денис Казанцев, продюсером – Денис Вязников. Картина уже снята, однако создателям необходима поддержка для завершения постпродакшна. Бюджет проекта составляет 37,3 млн рублей. В планах выпустить фильм 9 мая 2027 года.

«Студия «Оптима» представила научно-фантастический технотриллер ПЕРПЕТУУМ-МОБИЛЕ. В центре истории – трое школьников из России, Китая и Индии, которые собирают вечный двигатель Кулибина и вступают в противостояние с корпорацией, желающей завладеть их разработкой. Съемки пройдут летом в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Режиссером картины станет Александр Якимчук, продюсерами – Алексей Козлов и Александр Афанасьев. В дримкасте заявлены Никита Ефремов и Кирилл Кяро. Бюджет проекта составит 99,6 млн рублей. ПЕРПЕТУУМ-МОБИЛЕ задуман как первая часть тетралогии: сценарий второго фильма уже написан, а дальнейшее развитие истории планируется в странах БРИКС. Прокат также намечен в странах объединения. Дистрибьютором выступит «Централ Партнершип».

Кинокомпания «Пропеллер Продакшн» планирует продолжить семейную франшизу о дружбе мальчика и лиса фильмом МОЙ ДИКИЙ ДРУГ. ХРАНИТЕЛИ ЛЕСА. По сюжету, Саша и Катя приезжают на Урал для сплава по реке. Перед началом поездки они навещают Рыжего и узнают, что его подруга, лисица Алиса, заболела. Вместе с новой знакомой Олей они подозревают, что к отравлению животных может быть причастна фабрика игрушек, которую открыл отец девочки. Режиссером третьей части останется Анна Курбатова, продюсером выступит Григорий Подземельный. Съемки планируются в Екатеринбурге и Пермском крае.

Кинокомпания «Виргос» представила семейную комедию ВЕНЯ И МАШИНА ЗНАНИЙ. Пятилетний Веня Блинкин никак не может начать разговаривать, но однажды чудесным образом получает суперспособность – неограниченный запас знаний и умение их применять. Теперь он становится не только гордостью семьи, но и желанным трофеем для дедушки-ученого. Веня должен понять, как использовать свой дар во благо и при этом сохранить себя. Режиссером картины станет Всеволод Аравин. Референсами по интонации он называет СТАРИКА ХОТТАБЫЧА, а также ЧЕБУРАШКУ.

Фото: концепт-арт фильма ПЕРНАТЫЕ ГЕРОИ