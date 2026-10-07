Новинки октября в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»

«Седьмой игрок» и премьеры библиотеки

В числе октябрьских премьер, которые появятся в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» – комедия «Седьмой игрок». Сериал с Антоном Лапенко расскажет о тренере по фигурному катанию, который попробует поднять хоккейный клуб со дна.

Кроме того, пользователей платформы ждут боевик МЯТЕЖ с Джейсоном Стэйтемом, мультфильм ЛУНТИК. ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ и многое другое.

Уже на сервисе:

ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК (комедийное фэнтези, реж. Антон Маслов)

доступен на Кинопоиске в опции Start

История Колобка: с какой коварной целью его испекли, как ему удалось сбежать, как он скитался и попал в банду разбойников, а потом поневоле стал напарником неудачливого пекаря Тихона и необычной девушки Лады.

«Монолог фармацевта», 1-3 сезоны (аниме)

Древний Китай. 17-летнюю девушку Маомао похищают и в качестве служанки продают в императорский дворец. Однажды она узнает, что двух младенцев императора поразил серьезный недуг. Обладая опытом и знаниями в фармацевтике, Маомао решает тайно разузнать детали и попытаться помочь.

«Вор в загоне» (криминальная комедия, реж. Артем Лемперт)

Московский психолог Антон – человек чуткий, мягкий и открытый. Он приезжает в Усть-Байкальск познакомиться с семьей своей беременной девушки и быстро понимает: будущий тесть Михаил Петрович – это не просто суровый предприниматель, а мужчина с тревожным расстройством. Антон решает помочь ему, но внезапно узнает: МихПет – один из главарей местной ОПГ, который так глубоко зашел в маскировку, что даже семья ни о чем не подозревает. Дальше вместо романтической поездки – криминальные разборки и погружение в мир, где психологу становится опасно быть слишком добрым. Но парадокс в том, что именно психологическая тонкость становится тем инструментом, без которого мафиозный патриарх не справится – ни со своей тревожностью, ни с врагами, ни с собственной семьей.

«Вернуть любой ценой» (драма, реж. Тимур Алпатов)

СССР, 1983 год. Дина едет на стажировку в медицинский госпиталь в Афганистан и сталкивается не только с ужасами войны, но и с настоящей любовью, которой, кажется нет места на этой земле. Спасенный Диной офицер Герасимов видит в ней смысл своей жизни и готов рискнуть всем, лишь бы быть с ней. Узнав, что Дина в опасности, он отправляется на далекую горную заставу и вступает в опасный бой, чтобы спасти любимую.

«Дама с собачкой», 1-3-й сезоны (детектив, реж. Мирослав Малич, Роман Просвирнин, Марат Ким)

Пенсионерка и бывшая учительница математики Агата Денисовна Марфина после смерти мужа переезжает в элитный поселок к семье дочери. Она тоскует по прежней жизни, когда каждый вечер они с мужем играли в шахматы и обсуждали его повседневные дела. Но однажды став единственным свидетелем загадочного убийства, Агата Денисовна берется за собственное расследование. В нем ей помогают бывший ученик, местный следователь Эдуард Свиридов и новый сосед, судья на пенсии Игорь Холодов. Удачно раскрытое дело не только сближает новых знакомых, но и открывает главной героине путь к еще более запутанным преступлениям.

С 8 октября:

«Таргет», 2-й сезон (мелодрама, реж. Данияр Болотбеков, Василий Куценко)

будет доступен по мультиподписке Плюс с Амедиатекой и Start на Кинопоиске

После пожара, потрясшего элитную школу Alma, Марк и его одноклассники пытаются вернуться к нормальной жизни, но прошлое не отпускает. Таргеты возвращаются. Теперь они предупреждают о новом преступлении – похищении ученика школы. Марк и его друзья вновь объединяются, чтобы предотвратить трагедию и попытаться изменить будущее.

С 9 октября:

«Что у вас случилось» (комедия)

Юмористическое импровизационное шоу, в котором зрители в зале делятся своими личными проблемами, а ведущие на сцене пытаются помочь – или хотя бы не навредить. Проект с терапевтическим эффектом не претендует на профессиональную психологическую помощь, но дает возможность разрядить обстановку и посмотреть на ситуацию под свежим углом. В числе постоянных ведущих – комики Елизавета-Варвара Аранова и Константин Пушкин.

С 11 октября:

«Чужой дом» (мелодрама, реж. Станислав Назиров)

будет доступен в опции «Смотрим»

Александра знакомится с недавно овдовевшим богачом Максимом Морозовым, между ними вспыхивает чувство, и вот уже спустя неделю он делает девушке предложение, которое та счастливо принимает. Максим привозит молодую жену в свой роскошный дом, где ей все кажется пугающим. И главное, что тревожит Сашу – таинственное исчезновение бывшей жены Морозова Агаты. Вскоре Сашу начинают мучить ночные кошмары, в которых Агата словно пытается о чем-то предупредить ее. Не слишком ли поспешно Александра вышла замуж за человека, о котором совсем ничего не знает?

С 12 октября:

«Восьмой участок», 1 и 2 сезоны (мелодрама, реж. Виктор Конисевич)

Талантливый нейрохирург Инна Лосева, потеряв мужа на собственном операционном столе, вынуждена вернуться в родной городок, чтобы помогать маме после инсульта. Из-за психологической травмы она не может больше оперировать, поэтому устраивается на работу терапевтом в районную поликлинику. Лосевой доверяют 8-ой участок, считающийся у терапевтов «проклятым». Вскоре Инна сталкивается с интригами и коварством не только со стороны коллег, но даже пациентов и влиятельных чиновников. А тем временем за сердце героини ведется ожесточенная и не всегда честная борьба. Ведь в родном городе Инна вновь встречает свою первую любовь.

С 15 октября:

«Седьмой игрок» (спортивное драмеди, реж. Сергей Пикалов)

«Строитель» когда-то был успешной командой, а его владелец грезил, что у клуба будет шанс перерасти свой чемпионат и заявиться рангом выше в КХЛ. Но хоккеисты и тренеры угодили в игровой кризис, команда оказалась на дне турнирной таблицы и не может оттуда выбраться. Кажется, будто проще закрыть клуб вместе с ареной – не веря в успех, владелец «Строителя» назначает тренера по фигурному катанию директором. Теперь спасение клуба зависит от того, насколько у экс-фигуриста получится объединить игроков, породнить их с болельщиками, которых по значимости приравнивают к шестому игроку на льду, и стать для клуба «седьмым игроком».

С 16 октября:

«Хрустальное озеро» (хоррор)

будет доступен по мультиподписке Плюс с Амедиатекой и Start на Кинопоиске

История появления серийного убийцы в хоккейной маске из кинофраншизы ПЯТНИЦА 13-Е. Сюжет сериала сосредоточен на кошмаре, который была вынуждена пережить мать-одиночка Памела Вурхиз, чей 11-летний сын Джейсон трагически погиб в детском лагере. Когда на ее пороге появляются двое незнакомцев, желающих покопаться в прошлом женщины, запускается череда ужасающих событий. Кто виноват в том, что Джейсон утонул в Хрустальном озере, кто начал убивать подростков в лесу и к чему может привести горе матери, до безумия любившей своего единственного ребенка?

С 19 октября:

«Папины дочки. Новые», 6-й сезон (комедия, реж. Павел Брусочкин)

будет доступен по мультиподписке Плюс с Амедиатекой и Start на Кинопоиске

Проклятие Васнецовых настигает уже повзрослевших дочерей семейного психотерапевта. В канун очередной годовщины свадьбы из дома сбегает Даша, оставив трудоголику Венику прощальное письмо, обручальное кольцо и четырех дочерей. Теперь Вениамин, совсем как его тесть когда-то, вынужден стать для своих детей и папой, и мамой, и другом. А поможет ему в этом неунывающее семейство Васнецовых.

«Кровавая барыня» (историческая драма, реж. Егор Анашкин)

будет доступен для покупки в магазине Кинопоиска

После таинственной смерти мужа Глеба Салтыкова его вдова заточила себя в подмосковном поместье Троицкое, где срывала зло на своих несчастных безропотных слугах. За несколько лет она замучила и убила более сотни подвластных ей крепостных крестьян. Как самая богатая вдова Российской империи, набожная дворянка, выросшая в монастыре в смирении и молитвах, превратилась в самую известную «мучительницу и душегубицу» своего времени?

«Мой папа – мэр» (комедия, реж. Олег Кириченко)

будет доступен на Кинопоиске в опции Premier

Сергей Горобец – амбициозный чиновник, мечтающий стать мэром провинциального Благоярска. Однако политическую карьеру Сергея разрушает скандал: его снимают с выборов, увольняют и исключают из партии. Ко всему прочему он случайно сбивает на машине 9-летнюю Варю – дерзкую воспитанницу детдома, которая, уцелев, тут же начинает его шантажировать. Чтобы не попасть за решетку, мужчина соглашается выдать себя за её спасителя и взять под опеку. Варя требует помочь ей найти бабушку, а взамен играет роль «идеальной дочери» в его публичной кампании. Их тандем, построенный на манипуляциях и взаимных сделках, неожиданно начинает работать.

С 30 октября:

«Призраки», 6-й сезон (комедия)

будет доступен по мультиподписке Плюс с Амедиатекой и Start на Кинопоиске

Саманта и Джей наконец-то отстояли особняк Вудстоун от сноса и погасили огромный долг перед налоговой. Казалось бы, можно радоваться. Однако появилась новая проблема – исчез один из призраков. Неужели он наконец перешел на «ту сторону» или его похитили? Живые и не очень обитатели дома начинают собственное расследование.

Также в октябре:

МЯТЕЖ (боевик, реж. Жан-Франсуа Рише)

будет доступен для покупки в магазине Кинопоиска

Бангкок. Коул Рид когда-то служил в спецназе и полиции, а теперь работает телохранителем Тибу, владельца крупной судоходной компании KMG. Накануне сделки по продаже компании на Коула и его подопечного совершается нападение с участием местных полицейских – босса убивают, а Коул становится главным подозреваемым. Скрываясь от закона, он решает самостоятельно найти заказчиков покушения и под видом одного из нападавших, убитого наемника из конторы Тибу, проникает на грузовое судно, принадлежащее KMG, где вскоре в одном из запертых контейнеров обнаруживает нелегально перевозимых людей. Решив защитить пленников, Коул вступает в схватку с вооруженной командой корабля.

ЛУНТИК. ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ (анимационный, реж. Дарина Шмидт)

Лунтик наслаждается жизнью с Мамой на Луне и регулярно летает в гости к своим друзьям на Землю. Однажды Лунтик задается вопросом, где его папа. Мама рассказывает, что папа Лунтика исчез на обратной стороне Луны, но когда-нибудь обязательно вернется. Лунтик не хочет ждать, и вместе с другом, кузнечиком Кузей, Лунтик отправляется на поиски папы. За ними увязываются вредные гусеницы – Вупсень и Пупсень, которые вносят сумятицу в любой план. Ребята окажутся на обратной стороне Луны, где их ждут невероятные и опасные приключения.

«16 лет и 9 месяцев» (драмеди, реж. Анна Курбатова)

будет доступен на Кинопоиске в опции Premier

Тоне шестнадцать, она хорошо учится, готовится к поступлению в Лондонскую академию дизайна, не конфликтует с родителями – в общем, образцовый подросток. Тоня сходит с ума от главного красавца школы, старшеклассника Семена. Чтобы ему понравиться, она устраивает вечеринку. А через пару недель Тоня понимает, что беременна. Она не может признаться родителям в своей проблеме, а Семен не готов стать отцом. И Тоня оказывается совсем одна перед сложнейшим выбором – избавиться от ребенка или стать молодой мамой.

Фото: кадр из сериала «Седьмой игрок»