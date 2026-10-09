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Касса четверга: «Битва моторов» возглавила чарт

Автор: БК
9 октября 2026

Перевыпуск «Новолуния» взял серебро

Лидером чарта за четверг стал ретро-экшн БИТВА МОТОРОВ (CP), заработавший 35,9 млн рублей. Отечественная лента с Юрой Борисовым и Иваном Янковским может претендовать на 270 млн по итогу уикенда.

Серебро взял перевыпуск фэнтезийной мелодрамы СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ (KAP). Картина 2009 года привлекла на старте почти 16 млн рублей, а ее касса к вечеру воскресенья может составить 80 млн.

На девятом месте оказался комедийный хоррор АБААСЫЛААХ ХАУС 2. ФИНАЛ (SMKT), сумевший положить в свою копилку 2,3 млн рублей. По итогу недели молодежный проект из Якутии может рассчитывать на 6 млн.

Фото: кадр из фильма БИТВА МОТОРОВ

Предварительные сборы за четверг 08.10.2026 в России (без учета СНГ)

Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. ЭКРАНЫ К/Т КАССА ЧЕТВЕРГА 08.10.2026 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩАЯ КАССА НА 08.10.2026 ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
1 БИТВА МОТОРОВ
 CP 1 -(1695) 35 900 000$419 981 - 39 700 000$464 436 270 000 000 $3 158 634
2 СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ. ПЕРЕВЫПУСК
The Twilight Saga: New Moon		 KAP 1 -(841) 15 965 445$186 774 - 21 190 444$247 899 80 000 000 $935 891
3 ОБИТЕЛЬ ЗЛА
Resident Evil		 - 3 -(1) 13 289 666$155 471 -20,6% 263 017 921$3 116 326 -
4 ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА
 CP 3 -(899) 6 800 000$79 551 -41,4% 325 800 000$3 860 190 65 000 000 $760 412
5 ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАМОНТЕНКА. В ПОИСКАХ МАМЫ
 NMG 2 -(1130) 5 409 277$63 281 -10,8% 131 162 504$1 569 681 75 000 000 $877 398
6 ЦАРЕВНА НЕСМЕЯНА
 NKI 2 -(2166) 5 308 821$62 106 7,7% 104 394 288$1 249 333 55 000 000 $643 425
7 ВЫШКА 2
Fall 2: Deadpoint		 CAO 3 -(473) 4 688 787$54 852 -49,5% 232 340 352$2 752 848 35 000 000 $409 453
8 КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ
 CP 4 -(465) 2 600 000$30 416 4,0% 357 400 000$4 246 168 37 000 000 $432 850
9 АБААСЫЛААХ ХАУС 2. ФИНАЛ
 SMKT 1 -(1) 2 292 677$26 821 - 2 292 677$26 821 6 000 000 $70 192
10 СУМЕРКИ. ПЕРЕВЫПУСК
Twilight		 KAP 4 -(202) 1 843 055$21 561 -69,8% 403 155 648$4 789 778 18 000 000 $210 576
11 РОМАНОВЫ: ПРЕДАННОСТЬ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО
 NKI 3 -(410) 1 369 698$16 024 -54,4% 87 824 808$1 040 578 -
12 ВОЛШЕБНОЕ ПЕРО
Girl in the Clouds		 VLG 1 -(1636) 1 040 525$12 173 - 1 040 525$12 173 -
13 АСТРАЛ. ШЕПОТ ПРИЗРАКА
Geomeun ryeong		 KNLG 1 -(180) 724 062$8 471 - 724 062$8 471 -
14 ВСЕ ЗАКОНЧИТСЯ
It Ends		 PVZGL 1 -(192) 571 839$6 690 - 800 010$9 359 -
15 АРАХНИД
Crawlers		 CP 2 -(300) 566 000$6 621 -68,6% 17 100 000$204 643 -
16 АССИСТЕНТ В МОРГЕ
Tormento		 WP 1 -(157) 535 083$6 260 - 615 704$7 203 -
17 Я ПРИДУ
 SMKT 1 -(96) 435 366$5 093 - 989 720$11 578 -
18 БАРБОСКИНЫ. 15 ЛЕТ ВМЕСТЕ
 CIPA 1 -(198) 333 682$3 904 - 426 257$4 987 -
19 ЭТО ВСЕ ОНА!
 AK 1 -(224) 323 440$3 784 - 323 440$3 784 -
ИТОГО ТОП-19:
99 997 423 $1 169 834
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 85.48 руб.

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АССИСТЕНТ В МОРГЕ / Tormento (WP) данные не предоставлены дистрибьютором.
АСТРАЛ. ШЕПОТ ПРИЗРАКА / Geomeun ryeong (KNLG) данные не предоставлены дистрибьютором.
БАРБОСКИНЫ. 15 ЛЕТ ВМЕСТЕ (CIPA) данные не предоставлены дистрибьютором.
БИТВА МОТОРОВ (CP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ВОЛШЕБНОЕ ПЕРО / Girl in the Clouds (VLG) данные не предоставлены дистрибьютором.
ВСЕ ЗАКОНЧИТСЯ / It Ends (PVZGL) данные не предоставлены дистрибьютором.
СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ. ПЕРЕВЫПУСК / The Twilight Saga: New Moon (KAP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ЭТО ВСЕ ОНА! (AK) данные не предоставлены дистрибьютором.
Я ПРИДУ (SMKT) данные не предоставлены дистрибьютором.
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NMGНМГ КинопрокатPVZGLПро:взгляд
SMKTСамокатVLGВольга
WPУорлд Пикчерз
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Прогноз
Сборов за уикенд 08–11.10
БИТВА МОТОРОВ 275 000 000
СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ.… 90 000 000
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАМОНТЕНКА. В ПОИС… 75 000 000
ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА 70 000 000
ЦАРЕВНА НЕСМЕЯНА 55 000 000
ВЫШКА 2 43 000 000
КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ 37 000 000
ВОЛШЕБНОЕ ПЕРО 15 000 000