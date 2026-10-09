Касса четверга: «Битва моторов» возглавила чарт
Автор: БК
9 октября 2026
Перевыпуск «Новолуния» взял серебро
Лидером чарта за четверг стал ретро-экшн БИТВА МОТОРОВ (CP), заработавший 35,9 млн рублей. Отечественная лента с Юрой Борисовым и Иваном Янковским может претендовать на 270 млн по итогу уикенда.
Серебро взял перевыпуск фэнтезийной мелодрамы СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ (KAP). Картина 2009 года привлекла на старте почти 16 млн рублей, а ее касса к вечеру воскресенья может составить 80 млн.
На девятом месте оказался комедийный хоррор АБААСЫЛААХ ХАУС 2. ФИНАЛ (SMKT), сумевший положить в свою копилку 2,3 млн рублей. По итогу недели молодежный проект из Якутии может рассчитывать на 6 млн.
Фото: кадр из фильма БИТВА МОТОРОВ
Предварительные сборы за четверг 08.10.2026 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 08.10.2026
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 08.10.2026
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|БИТВА МОТОРОВ
|CP
|1
|-(1695)
|35 900 000$419 981
|-
|39 700 000$464 436
|270 000 000 $3 158 634
|2
|СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ. ПЕРЕВЫПУСК
The Twilight Saga: New Moon
|KAP
|1
|-(841)
|15 965 445$186 774
|-
|21 190 444$247 899
|80 000 000 $935 891
|3
|ОБИТЕЛЬ ЗЛА
Resident Evil
|-
|3
|-(1)
|13 289 666$155 471
|-20,6%
|263 017 921$3 116 326
|-
|4
|ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА
|CP
|3
|-(899)
|6 800 000$79 551
|-41,4%
|325 800 000$3 860 190
|65 000 000 $760 412
|5
|ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАМОНТЕНКА. В ПОИСКАХ МАМЫ
|NMG
|2
|-(1130)
|5 409 277$63 281
|-10,8%
|131 162 504$1 569 681
|75 000 000 $877 398
|6
|ЦАРЕВНА НЕСМЕЯНА
|NKI
|2
|-(2166)
|5 308 821$62 106
|7,7%
|104 394 288$1 249 333
|55 000 000 $643 425
|7
|ВЫШКА 2
Fall 2: Deadpoint
|CAO
|3
|-(473)
|4 688 787$54 852
|-49,5%
|232 340 352$2 752 848
|35 000 000 $409 453
|8
|КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ
|CP
|4
|-(465)
|2 600 000$30 416
|4,0%
|357 400 000$4 246 168
|37 000 000 $432 850
|9
|АБААСЫЛААХ ХАУС 2. ФИНАЛ
|SMKT
|1
|-(1)
|2 292 677$26 821
|-
|2 292 677$26 821
|6 000 000 $70 192
|10
|СУМЕРКИ. ПЕРЕВЫПУСК
Twilight
|KAP
|4
|-(202)
|1 843 055$21 561
|-69,8%
|403 155 648$4 789 778
|18 000 000 $210 576
|11
|РОМАНОВЫ: ПРЕДАННОСТЬ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО
|NKI
|3
|-(410)
|1 369 698$16 024
|-54,4%
|87 824 808$1 040 578
|-
|12
|ВОЛШЕБНОЕ ПЕРО
Girl in the Clouds
|VLG
|1
|-(1636)
|1 040 525$12 173
|-
|1 040 525$12 173
|-
|13
|АСТРАЛ. ШЕПОТ ПРИЗРАКА
Geomeun ryeong
|KNLG
|1
|-(180)
|724 062$8 471
|-
|724 062$8 471
|-
|14
|ВСЕ ЗАКОНЧИТСЯ
It Ends
|PVZGL
|1
|-(192)
|571 839$6 690
|-
|800 010$9 359
|-
|15
|АРАХНИД
Crawlers
|CP
|2
|-(300)
|566 000$6 621
|-68,6%
|17 100 000$204 643
|-
|16
|АССИСТЕНТ В МОРГЕ
Tormento
|WP
|1
|-(157)
|535 083$6 260
|-
|615 704$7 203
|-
|17
|Я ПРИДУ
|SMKT
|1
|-(96)
|435 366$5 093
|-
|989 720$11 578
|-
|18
|БАРБОСКИНЫ. 15 ЛЕТ ВМЕСТЕ
|CIPA
|1
|-(198)
|333 682$3 904
|-
|426 257$4 987
|-
|19
|ЭТО ВСЕ ОНА!
|AK
|1
|-(224)
|323 440$3 784
|-
|323 440$3 784
|-
ИТОГО ТОП-19:
99 997 423 $1 169 834
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 85.48 руб.
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АСТРАЛ. ШЕПОТ ПРИЗРАКА / Geomeun ryeong (KNLG) данные не предоставлены дистрибьютором.
БАРБОСКИНЫ. 15 ЛЕТ ВМЕСТЕ (CIPA) данные не предоставлены дистрибьютором.
БИТВА МОТОРОВ (CP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ВОЛШЕБНОЕ ПЕРО / Girl in the Clouds (VLG) данные не предоставлены дистрибьютором.
ВСЕ ЗАКОНЧИТСЯ / It Ends (PVZGL) данные не предоставлены дистрибьютором.
СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ. ПЕРЕВЫПУСК / The Twilight Saga: New Moon (KAP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ЭТО ВСЕ ОНА! (AK) данные не предоставлены дистрибьютором.
Я ПРИДУ (SMKT) данные не предоставлены дистрибьютором.
Расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
|-
|-
|AK
|Атмосфера Кино
|CAO
|Каро Премьер
|CIPA
|Cinema Park Distribution
|CP
|Централ Партнершип
|KAP
|КИНО.АРТ.ПРО
|KNLG
|Кинологистика
|NKI
|Наше кино
|NMG
|НМГ Кинопрокат
|PVZGL
|Про:взгляд
|SMKT
|Самокат
|VLG
|Вольга
|WP
|Уорлд Пикчерз
Сборов за уикенд 08–11.10
БИТВА МОТОРОВ 275 000 000
СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ.… 90 000 000
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАМОНТЕНКА. В ПОИС… 75 000 000
ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА 70 000 000
ЦАРЕВНА НЕСМЕЯНА 55 000 000
ВЫШКА 2 43 000 000
КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ 37 000 000
ВОЛШЕБНОЕ ПЕРО 15 000 000