Официальная касса России: в поисках смеха

Разница между валовым бокс-офисом по итогам уикенда в статистике ЕАИС и общей кассой фильмов, по которым у нас имеются подтвержденные данные от дистрибьюторов, на прошедшем уикенде составила 135,5 млн рублей. Эту сумму БК определяет как примерные сборы пиратских релизов, главным из которых остается новая экранизация серии видеоигр ОБИТЕЛЬ ЗЛА. По сравнению с предыдущей неделей касса неофициального проката выросла на 18,6%.

ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА на второй неделе отметилась одним из самых низких падений в топ-10 – на 19,6%. Выручка за уикенд составила 107 млн рублей, а общая – 281,5 млн, что превосходит финансовые показатели ЗЛОГО ГОРОДА (275 млн) и ЛЕВШИ (218 млн) за тот же период. Однако по числу зрителей – 558 тысяч – фантастический проект расположился между историческим экшном (654 тысяч) и приключенческой картиной (483 тысяч).

Мультфильм ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАМОНТЕНКА. В ПОИСКАХ МАМЫ стал лучшим по стартовому результату в этом году, заработав за выходные 99,1 млн рублей за 243 тысячи проданных билетов, обойдя недавний релиз ЛУНТИК. ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ (93,3 млн рублей и 243 тысячи зрителей). Также это лучший старт для дистрибьютора «НМГ Кинопрокат» в 2026 году за пределами новогодних праздников. Строчкой ниже – панк-фэнтези КОРОЛЬ И ШУТ. НАВСЕГДА (85,9 млн рублей и 171 тысяча зрителей).

Одна из продюсеров картины, представляющая студию Bazelevs, Виктория Репникова не скрывает: создатели рассчитывали на узнаваемый советский бренд и учитывали это в рекламной кампании. «В первую очередь, я бы выделила силу ностальгии и вневременную тему. Знаменитая «Песенка мамонтенка» – это код, который знают все поколения, от мала до велика. Но главное – это эмоция. Мы сделали ставку на искреннюю, добрую историю о поиске семьи, и зрители это почувствовали».

ЦАРЕВНА НЕСМЕЯНА стартовала с четвертого места. Бокс-офис составил 75,8 млн рублей, а интерес к новинке выказали 179 тысяч зрителей. Картина с узнаваемым стилем дистрибьютора «Наше кино», соединяющим сказку и комедию, в личном рейтинге прокатчика оказалась второй по успешности старта в текущем году. Выше почти с двукратной разницей оказалась ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 2 (152 млн рублей и 357 тысяч зрителей), ниже – драма КОММЕРСАНТ (67,7 млн рублей и 115 тысяч зрителей).

ВЫШКА 2 потеряла во второй уикенд 24% от стартовых сборов, пополнив кассу на 71,6 млн рублей. Падение оказалось мягче, чем у других триллеров этого года: ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ (-30,3%) и ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: ПЕКЛО (-29,2%). С последним проектом сиквел также соревнуется по тоталу: общие сборы фильма про выживание в горах уже составили 200 млн рублей, тогда как у свежей части популярной зомби-франшизы за все время проката накопилось 226 млн. Средняя посещаемость ВЫШКИ 2 составила 15 человек на один сеанс, став самой высокой среди релизов первой десятки.

Фэнтези КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ уступило место прямым конкурентам, потеряв по итогам третьего уикенда 48,3%. Общая касса ироничной сказки составила 340 млн рублей, что уже больше тотала ЦАРЕВНЫ-ЛЯГУШКИ 2 (338 млн).

СУМЕРКИ. ПЕРЕВЫПУСК продолжили пополнять свою кассу, потеряв 38,8% на третьем официальном уикенде. Выручка за все время работы перевыпуска составила 382 млн рублей, что максимально близко к итоговым сборам его главного конкурента, ТИТАНИК 3D (384 млн).

Рекорд в топ-10 по мягкости падения поставила историческая драма РОМАНОВЫ: ПРЕДАННОСТЬ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО – 19,4%. История о семье Николая II заработала за две недели 75,3 млн рублей, превзойдя показатели ОХОТЫ НА ИМПЕРАТОРА (55,4 млн рублей). Следующий рубеж – финальный результат ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОЙ (81,6 млн рублей).

Хоррор АРАХНИД выступил на девятом месте, заработав за первый уикенд 11,4 млн рублей при посещаемости в 22 тысячи зрителей. Американский проект превзошел стартовые сборы другого фильма ужасов от ЦПШ, КИТ-УБИЙЦА (8,9 млн рублей и 18 тысяч зрителей), не недотянул до цифр своего главного аналога ЧЕРНАЯ ВДОВА. УКУС СМЕРТИ (19,1 млн рублей и 50 тысяч зрителей).

ЛУНТИК. ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ замкнул топ-10 с общими сборами 264 млн рублей и 711 тысяч зрителей за шесть уикендов. Разрыв с показателями первой части – почти в половину: на 47,9% по сборам и на 58,6% по посещаемости.

Также в прокате работают в формате премьерных и спецпоказов СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ. ПЕРЕВЫПУСК (11-е место, 2,8 млн рублей и 3,7 тысячи зрителей), драма ОСОБЫЙ ПАЦИЕНТ (12-е место, 2,6 млн рублей и 5,3 тысячи зрителей), документальный фильм СДЕЛАНО В МИЛАНЕ: ИСТОРИЯ АРМАНИ И ИТАЛЬЯНСКОЙ МОДЫ (14-е место, 1,8 млн рублей и 2 тысячи зрителей), фильм ужасов ДЕМОН СКОРОСТИ (15-е место, 1,7 млн рублей 3,2 тысячи зрителей) и перевыпуск триллера ДОННИ ДАРКО (16-е место, 1,7 млн рублей и 3 тысячи зрителей).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 647 млн рублей, с учетом стран СНГ – 693 млн рублей. Это на 7,2% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 19,8% больше, чем было на аналогичном уикенде 2025 года, когда в прокате лидировал военный триллер АВГУСТ.

Фото: кадр из фильма ОБИТЕЛЬ ЗЛА

07.10.2026 Автор: Вероника Cкурихина