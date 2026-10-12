Предварительная касса уикенда: «Битва моторов» вырвалась в лидеры

Отечественный проект стартовал с результатом около 280 млн рублей

Согласно предварительным данным, лидером уикенда с большим отрывом ретро-экшн БИТВА МОТОРОВ (CP). Отечественный фильм с Юрой Борисовым и Иваном Янковским заработал в стартовый уикенд чуть больше 280 млн рублей (517,3 тысячи зрителей) при средней заполняемости 18 человек на сеанс.

Около 80 млн рублей (142,4 тысячи зрителей) собрал ре-релиз фэнтезийной мелодрамы СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ (KAP). Хотя результат оказался почти вдвое скромнее сборов перевыпуска первой части франшизы, этого хватило, чтобы занять вторую строчку чарта лучших релизов уикенда.

В десятку также попала французская анимационная лента ВОЛШЕБНОЕ ПЕРО (VLG), заработавшая на старте 13,2 млн рублей.



Фото: кадр из фильма БИТВА МОТОРОВ