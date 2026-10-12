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ИРИ изменил правила конкурса по созданию молодежного контента и открыл прием заявок

Автор: БК

12 октября 2026

Подать заявку можно не позднее 12 ноября

Стартовал прием заявок на участие в конкурсе по созданию молодежного контента от Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Проекты будут приниматься по двум направлениям: «Контент в блогосфере» (познавательные и развлекательные проекты с участием блогера или в партнерстве с популярными сообществами в социальных сетях) и «Мультиформатный контент» (проекты, предполагающие создание контента в разных форматах для разных платформ, объединенные одной идеей).

В этом году ИРИ изменил правила конкурса: веб-сериалы больше нельзя подавать в направлении «Контент в блогосфере» (за исключением микродрам), а мультиформатные проекты больше не обязаны размещаться на отдельных сайтах. Изменения связаны с развитием коротких вертикальных роликов и стремлением института обеспечить охват аудитории проектами, получившими поддержку.

Заявки на участие принимаются до 18:00 (мск) 12 ноября. Подробные условия и требования опубликованы на сайте ИРИ.

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