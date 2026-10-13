В Минкультуры прошел питчинг дебютных национальных фильмов (часть 2)

Во втором блоке экспертам представили 18 картин

Первым фильмом второго блока очной защиты авторских и экспериментальных игровых национальных фильмов стала драма СЫН СОЛДАТА («АК ФИЛЬМ»). По сюжету, одиннадцатилетний Витя и его младшая сестра Надя оказываются одни в лесу в тылу врага. Дети стараются выжить, пока мама пытается их найти, а наши разведчики идут на риск и жертвуют собой ради спасения детей. Бюджет фильма – 125 млн рублей. Запрашиваемая сумма – 87 млн. Интерес к проекту обозначили прокатчик «Каро Премьер», онлайн-платформы Start и КИОН. Важную роль священника в картине исполнит Юрий Назаров.

ФИЛАРЕТ («Каламата Фильм») рассказывает историю семинариста, ставшего по неосторожности виновником аварии, и его наставника, священника Гавриила, который берет вину на себя. Создатели определяют жанр фильма как камерную драму с элементами бытовой иронии. В числе референсов Гавриил Гордеев назвал картины ТОНИ и БАНШИ ИНИШЕРИНА. Съемки пройдут во Владимире и Горно-Алтайске. Бюджет проекта – 100 млн. Собственные средства – 30 млн рублей. У Министерства культуры запрашивают 70 млн рублей.

Еще одна лента компании «Каламата Фильм» – триллер НЕЗНАКОМЦЫ. Это слоубернер о человеке, переставшем узнавать свою семью. Режиссер – Зака Абдрахманова. Продюсеры – Олег Маловичко и Иван Самохвалов. Бюджет производства – 60 млн рублей. Запрашиваемая сумма – 42 млн.Съемки пройдут в Ярославле. В числе референсов – РОД МУЖСКОЙ, УБИЙСТВО СВЯЩЕННОГО ОЛЕНЯ и ОНО ПРИХОДИТ ЗА ТОБОЙ.

МОЙ ДЕЛЬТАПЛАН («Картина Груп») – драмеди о мужской дружбе. Это роуд-муви о двух стариках, которым предстоит встретиться со своим прошлым, отпустить то, что было дорого, и понять, что жизнь продолжается. Главные роли исполнят Тимофей Трибунцев и Игорь Гордин. Режиссер – Кирилл Логинов. Прокатчик – «Леона».

ПТИЧКА («Кедр Про») – история о молодом дроноводе, который создает оригинальный летающий аппарат. Создатели обещают применить в работе уникальные способы съемки. Бюджет производства – 200 млн. Режиссер – Глеб Пускепалис, сценарист – Григорий Скряпкин, оператор-постановщик – Виталий Смалько, продюсер – Александр Баршак. К проекту планируется привлечь Александр Головин, Александр Антипенко, Михаил Пореченков, Екатерина Екатерининская и другие артисты.

ЧЕГО ХОТЯТ ДЕВОЧКИ («Кинокомпания «Дапродакшн») – семейная комедия с элементом фантастического допущения, затрагивающая тему подросткового взросления. По сюжету, 13-летний школьник пытается угадывать чужие желания и потакает им ради выгоды вместо того, чтобы понять себя. Позже он осознает, что стать мужчиной – значит совершать поступки без ожидания награды. Понять это ему помогают семья, педагоги и одноклассники. Главное место действия – современная школа. Целевая аудитория – дети и подростки. Бюджет фильма – 115 млн рублей. Запрашивают 80 млн.

ТАМ БУДЕТ САД («Кинокомпания Атлантик») рассказывает о главном инженере компании, которая занимается сносом зданий методом контролируемого взрыва. За сутки до важного демонтажа он узнает, что его сын подозревается в краже. У Саши есть 24 часа, чтобы снести дом и спасти сына. Фильм будет сочетать жанры семейной драмы, триллера и детектива. Режиссер – Никита Грушин. Главные роли исполнят Константин Хабенский и Макар Хлебников. Создатели запрашивают 100 млн. Продюсеры плотно работают с «Москино» и частными инвесторами.

ГЛАВНЫЙ БОЙ («Кинокомпания Крупный План») – история о бывшей чемпионке по боксу. Проиграв нокаутом бой, главная героиня сбегает из мегаполиса в родной город. Здесь ей предстоит вернуть доверие человека, которого она когда-то предала. Только он может помочь ей побороть страх поражения и выйти на реванш. Режиссер – Владимир Рудак, выпускник киношколы «Без Границ» и киношколы «Снегири». Продюсер – Олег Любаев. Оператор – Мария Соловьева. Съемки запланированы в Ленинградской области.

КАЛЯЗИН («Кинокомпания Смена») – история о бывшем гении шахмат, которому выпадает второй шанс, когда по стечению обстоятельств он побеждает чемпиона Канады. Режиссер – Райуль Гейдаров (ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СИДНИ ЛЮМЕТА). Продюсер – Екатерина Голубева-Польди. Создатели планируют проекту успешную фестивальную судьбу. Прокатчик фильма – «Пионер». Реализация цифровых прав – «Веста».

ВРЕМЯ ЧУДЕС («Киностудия Олимп») – новогоднее роуд-муви, следующее традициям фильма ЖИГА: НА ПОЛНОЙ СКОРОСТИ. В центре повествования – Женя, который, чтобы попасть на зимний дрифт-фестиваль, становится водителем пожилого соседа. Однако в пути он встречает попутчицу, и поездка оборачивается чередой приключений и опасных погонь. Главные роли исполнят Федор Добронравов и Глеб Калюжный. В команде проекта – Алексей Рязанцев (продюсер), Наталья Назарова (режиссер, продюсер), Константин Поздняков (композитор), Сергей Астахов (оператор), Елена Фонфрович (автор сценария), Серик Бейсеу (режиссер монтажа). Возраст ядра аудитории – школьники и подростки от 12 до 25 лет, а также их родители, которые пойдут в кинотеатры вместе с ними. Бюджет проекта – 150 млн рублей.

ПАРУСА («Киностудия Соль») расскажет об отношениях гиперопекающего отца и дочери, которая мечтает отправиться в кругосветное плавание. Картина станет первым фильмом про яхтинг, снятым в Калининградской области. Создатели заявили сотрудничество с известной яхтенной школой «Сила ветра». Целевая аудитория ленты – молодежь в возрасте 16–35 лет. Проект получит поддержку и медийное продвижение со стороны стриминговой платформы Start. Бюджет производства – 100 млн. Запрашивают 45 млн.

КУРЬЕР («Кинотека») – современное переложение известной повести, а не ремейк культового фильма Карена Шахназарова. Создатели запросили 30 млн на завершение картины и приобретение прав на музыкальные произведения для саундтрека.

МЕРТВАЯ ПЕТЛЯ («Кинохроники») – мистический триллер про молодого человека, разработчика игр, который попадает в мрачный лес, где сталкивается с загадочными монстрами. Став героем в параллельной реальности, он возвращается в действительность, где теперь готов вырасти над собой и взять на себя ответственность. Создателей фильма очень волнует то, как много людей сегодня увлечены цифровым миром. Бюджет картины – 150 млн. Часть стоимости производства создатели планируют возместить за счет рибейтов в Красноярском Крае и Ленинградской области. Партнер проекта – РЕН ТВ.

«Компания «Новые Люди» представила ленту НИИ «ВЕГА». По сюжету, главный герой становится случайным свидетелем полета НЛО и вскоре оказывается в НИИ «ВЕГА», где занимаются изучением неопознанных летающих объектов. Проект наследует традициям советского фантастического кино. Визуальный ряд фильма будет выстроен на контрасте – серая, практически монохромная цветовая палитра быта 60-х годов будет резко сменяться яркими, акцентными вспышками света и цвета. В звуковом оформлении аудиоконтраст призван обозначить вторжение иного мира в привычную советскую реальность. Режиссер и сцернист проекта – Полина Лазарева. Продюсер – Наталья Мокрицкая. В данный момент идет поиск локаций. Бюджет – 145 млн.

«Мастерская» заявила ленту ГЕНЕРАЛЬНЫЙ, сатиру, которую предполагается снять одним планом. По сюжету, за кулисами главной телепремии страны кипят не меньшие страсти, чем на экране. Предательство, интриги, любовь и ненависть – и все это за одну ночь. Кто-то получит статуэтку, а кто-то – шанс начать жизнь заново. Заглавную роль исполнит Сергей Безруков. Также в картине сыграют Елена Морозова, Алексей Дворянский, Дина Корзун, Даниил Воробьев, Алексей Розин, Аглая Тарасова. Режиссер – Анна Матисон. Референсы проекта – сериалы «Киностудия», «Переходный возраст», БЕРДМЭН.

Драма БИОН. КОСМОС 1514 («Монфильм») основана на реальной истории использования макак в научных целях в Сухуми в советское время. Команда местного НИИ разработала гуманный подход использования обезьян для решения задач космической программы. Режиссер – Евгений Стычкин. Бюджет проекта – 200 млн рублей, запрашивают 100 млн.

«Новый фильм» представила ленту НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РУССКИХ ДОМА И НА КУБЕ. По сюжету, автослесарь Леха случайно уничтожает легендарный автомобиль «Волга», на котором по давней традиции возят космонавтов в Кремль сразу после их возвращения на Землю. Восстановить оригинальную машину к очередному возвращению экипажа космонавтов невозможно. Леха вынужден срочно отправиться на Кубу за точно такой же аналогичной «Волгой» – именно эту машину в свое время Никита Хрущев подарил Фиделю Кастро. Фильм позиционируется как авантюрная комедия с международным кастом. Режиссер – Ольга Акатьева. Генеральный продюсер – Ольга Галузинская.

«Платформа Кинодебют» представила картину ДОМОЙ, которая рассказывает о женщине-альпинистке, отказавшейся бросить мужа в «зоне смерти». Спустя годы она сама оказывается в горах одна, на грани гибели. Оператор картины Илья Пугачев будет добиваться максимальной реалистичности и эмоциональности изображения в фильме за счет LED-экранов. Они помогут сделать картинку красивой и детально соответствующей атмосфере каждой сцены.

«Продюсерская Компания «Босфор» представила драму ДОБРЫЙ. По сюжету, после провальной разведоперации в зоне боевых действий молодой боец по прозвищу Добрый остается один на секретном полигоне, превращенном в ловушку из мин, дронов и автономного оружия. Окруженный превосходящими силами противника и лишенный шансов на спасение, он ведет неравный бой, превращая захваченный укрепрайон в последнюю линию обороны, а минное поле - в дорогу к сыну. Общий бюджет фильма составляет 142,6 млн рублей, запрашиваемая сумма у Минкультуры – 99 рублей. В числе партнеров проекта среди прочих – кинопрокатная компания «Каро Премьер», а также профильная общественная организация Ассоциация ветеранов СВО.

Фото: материалы к фильму ДОМОЙ