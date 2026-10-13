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«Газпром-Медиа Холдинг», «Медиаслово» и Сергей Минаев экранизируют «Слово о полку Игореве»

Автор: БК

13 октября 2026

Релиз грядущего фильма запланирован на осень 2028 года

Литературный памятник XII века получит свое прочтение на большом экране – «Газпром-Медиа Холдинг», компания «Медиаслово», а также сценарист и продюсер Сергей Минаев готовят полнометражный фильм по «Слову о полку Игореве».

В основе будущей картины – история похода князя Игоря Святославича против половцев. Военный поход становится отправной точкой для рассказа о мужестве, предательстве, любви и необходимости единства перед общей угрозой. Личные амбиции и решения князей определяют судьбы людей, а разобщенность ставит под удар целую страну.

«Знаменитое “Слово о полку Игореве” – описание дерзкого похода князей-братьев Игоря и Всеволода, закончившегося неудачей и пленом, но приведшего к объединению русских князей против половцев под началом князя Святослава, –безусловно, классика древнерусской литературы, часть нашего культурного кода. Самоотверженность, смелость, жажда справедливости и свободы делают это художественное произведение близким, востребованным и вневременным. Уверен, язык современного кино поможет еще раз пережить сильные эмоции и поверить в победу миллионам зрителей. Наша объединенная команда сделает все, чтобы произведение XII века зазвучало молодо, современно и захватывающе», – заявил генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров.

Для Минаева экранизация станет продолжением работы с исторической тематикой – ранее в партнерстве с холдингом выходили его документальные проекты «История России», «Девяностые», «Нулевые», «Цвет истории» и «Уроки войны».

Релиз СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ запланирован на осень 2028 года.

Фото: Wikipedia

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