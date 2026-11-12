VK, «Яндекс» и «Газпром-Медиа Холдинг» обсуждают создание единого селлера интернет-рекламы

Один из рассматриваемых вариантов – создание общего сейлз-хауса

Компании VK, «Яндекс» и «Газпром-Медиа Холдинг» ведут переговоры об объединении продаж digital-инвентаря. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

Подчеркивается, что один из рассматриваемых вариантов – создание общего сейлз-хауса. В частности, трое собеседников издания уточнили, что с «Газпром-Медиа» обсуждается интеграция в общие продажи платформы Rutube.

Предполагается, что единая структура позволит консолидировать продажи и ценовую политику, а также сократить расходы компаний. По мнению собеседников издания, это может повысить стоимость рекламного инвентаря и увеличить выручку участников объединения. В качестве примера приводится Национальный рекламный альянс (НРА), контролирующий продажу более 90% рекламы на российском телевидении.

Инициатором переговоров выступает VK. При этом окончательная структура объединения пока не определена: стороны не согласовали, кто и на каких условиях будет управлять совместными продажами.

Представители VK, «Яндекса» и «ГПМ Реклама» от комментариев отказались, а в пресс-службе цифровых активов ГПМ заявили, что переговоры не ведутся.

Напомним, что ранее Rutube анонсировал запуск Rutube Ads – рекламной платформы, полностью построенной на собственных технологиях для управления видеорекламой.

Фото: Magnific