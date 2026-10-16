Касса четверга: «Битва моторов» продолжает лидировать
Автор: БК
16 октября 2026
Лучшей новинкой стала лента «Руки Вверх! 2»
Лидером чарта за четверг вновь стал ретро-экшн БИТВА МОТОРОВ (CP), заработавший 22 млн рублей. Отечественная лента с Юрой Борисовым и Иваном Янковским может претендовать еще на 175 млн по итогу уикенда.
Серебро взяла новинка – музыкальный байопик РУКИ ВВЕРХ! 2 (AK). Отечественная лента привлекла на старте 12 млн рублей, а ее касса к вечеру воскресенья может составить 100 млн.
На девятом месте оказался криминальный триллер ДО ПОСЛЕДНЕГО ГРАММА (PRD) с Итаном Хоуком и Расселом Кроу, сумевший положить в свою копилку 1,1 млн рублей. По итогу недели американский проект может рассчитывать на 7 млн.
Фото: кадр из фильма БИТВА МОТОРОВ
Предварительные сборы за четверг 15.10.2026 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 15.10.2026
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 15.10.2026
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|БИТВА МОТОРОВ
|CP
|2
|-(1485)
|22 000 000$262 061
|-38,7%
|384 500 000$4 498 128
|175 000 000 $2 084 574
|2
|РУКИ ВВЕРХ! 2
|AK
|1
|-(2208)
|12 070 045$143 777
|-
|12 432 270$148 091
|100 000 000 $1 191 185
|3
|ОБИТЕЛЬ ЗЛА
Resident Evil
|-
|4
|-(1)
|9 422 946$112 245
|-29,1%
|347 509 857$4 117 415
|-
|4
|СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ. ПЕРЕВЫПУСК
The Twilight Saga: New Moon
|KAP
|2
|-(707)
|6 074 923$72 364
|-61,9%
|117 341 184$1 372 733
|37 000 000 $440 739
|5
|ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА
|CP
|4
|-(613)
|4 200 000$50 030
|-38,2%
|401 400 000$4 755 924
|33 000 000 $393 091
|6
|ВЫШКА 2
Fall 2: Deadpoint
|CAO
|4
|-(415)
|3 289 433$39 183
|-29,8%
|282 680 640$3 349 297
|22 000 000 $262 061
|7
|ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАМОНТЕНКА. В ПОИСКАХ МАМЫ
|NMG
|3
|-(821)
|2 503 403$29 820
|-53,7%
|214 028 272$2 561 372
|40 000 000 $476 474
|8
|ЦАРЕВНА НЕСМЕЯНА
|NKI
|3
|-(1796)
|1 718 188$20 467
|-67,6%
|165 711 200$1 983 140
|25 000 000 $297 796
|9
|ДО ПОСЛЕДНЕГО ГРАММА
Weight
|PRD
|1
|-(232)
|1 098 977$13 091
|-
|1 098 977$13 091
|7 000 000 $83 383
|10
|РОМАНОВЫ: ПРЕДАННОСТЬ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО
|NKI
|4
|-(241)
|1 043 028$12 424
|-23,8%
|103 959 640$1 231 749
|9 000 000 $107 207
|11
|СУМЕРКИ. ПЕРЕВЫПУСК
Twilight
|KAP
|5
|-(131)
|956 104$11 389
|-48,1%
|420 883 584$5 000 399
|-
|12
|ЛЮБОВЬ МОЯ
El ser querido
|AOF
|1
|-(98)
|815 938$9 719
|-
|2 723 770$32 445
|-
|13
|ЛЕС. ХРАНИТЕЛЬ ЖИЗНИ
|SMKT
|1
|-(75)
|808 456$9 630
|-
|915 758$10 908
|-
|14
|ПОДВОДНАЯ БРАТВА. НА СТРАЖЕ РИФА
|NKI
|1
|-(1480)
|783 020$9 327
|-
|980 275$11 677
|-
|15
|КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ
|CP
|5
|-(289)
|677 000$8 064
|-74,0%
|385 100 000$4 575 264
|-
|16
|ВКУСКИЛЛ
AnyMart
|INK
|1
|-(142)
|550 120$6 553
|-
|690 220$8 222
|-
|17
|АБААСЫЛААХ ХАУС 2. ФИНАЛ
|SMKT
|2
|-(26)
|393 630$4 689
|-82,8%
|8 329 205$97 440
|-
|18
|АСТРАЛ. ШЕПОТ ПРИЗРАКА
Geomeun ryeong
|KNLG
|2
|-(96)
|365 353$4 352
|-49,5%
|7 109 401$83 170
|-
|19
|Я ПРИДУ
|SMKT
|2
|-(62)
|320 512$3 818
|-26,4%
|3 645 470$42 647
|-
|20
|КРАСНЫЙ ЭКРАН
|CIPA
|1
|-(71)
|291 459$3 472
|-
|459 791$5 477
|-
|21
|АССИСТЕНТ В МОРГЕ
Tormento
|WP
|2
|-(84)
|277 943$3 311
|-48,1%
|6 234 570$72 936
|-
|22
|ВОЛШЕБНОЕ ПЕРО
Girl in the Clouds
|VLG
|2
|-(1549)
|241 710$2 879
|-76,8%
|15 093 076$176 569
|-
ИТОГО ТОП-22:
69 902 188 $832 665
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 83.95 руб.
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Также стартовали
ВКУСКИЛЛ / AnyMart (INK) данные не предоставлены дистрибьютором.
ДО ПОСЛЕДНЕГО ГРАММА / Weight (PRD) данные не предоставлены дистрибьютором.
КРАСНЫЙ ЭКРАН (CIPA) данные не предоставлены дистрибьютором.
ЛЕС. ХРАНИТЕЛЬ ЖИЗНИ (SMKT) данные не предоставлены дистрибьютором.
ЛЮБОВЬ МОЯ / El ser querido (AOF) данные не предоставлены дистрибьютором.
ПОДВОДНАЯ БРАТВА. НА СТРАЖЕ РИФА (NKI) данные не предоставлены дистрибьютором.
РУКИ ВВЕРХ! 2 (AK) данные не предоставлены дистрибьютором.
Расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
|-
|-
|AK
|Атмосфера Кино
|AOF
|A-One Films
|CAO
|Каро Премьер
|CIPA
|Cinema Park Distribution
|CP
|Централ Партнершип
|INK
|Иноекино
|KAP
|КИНО.АРТ.ПРО
|KNLG
|Кинологистика
|NKI
|Наше кино
|NMG
|НМГ Кинопрокат
|PRD
|Парадиз
|SMKT
|Самокат
|VLG
|Вольга
|WP
|Уорлд Пикчерз
Сборов за уикенд 15–18.10
БИТВА МОТОРОВ 170 000 000
РУКИ ВВЕРХ! 2 110 000 000
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАМОНТЕНКА. В ПОИС… 50 000 000
СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ.… 40 000 000
ЦАРЕВНА НЕСМЕЯНА 38 000 000
ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА 32 000 000
ВЫШКА 2 20 000 000