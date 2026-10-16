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Касса четверга: «Битва моторов» продолжает лидировать

Автор: БК
16 октября 2026

Лучшей новинкой стала лента «Руки Вверх! 2»

Лидером чарта за четверг вновь стал ретро-экшн БИТВА МОТОРОВ (CP), заработавший 22 млн рублей. Отечественная лента с Юрой Борисовым и Иваном Янковским может претендовать еще на 175 млн по итогу уикенда.

Серебро взяла новинка – музыкальный байопик РУКИ ВВЕРХ! 2 (AK). Отечественная лента привлекла на старте 12 млн рублей, а ее касса к вечеру воскресенья может составить 100 млн.

На девятом месте оказался криминальный триллер ДО ПОСЛЕДНЕГО ГРАММА (PRD) с Итаном Хоуком и Расселом Кроу, сумевший положить в свою копилку 1,1 млн рублей. По итогу недели американский проект может рассчитывать на 7 млн.

Фото: кадр из фильма БИТВА МОТОРОВ

Предварительные сборы за четверг 15.10.2026 в России (без учета СНГ)

Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. ЭКРАНЫ К/Т КАССА ЧЕТВЕРГА 15.10.2026 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩАЯ КАССА НА 15.10.2026 ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
1 БИТВА МОТОРОВ
 CP 2 -(1485) 22 000 000$262 061 -38,7% 384 500 000$4 498 128 175 000 000 $2 084 574
2 РУКИ ВВЕРХ! 2
 AK 1 -(2208) 12 070 045$143 777 - 12 432 270$148 091 100 000 000 $1 191 185
3 ОБИТЕЛЬ ЗЛА
Resident Evil		 - 4 -(1) 9 422 946$112 245 -29,1% 347 509 857$4 117 415 -
4 СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ. ПЕРЕВЫПУСК
The Twilight Saga: New Moon		 KAP 2 -(707) 6 074 923$72 364 -61,9% 117 341 184$1 372 733 37 000 000 $440 739
5 ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА
 CP 4 -(613) 4 200 000$50 030 -38,2% 401 400 000$4 755 924 33 000 000 $393 091
6 ВЫШКА 2
Fall 2: Deadpoint		 CAO 4 -(415) 3 289 433$39 183 -29,8% 282 680 640$3 349 297 22 000 000 $262 061
7 ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАМОНТЕНКА. В ПОИСКАХ МАМЫ
 NMG 3 -(821) 2 503 403$29 820 -53,7% 214 028 272$2 561 372 40 000 000 $476 474
8 ЦАРЕВНА НЕСМЕЯНА
 NKI 3 -(1796) 1 718 188$20 467 -67,6% 165 711 200$1 983 140 25 000 000 $297 796
9 ДО ПОСЛЕДНЕГО ГРАММА
Weight		 PRD 1 -(232) 1 098 977$13 091 - 1 098 977$13 091 7 000 000 $83 383
10 РОМАНОВЫ: ПРЕДАННОСТЬ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО
 NKI 4 -(241) 1 043 028$12 424 -23,8% 103 959 640$1 231 749 9 000 000 $107 207
11 СУМЕРКИ. ПЕРЕВЫПУСК
Twilight		 KAP 5 -(131) 956 104$11 389 -48,1% 420 883 584$5 000 399 -
12 ЛЮБОВЬ МОЯ
El ser querido		 AOF 1 -(98) 815 938$9 719 - 2 723 770$32 445 -
13 ЛЕС. ХРАНИТЕЛЬ ЖИЗНИ
 SMKT 1 -(75) 808 456$9 630 - 915 758$10 908 -
14 ПОДВОДНАЯ БРАТВА. НА СТРАЖЕ РИФА
 NKI 1 -(1480) 783 020$9 327 - 980 275$11 677 -
15 КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ
 CP 5 -(289) 677 000$8 064 -74,0% 385 100 000$4 575 264 -
16 ВКУСКИЛЛ
AnyMart		 INK 1 -(142) 550 120$6 553 - 690 220$8 222 -
17 АБААСЫЛААХ ХАУС 2. ФИНАЛ
 SMKT 2 -(26) 393 630$4 689 -82,8% 8 329 205$97 440 -
18 АСТРАЛ. ШЕПОТ ПРИЗРАКА
Geomeun ryeong		 KNLG 2 -(96) 365 353$4 352 -49,5% 7 109 401$83 170 -
19 Я ПРИДУ
 SMKT 2 -(62) 320 512$3 818 -26,4% 3 645 470$42 647 -
20 КРАСНЫЙ ЭКРАН
 CIPA 1 -(71) 291 459$3 472 - 459 791$5 477 -
21 АССИСТЕНТ В МОРГЕ
Tormento		 WP 2 -(84) 277 943$3 311 -48,1% 6 234 570$72 936 -
22 ВОЛШЕБНОЕ ПЕРО
Girl in the Clouds		 VLG 2 -(1549) 241 710$2 879 -76,8% 15 093 076$176 569 -
ИТОГО ТОП-22:
69 902 188 $832 665
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 83.95 руб.

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ВКУСКИЛЛ / AnyMart (INK) данные не предоставлены дистрибьютором.
ДО ПОСЛЕДНЕГО ГРАММА / Weight (PRD) данные не предоставлены дистрибьютором.
КРАСНЫЙ ЭКРАН (CIPA) данные не предоставлены дистрибьютором.
ЛЕС. ХРАНИТЕЛЬ ЖИЗНИ (SMKT) данные не предоставлены дистрибьютором.
ЛЮБОВЬ МОЯ / El ser querido (AOF) данные не предоставлены дистрибьютором.
ПОДВОДНАЯ БРАТВА. НА СТРАЖЕ РИФА (NKI) данные не предоставлены дистрибьютором.
РУКИ ВВЕРХ! 2 (AK) данные не предоставлены дистрибьютором.
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Прогноз
Сборов за уикенд 15–18.10
БИТВА МОТОРОВ 170 000 000
РУКИ ВВЕРХ! 2 110 000 000
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАМОНТЕНКА. В ПОИС… 50 000 000
СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ.… 40 000 000
ЦАРЕВНА НЕСМЕЯНА 38 000 000
ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА 32 000 000
ВЫШКА 2 20 000 000