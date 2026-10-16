В Санкт-Петербурге стартовал фестиваль «Послание к человеку»

Индустриальная программа смотра пройдет с 20 по 22 октября

16 октября в Санкт-Петербурге начал свою работу 36-й Международный кинофестиваль «Послание к человеку». За награды смотра в этом году будут соревноваться 33 картины в международном конкурсе, 19 фильмов в Национальном конкурсе и 23 фильма в экспериментальном конкурсе In Silico.

В жюри международного конкурса вошли режиссеры Аднан Барака, Мусса Сене Абса, Лори Фелкер, Сержиу Трефо и Стася Толстая. Победителей Национального конкурса, в свою очередь, выберут режиссер Любовь Мульменко, президент Гильдии неигрового кино и телевидения Алексей Ханютин и оператор Андрей Чертов.

Фильмом открытия станет документальная лента МАТЧ Хуана Кабраля и Сантьяго Франко, снятая к 40-летию легендарного матча чемпионата мира 1986 года между сборными Аргентины и Англии. В ней футбол становится поводом для разговора о сложных отношениях двух стран, исторической памяти и национальной идентичности.

Индустриальная программа «Послания к человеку», которая пройдет с 20 по 22 октября, будет посвящена развитию возможностей постпродакшена в неигровом кино и роли искусственного интеллекта в этом процессе. Помимо питчингов неигровых и экспериментальных проектов, гостей ждут презентации документальных проектов онлайн-платформ, дискуссия о производстве документального кино в Санкт-Петербурге, панель Rutube о возможностях платформы для создателей контента, круглый стол «Документальные фильмы платформ пять лет спустя: смена фокуса, эксперименты с жанрами», а также многое другое.



Расписание всей Индустриальной программы целиком доступно на официальном сайте.