Кинофестиваль «Послание к человеку» поменял даты проведения

Международный киносмотр пройдет на главных киноплощадках Санкт-Петербурга с 6 по 14 октября

Международный кинофестиваль документальных, короткометражных игровых, анимационных и экспериментальных фильмов «Послание к человеку» продлевает прием заявок на конкурс до 30 июля 2023 года. По этой причине меняются и даты проведения смотра. В 2023 году «Послание к человеку» пройдет на главных киноплощадках Санкт-Петербурга с 6 по 14 октября.

Отборочная комиссия программной дирекции 33-го МКФ «Послание к человеку» проводит отбор фильмов для участия в трех конкурсах: Международном, Национальном и Экспериментальном конкурсе In Silico. Традиционно обширную программу конкурса организаторы фестиваля дополнят тематическими внеконкурсными показами, ретроспективами, дискуссиями и мастер-классами с профессионалами индустрии на актуальные и важные темы. Составление программы продолжается.

Откроет питерский фестиваль пресс-конференция с участием членов жюри, а торжественные церемонии открытия и закрытия фестиваля с участием звезд кинематографа и популярных артистов зрители смогут увидеть в онлайн-трансляции.

Подать заявку на участие фильма в конкурсном отборе можно через форму на сайте фестиваля и онлайн-платформы FilmFreeway и Festhome. При подаче заявки для участия в Международном и Экспериментальном конкурсе In Silico необходимо оплатить взнос. За подачу заявки для участия в Национальном конкурсе оплата не взимается. Регламент конкурса размещен на сайте смотра.

Жюри фестиваля оценит фильмы в ряде номинаций, среди которых Гран-при «Золотой Кентавр» за лучший фильм, три специальных приза Жюри Международного конкурса «Кентавр», приз «Кентавр» за лучший документальный фильм и другие награды. Все они сопровождаются денежными вознаграждениями в диапазоне от 30 до 240 тысяч рублей.

«Послание к человеку» – Международный кинофестиваль документальных, короткометражных игровых, анимационных и экспериментальных фильмов, основанный в 1989 году в Ленинграде режиссером Михаилом Литвяковым. Ежегодно отборочная комиссия получает более 3000 заявок на участие со всех континентов и сотен стран мира. В конкурсных и внеконкурсных программах участвуют более 100 фильмов. За 30 лет Фестиваль посетили как гости, участники и члены жюри звезды мирового кинематографа Паоло Соррентино, Вернер Херцог, Тонино Гуэрра, Виктор Косаковский, Гарри Бардин, Фолькер Шлендорф, Аньес Варда, Годфри Реджио, Эмир Кустурица, Геррит ван Дейк, Абделатиф Кешиш, Билл Плимптон, Алан Берлинер, Нико фон Глазов, Гелена Тржештикова и многие другие.

Фото: фестиваль «Послание к человеку»