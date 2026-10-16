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Предварительная касса четверга: «Битва моторов» продолжает лидировать

Автор: Георгий Романов

16 октября 2026

«Руки Вверх! 2» стартуют с второй строчки

Согласно предварительным данным, лидером четверга во второй раз подряд стала приключенческая картина БИТВА МОТОРОВ (CP). Фильм с Юрой Борисовым и Иваном Янковским заработал почти 22 млн рублей (43,9 тысячи зрителей). К вечеру воскресенья его касса может пополниться еще на 160-180 млн рублей.

Главная премьера недели, музыкальный байопик РУКИ ВВЕРХ! 2 (AK), стартовал со второй строчки чарта. Картина записала на свой счет порядка 12 млн рублей (26,5 тысяч зрителей), что к концу уикенда может обеспечить ей примерно 90-110 млн рублей.

С восьмого места стартовал криминальный триллер ДО ПОСЛЕДНЕГО ГРАММА (PRD) с Итаном Хоуком и Расселом Кроу. Заработанные им 1,1 млн рублей позволяют рассчитывать на 7-8 млн рублей за четыре дня проката.

Фото: кадр из фильма БИТВА МОТОРОВ

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