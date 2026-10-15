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Стивен Сигал может сыграть в бурятском проекте о юности Чингисхана

Автор: БК

15 октября 2026

В основу ляжет роман Алексея Гатапова «Тэмуджин»

Республика Бурятия ведет переговоры с актером Стивеном Сигалом об участии в экранизации романа Алексея Гатапова о юности Чингисхана. Об этом ТАСС рассказал министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.

«Бурятию посетил Стивен Сигал, спецпредставитель МИД РФ. Алексей Гатапов создал пятитомник о юности Чингисхана – «Тэмуджин». Сигал взял [издание], сказал, что изучит. Мы обсуждали. И пока говорить громко об этом рановато, но, возможно, создадим сериал, похожий на «Игру престолов». <…> Обсуждение началось, изучение материала ведется», – заявил он.

Доржиев также подчеркнул, что Сигал является приверженцем восточной культуры, а в Бурятии – «чувствует себя как дома, комфортно».

Фото: кадр из фильма ИЗНОС

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