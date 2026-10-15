Стивен Сигал может сыграть в бурятском проекте о юности Чингисхана
Автор: БК
15 октября 2026
В основу ляжет роман Алексея Гатапова «Тэмуджин»
Республика Бурятия ведет переговоры с актером Стивеном Сигалом об участии в экранизации романа Алексея Гатапова о юности Чингисхана. Об этом ТАСС рассказал министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.
«Бурятию посетил Стивен Сигал, спецпредставитель МИД РФ. Алексей Гатапов создал пятитомник о юности Чингисхана – «Тэмуджин». Сигал взял [издание], сказал, что изучит. Мы обсуждали. И пока говорить громко об этом рановато, но, возможно, создадим сериал, похожий на «Игру престолов». <…> Обсуждение началось, изучение материала ведется», – заявил он.
Доржиев также подчеркнул, что Сигал является приверженцем восточной культуры, а в Бурятии – «чувствует себя как дома, комфортно».
Фото: кадр из фильма ИЗНОС
Самое читаемое
Обзор изменений графика релизов на неделе 5–11 октября 2026 годаПодробнее
В Минкультуры прошел питчинг дебютных национальных фильмов (часть 2)Подробнее
В Минкультуры прошел питчинг дебютных национальных фильмов (часть 1)Подробнее
В Минкультуры прошел питчинг недебютных национальных фильмов (часть 1)Подробнее
В Минкультуры прошел питчинг недебютных национальных фильмов (часть 3)Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Битва моторов» вырвалась в лидерыПодробнее
«Газпром-Медиа Холдинг», «Медиаслово» и Сергей Минаев экранизируют «Слово о полку Игореве»Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 15-18 октябряПодробнее
Международная касса: «Обитель зла» вернулась на первое место на четвертой неделе прокатаПодробнее
В Минкультуры прошел питчинг недебютных национальных фильмов (часть 2)Подробнее
Предпродажи уикенда: «Руки Вверх! 2» уступает первой частиПодробнее
Norm Production готовит «Гулливера» с Гариком ХарламовымПодробнее
Касса России: «Битва моторов» возглавила прокатПодробнее
Обзор новинок проката на уикенде 8–11 октябряПодробнее
ИРИ изменил правила конкурса на создание молодежного контента и открыл прием заявокПодробнее
В Москве состоялась премьера фильма «Сказка о потерянном времени»Подробнее
Официальная касса России: их не догонятПодробнее
В Москве состоялась премьера сериала «Полураспад»Подробнее
Американская касса: «Социальная расплата» не оправдала ожиданийПодробнее
Sony назначила бывшего топ-менеджера YouTube главой Screen GemsПодробнее