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Lucasfilm готовит новую трилогию во вселенной «Звездных войн»

Автор: Илья Кувшинов

7 ноября 2024

Ее сценаристом и продюсером выступит Саймон Кинберг

Похоже, нас ждет еще больше новых ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН – Deadline сообщает, что Lucasfilm заключила сделку с Саймоном Кинбергом на разработку еще одной трилогии в далекой-далекой галактике.

Ожидается, что он выступит не только сценаристом новой трилогии, но и продюсером вместе с главой Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.

Издание утверждает, что это будет прямое продолжение Саги о Скайуокерах (то есть, эпизоды X, XI и XII). Тем временем, The Hollywood Reporter полагает, что это будет совершенно новая трилогия, не имеющая отношения к прошлым проектам. Disney и Lucasfilm, по традиции, отказались от комментариев. 

Для Кинберга ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ не в новинку – в 2014 году он вместе Дэйвом Филони и Кэрри Бек создал анимационное шоу «Звёздные войны: Повстанцы», действие которого разворачивалось в течение 4-х лет до событий первого фильма серии, а также выступал консультантом на ПРОБУЖДЕНИИ СИЛЫ Джей Джей Абрамса.

Помимо этого, он активно работал над другими франшизами в качестве сценариста и продюсера. Его режиссерским дебютом стал кинокомикс ЛЮДИ ИКС: ТЕМНЫЙ ФЕНИКС в 2019 году.

Фото: кадр из фильма ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД

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