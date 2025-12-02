top banner

«Битва за битвой» стала лучшим фильмом на Gotham Awards 2025

Автор: Илья Кувшинов

2 декабря 2025

Награду за лучшую режиссуру получил Джафар Панахи

В Нью-Йорке завершилась 35-я ежегодная церемония премии Gotham Awards. Лучшим фильмом года была признана БИТВА ЗА БИТВОЙ Пола Томаса Андерсона.

Эксперты также отметили несколькими наградами драму ПРОСТАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ Джафара Панахи – лента получила приз как лучший зарубежный фильм, а сам постановщик был удостоен статуэток за режиссуру и за оригинальный сценарий.

Полный список победителей
• Лучший фильм – БИТВА ЗА БИТВОЙ
• Лучший режиссер – Джафар Панахи (ПРОСТАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ)
• Лучшая главная роль – Шопе Дирису (ТЕНЬ МОЕГО ОТЦА)
• Лучшая роль второго плана – Вунми Моссаку (ГРЕШНИКИ)
• Лучший оригинальный сценарий – Джафар Панахи (ПРОСТАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ)
• Лучший адаптированный сценарий – Гарри Лайтон (СЕДЛО)
• Актерский прорыв – Абу Сангаре (ИСТОРИЯ СУЛЕЙМАНА)
• Режиссерский прорыв – Акинола Дэвис-младший (ТЕНЬ МОЕГО ОТЦА)
• Лучший зарубежный фильм – ПРОСТАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ
• Лучший документальный фильм – МОИ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ДРУЗЬЯ. ЧАСТЬ I: ПОСЛЕДНИЙ ВОЗДУХ В МОСКВЕ

Фото: кадр из фильма БИТВА ЗА БИТВОЙ

