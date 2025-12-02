«КИОН» рассказал о новинках декабря

«Тоннель», «Брат навсегда», «Склиф» и многое другое

Одной из главных новинок онлайн-кинотеатра «КИОН» в декабре стал криминальный триллер «Тоннель» с Елизаветой Боярской и Сергеем Гилевым. Первые две серии проекта уже доступны для просмотра на стриминге.

Кроме того, зрителей ждут медицинская драма «Склиф» с Кристиной Асмус, комедия ПОПУТЧИКИ, документальный фильм БРАТ НАВСЕГДА и другие новинки библиотеки.

Уже на сервисе:

«Тоннель» (криминальный триллер, реж. Флюза Фархшатова)

Неподкупная таможенница Света Суворова всегда была слишком принципиальной для маленького городка, где все решается «по дружбе». По крайней мере до тех пор, пока мафия не похитила ее мужа. Шанс вернуть его есть, но для этого Свете придется забыть о принципах и пойти на сделку со своей совестью. Готова ли она переступить невидимую черту, которую сама провела?

«Склиф» (драма, реж. Мария Агранович)

Евгения каждый день борется за жизни пациентов, преодолевая гендерные стереотипы и стараясь наладить личную жизнь. Женя — талантливый врач, но она не замужем. У нее был роман с хирургом Ромой еще со времен института. После ординатуры Рома перешел в другое отделение, а Евгении пришлось бороться за свое место. Теперь ее главная цель — получить возможность проводить сложные операции и преодолеть гендерные барьеры. Каждый эпизод сериала посвящен одному рабочему дню Евгении и ее коллег, во время которого они демонстрируют свои навыки и спасают жизни людей.

С 4 декабря:

ПОПУТЧИКИ (комедия, реж. Иван Глубоков)

Молодой программист Кирилл мечтает презентовать свой стартап влиятельному бизнесмену Олегу Потапову. Но вместо деловой встречи он оказывается втянут в опасную и комичную погоню. Потапов вместе с Катей убегают от преследователей и внезапно он принимает Кирилла за своего старого друга Сизого. Под градом пуль Потапов буквально сам втаскивает Кирилла в машину, и они вместе уезжают от преследователей. В процессе погони выясняется, что Потапов после травмы головы стал обладателем редкой формы амнезии: самого себя и мир вокруг он воспринимает так, как будто сейчас расцвет девяностых. Заместитель Потапова, Жаринов, нанял профессора Ельданцева и организатора ивентов Свидунова. Вместе они проводят для бизнесмена лечебный квест по методике Ельданцева, в рамках которого они полностью восстанавливают для Потапова события его приключений 90-х годов, когда у Потапова и его подельника Сизого хотели отжать бизнес бандиты. Теперь им предстоит окунуться в череду приключений.

С 5 декабря:

ПОБЕГ ИЗ БУДУЩЕГО (анимационный, реж. Линь Юнчан)

Озорные братья-медведи Бриар и Брамбл перенесутся в далекое будущее — в мир, где человечество оказалось на грани исчезновения. И, кажется, в этом замешан их старый приятель Вик. Отважным братьям и их друзьям предстоит раскрыть правду, предотвратить катастрофу и найти путь домой.

С 12 декабря:

БРАТ НАВСЕГДА (документальный, реж. Григорий Сельянов, Анна Сельянова)

Захватывающее погружение в съемочный процесс легендарных «Брата» и «Брата 2» с уникальными архивными кадрами Балабанова и Бодрова, многие из которых будут показаны впервые.

С 22 декабря:

В ПОИСКАХ РОЖДЕСТВА (фэнтези, реж. Андреа Экербом)

Жители небольшой деревушки обладают удивительной особенностью — когда наступает 24 декабря, они забывают о празднике. Только девочка Элиза просыпается утром со странным чувством. Безуспешно она пытается объяснить семье и друзьям, что этот день чем-то отличается от других. Элиза в одиночку отправляется в невероятное путешествие и благодаря новым и неожиданным знакомствам вновь открывает для себя радость Рождества. Теперь она должна сделать так, чтобы вся ее деревня вспомнила о празднике.

С 23 декабря:

ВЕДЬМА ЛИЛЛИ И ЗАКОЛДОВАННОЕ РОЖДЕСТВО (фэнтези, реж. Вольфганг Гроос)

Хотя Лилли внешне не отличается от других школьниц, она – самая настоящая ведьма, и умело это скрывает от всех. В ее комнате живет Гектор, зеленый дракончик. Домашние думают, что это мягкая игрушка, а на самом деле это вполне разумное существо, умеющее мыслить и разговаривать. Лилли не верит в Рождество и в то, Санта-Клаус существует, она знает, что ей и ее младшему брату Леону приносит подарки их бабушка в маскарадном костюме. И да, ей снова не подарят кролика, ведь у Леона аллергия на шерсть домашних животных. С досады Лилли читает магическое заклинание, и призывает в наш мир Рупрехта, слугу Санты-Клауса. И этим своим необдуманным шагом она запускает целую череду самых невероятных событий.

С 31 декабря:

МЫШИНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ (семейный, реж. Хенрик Мартин Дальсбаккен)

В канун Рождества дружная семья мышей заканчивает приготовления к празднику в своем большом загородном доме. Неожиданно к ним вторгаются незваные гости — люди. Для мышей это тревожный сигнал: все их следы нужно срочно скрыть. Упрямые мыши не готовы сдавать позиции и уступать дом. Хвостатые полны решительности прогнать двуногих захватчиков.

Фото: кадр из сериала «Тоннель»