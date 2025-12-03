«Красный шелк» продан для показа на территории Японии

Премьера картины состоится на телеканале WOWOW

Ретро-детектив Андрея Волгина КРАСНЫЙ ШЕЛК дебютирует на территории Японии – права на телевизионный показ ленты приобрел ведущий телеканал страны WOWOW. Премьера картины в эфире намечена на январь 2026 года.

Параллельно с ТВ-релизом компанией Art Pictures Distribution также были заключены соглашения о выходе фильма на ведущих японских VOD-платформах, что придаст проекту максимальный охват.

Отмечается, что японская сторона, несмотря на сложность и замкнутость этого рынка, заинтересовалась КРАСНЫМ ШЕЛКОМ еще на этапе показа ленты на кинорынке в Каннах. Это и стало отправной точкой для старта переговоров.

WOWOW – первый коммерческий спутниковый канал в Японии, который вещает с 1991 года и имеет репутацию «японского HBO».

Фото: Nota Bene Film Group