top banner

Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках декабря

Автор: БК

28 ноября 2025

«Финник 2», «Яга на нашу голову» и корейские дорамы

Одной из новинок, которая появится в онлайн-кинотеатре Wink в декабре, станет мультфильм ФИННИК 2. Главные роли в продолжении приключений домового и его друзей озучили Юрий Колокольников, Ида Галич, Слава Копейкин, Аня Pokrov, Василиса Кукояка, а также бессменный голос Финника – Михаил Хрусталев.

Кроме того, зрителей стриминга ждут дорамы «Дорогой М» и «Переключи мир», сказочная комедия ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ, фантастический триллер АСТРОНАВТ, а также другие новинки библиотеки.

Уже на Wink:

ПОХОДУ ЛЮБОВЬ (романтическая комедия, реж. Яна Климова-Юсупова)
Лиза впервые приезжает в Питер. Она молода, красива и верит, что все ее мечты непременно сбудутся. Мосты, воспетые поэтами, набережные, овеянные легендами, и неповторимые вечеринки питерской богемы — этот город умеет очаровывать. Лиза влюбляется в Северную столицу с первого взгляда. Неожиданное знакомство с молодым художником и его другом-музыкантом становится настоящим приключением.

НАХИМОВЦЫ. ЯНТАРНЫЙ БЕРЕГ (приключенческий, реж. Дмитрий Губарев)
Главный герой Егор едет учиться в Нахимовское училище города Калининграда, где ему предстоит начать все с нуля: новые друзья, новые правила, новые испытания. Чтобы быстрее завоевать уважение и стать своим в коллективе, парень придумывает историю — выдает себя за брата знаменитых нахимовцев Логиновых. Обман срабатывает: Егор ловит волну популярности. Но вскоре жизнь ставит его перед настоящим испытанием — теперь нужно не просто казаться смелым, а доказать это делом. Когда возникает угроза в Калининградском заливе и террористы ставят под удар жизни людей, Егор понимает: честь нахимовца — это не слова, а поступки.

«Наш гараж» (драмеди, реж. Юрий Евдокимов)
Семеро друзей арендуют старый гараж, который превращают в свое особое пространство: здесь они влюбляются, ссорятся, открывают в себе музыкальные таланты и осознают, что взрослая жизнь не всегда идет по правилам. Однако у местного мажора на гараж свои планы. Друзьям придется призывать на помощь удачу, сообразительность и всю мощь современных технологий.

С 1 декабря:

ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ (фантастическая драма, реж. Алексей Герман)
На планете, погруженной в глухое Средневековье, работают наблюдатели-земляне, которые пытаются бережно подправлять ход событий, не нарушая логического развития истории. Главный герой, дон Румата Эсторский, осознавая свою задачу сохранения нейтралитета, тем не менее не выдерживает, когда в Арканаре (одном из городов планеты) власть захватывает «черное братство», свергнувшее господство «серых», столь же отвратительных, но не столь кровавых. Румата берется за меч, чтобы покарать злодеев, и тем самым нарушает все правила и закономерности, вмешиваясь в чужой исторический процесс.

«Ветренный холм» (мелодрама, реж. Омер Байкул, Бюлент Доган)
Парень Халиль и девушка Зейнеп принадлежат к разным мирам. Скромная и бедная семья Халиля работает на богатую семью Зейнеп. Однажды хозяева обвиняют отца Халиля в воровстве, и он попадает в тюрьму. Халиль клянется отомстить семейству богачей. Он много работает и в итоге становится богатым и уважаемым бизнесменом. После смерти родителей Халиль возвращается в город, который когда-то называл родным, и начинает осуществлять свой план мести. Однако сильная духом Зейнеп борется с ним, пытаясь сохранить семью. Постепенно Халиль и Зейнеп начинают влюбляться друг в друга.

С 5 декабря:

«Дорогой М» (мелодрама, реж. Пак Чин-у, Со Джу-ван)
Корейский сериал-дорама, который рассказывает о студентах университета Соен, пытающихся выяснить, кто скрывается под псевдонимом «М» в анонимной онлайн-группе.

С 13 декабря:

АСТРОНАВТ (фантастический триллер, реж. Джессика Варлей)
Женщина-астронавт Сэм Уокер прибывает на Землю после своего первого космического путешествия. Но вход капсулы в атмосферу идет не по плану: связь пропадает, тело Сэм покрывается синяками и ссадинами, спускаемый аппарат получает повреждения и приводняется посреди океана. Главную героиню спасают и помещают под наблюдение из-за подозрений, что вместе с ней из космоса проникла внеземная жизнь. 

С 20 декабря:

«Переключи мир» (мелодрама, реж. Нам Тхэ-джин, Чо Ен-мин)
Талантливый мошенник Са До Чан вынужден использовать свои навыки для борьбы с преступностью, поскольку ему отказывают в карьере прокурора из-за инцидента в прошлом.

С 25 декабря:

ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ (сказочная комедия, реж. Александр Войтинский)
Когда у десятилетнего Пети появляется новая воспитательница — странная и ворчливая, но невероятно обаятельная, он быстро понимает, что она не такая, как все. Она «няня под прикрытием», а на самом деле — Яга, легендарная волшебница, потерявшая свою ступу и спрятавшаяся среди людей. Теперь лишь Петя сможет помочь ей вернуть магические силы, а Яга — научить мальчика летать. И не только на ступе, но и по жизни.

С 29 декабря: 

ПУШИСТЫЕ КАНИКУЛЫ (приключенческая комедия, реж. Сильвия Кер)
Девятилетняя Майя мечтает о невероятных приключениях. Однажды на каникулы родители решают отправить ее в летний лагерь, где она быстро находит нового друга — застенчивого мальчика Яна. Они случайно узнают, что амбициозный предприниматель Себастиан собирается вырубать лес и сносить их лагерь, чтобы построить на этом месте парковку. Чтобы не допустить этого, ребятам нужно найти медведя, который, по легенде, живет в местной чаще. Во время поисков им попадается говорящий скунс по имени Фриц, который становится частью команды. 

Также в декабре:

ФИННИК 2 (анимационный, реж. Денис Чернов)
Жизнь самого своенравного домового Финника легка и беззаботна. Он наслаждается «соседством» со своими людьми и дружбой с Кристиной, единственным в мире человеком, который видит домовых. Однако все меняется, когда Финник пробуждает древнюю магию волшебного посоха домовых и в результате этого теряет способность быть невидимым. Теперь под угрозой не только Финник, но и домовые во всем мире. Финнику и Кристине придется отправиться в головокружительное путешествие и преодолеть множество испытаний, чтобы спасти Финника и всех домовых.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ (фантастический боевик, реж. Серик Бейсеу)
Мужчина приходит в себя в палате и обнаруживает, что ничего не помнит о своем прошлом, а в его мозг имплантирован нейрочип. Пытаясь выяснить, кто и почему стер его память, он понимает, что стал пешкой в изощренной игре, где никому нельзя доверять, а под смертельной угрозой находятся жизни его близких.

ТАМ, ГДЕ НАШ ДОМ: СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ (документальный, реж. Владимир Тарасов, Сослан Чехоев, Дмитрий Квашнин)

Фото: кадр из фильма ФИННИК 2

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Касса четверга: «Иллюзия обмана 3» остается в лидерах
Подробнее
«Иллюзия обмана 3» заработала миллиард рублей в российском прокате
Подробнее
Mediascope впервые раскрыл аудиторию нейросетей в России
Подробнее
Рибейты кинопроизводителям в Санкт-Петербурге вырастут на 40% в 2026 году
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 17–23 ноября 2025 года
Подробнее
Кинофестиваль «Зимний» представил конкурсную программу
Подробнее
Все иностранные фильмы будут демонстрироваться в Армении с субтитрами
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Иллюзия обмана 3» снова на вершине
Подробнее
Paramount выпустит новый «Час пик»
Подробнее
Правкомиссия одобрила разрешение Минкульту выбирать приоритетные темы для фильмов
Подробнее
Игорь Хомский стал директором по развитию студии KIONFILM
Подробнее
Кинокомпания MEM Cinema Production присоединилась к АПКиТ
Подробнее
Новинки декабря в онлайн-кинотеатре «Амедиатека»
Подробнее
«МТС Медиа» начнет работу под новым брендом «ON Медиа»
Подробнее
Скарлетт Йоханссон сыграет в перезагрузке «Изгоняющего дьявола»
Подробнее
Минкультуры предлагает ввести полное госфинансирование анимации
Подробнее
Геля, призрак и медведь: итоги российского онлайн-проката в октябре 2025 года
Подробнее
Касса России: «Авиатор» смог вырвать серебро
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Умри, моя любовь» расположилась выше всех новинок
Подробнее
Официальная касса России: Маша высокого полета
Подробнее

Новости по теме

«Ростелеком» отчитался о финансовых результатах по итогам третьего квартала и 9 месяцев 2025 года
Подробнее
Александр Петров исполнит главную роль в третьем сезоне «Фишера»
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink запустил раздел вертикальных сериалов
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках октября
Подробнее
Школа кино «Индустрия» и Wink запускают курс по подготовке продюсеров онлайн-кинотеатров
Подробнее