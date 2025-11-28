Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках декабря

«Финник 2», «Яга на нашу голову» и корейские дорамы

Одной из новинок, которая появится в онлайн-кинотеатре Wink в декабре, станет мультфильм ФИННИК 2. Главные роли в продолжении приключений домового и его друзей озучили Юрий Колокольников, Ида Галич, Слава Копейкин, Аня Pokrov, Василиса Кукояка, а также бессменный голос Финника – Михаил Хрусталев.

Кроме того, зрителей стриминга ждут дорамы «Дорогой М» и «Переключи мир», сказочная комедия ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ, фантастический триллер АСТРОНАВТ, а также другие новинки библиотеки.

Уже на Wink:

ПОХОДУ ЛЮБОВЬ (романтическая комедия, реж. Яна Климова-Юсупова)

Лиза впервые приезжает в Питер. Она молода, красива и верит, что все ее мечты непременно сбудутся. Мосты, воспетые поэтами, набережные, овеянные легендами, и неповторимые вечеринки питерской богемы — этот город умеет очаровывать. Лиза влюбляется в Северную столицу с первого взгляда. Неожиданное знакомство с молодым художником и его другом-музыкантом становится настоящим приключением.

НАХИМОВЦЫ. ЯНТАРНЫЙ БЕРЕГ (приключенческий, реж. Дмитрий Губарев)

Главный герой Егор едет учиться в Нахимовское училище города Калининграда, где ему предстоит начать все с нуля: новые друзья, новые правила, новые испытания. Чтобы быстрее завоевать уважение и стать своим в коллективе, парень придумывает историю — выдает себя за брата знаменитых нахимовцев Логиновых. Обман срабатывает: Егор ловит волну популярности. Но вскоре жизнь ставит его перед настоящим испытанием — теперь нужно не просто казаться смелым, а доказать это делом. Когда возникает угроза в Калининградском заливе и террористы ставят под удар жизни людей, Егор понимает: честь нахимовца — это не слова, а поступки.

«Наш гараж» (драмеди, реж. Юрий Евдокимов)

Семеро друзей арендуют старый гараж, который превращают в свое особое пространство: здесь они влюбляются, ссорятся, открывают в себе музыкальные таланты и осознают, что взрослая жизнь не всегда идет по правилам. Однако у местного мажора на гараж свои планы. Друзьям придется призывать на помощь удачу, сообразительность и всю мощь современных технологий.

С 1 декабря:

ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ (фантастическая драма, реж. Алексей Герман)

На планете, погруженной в глухое Средневековье, работают наблюдатели-земляне, которые пытаются бережно подправлять ход событий, не нарушая логического развития истории. Главный герой, дон Румата Эсторский, осознавая свою задачу сохранения нейтралитета, тем не менее не выдерживает, когда в Арканаре (одном из городов планеты) власть захватывает «черное братство», свергнувшее господство «серых», столь же отвратительных, но не столь кровавых. Румата берется за меч, чтобы покарать злодеев, и тем самым нарушает все правила и закономерности, вмешиваясь в чужой исторический процесс.

«Ветренный холм» (мелодрама, реж. Омер Байкул, Бюлент Доган)

Парень Халиль и девушка Зейнеп принадлежат к разным мирам. Скромная и бедная семья Халиля работает на богатую семью Зейнеп. Однажды хозяева обвиняют отца Халиля в воровстве, и он попадает в тюрьму. Халиль клянется отомстить семейству богачей. Он много работает и в итоге становится богатым и уважаемым бизнесменом. После смерти родителей Халиль возвращается в город, который когда-то называл родным, и начинает осуществлять свой план мести. Однако сильная духом Зейнеп борется с ним, пытаясь сохранить семью. Постепенно Халиль и Зейнеп начинают влюбляться друг в друга.

С 5 декабря:

«Дорогой М» (мелодрама, реж. Пак Чин-у, Со Джу-ван)

Корейский сериал-дорама, который рассказывает о студентах университета Соен, пытающихся выяснить, кто скрывается под псевдонимом «М» в анонимной онлайн-группе.

С 13 декабря:

АСТРОНАВТ (фантастический триллер, реж. Джессика Варлей)

Женщина-астронавт Сэм Уокер прибывает на Землю после своего первого космического путешествия. Но вход капсулы в атмосферу идет не по плану: связь пропадает, тело Сэм покрывается синяками и ссадинами, спускаемый аппарат получает повреждения и приводняется посреди океана. Главную героиню спасают и помещают под наблюдение из-за подозрений, что вместе с ней из космоса проникла внеземная жизнь.

С 20 декабря:

«Переключи мир» (мелодрама, реж. Нам Тхэ-джин, Чо Ен-мин)

Талантливый мошенник Са До Чан вынужден использовать свои навыки для борьбы с преступностью, поскольку ему отказывают в карьере прокурора из-за инцидента в прошлом.

С 25 декабря:

ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ (сказочная комедия, реж. Александр Войтинский)

Когда у десятилетнего Пети появляется новая воспитательница — странная и ворчливая, но невероятно обаятельная, он быстро понимает, что она не такая, как все. Она «няня под прикрытием», а на самом деле — Яга, легендарная волшебница, потерявшая свою ступу и спрятавшаяся среди людей. Теперь лишь Петя сможет помочь ей вернуть магические силы, а Яга — научить мальчика летать. И не только на ступе, но и по жизни.

С 29 декабря:

ПУШИСТЫЕ КАНИКУЛЫ (приключенческая комедия, реж. Сильвия Кер)

Девятилетняя Майя мечтает о невероятных приключениях. Однажды на каникулы родители решают отправить ее в летний лагерь, где она быстро находит нового друга — застенчивого мальчика Яна. Они случайно узнают, что амбициозный предприниматель Себастиан собирается вырубать лес и сносить их лагерь, чтобы построить на этом месте парковку. Чтобы не допустить этого, ребятам нужно найти медведя, который, по легенде, живет в местной чаще. Во время поисков им попадается говорящий скунс по имени Фриц, который становится частью команды.

Также в декабре:

ФИННИК 2 (анимационный, реж. Денис Чернов)

Жизнь самого своенравного домового Финника легка и беззаботна. Он наслаждается «соседством» со своими людьми и дружбой с Кристиной, единственным в мире человеком, который видит домовых. Однако все меняется, когда Финник пробуждает древнюю магию волшебного посоха домовых и в результате этого теряет способность быть невидимым. Теперь под угрозой не только Финник, но и домовые во всем мире. Финнику и Кристине придется отправиться в головокружительное путешествие и преодолеть множество испытаний, чтобы спасти Финника и всех домовых.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ (фантастический боевик, реж. Серик Бейсеу)

Мужчина приходит в себя в палате и обнаруживает, что ничего не помнит о своем прошлом, а в его мозг имплантирован нейрочип. Пытаясь выяснить, кто и почему стер его память, он понимает, что стал пешкой в изощренной игре, где никому нельзя доверять, а под смертельной угрозой находятся жизни его близких.

ТАМ, ГДЕ НАШ ДОМ: СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ (документальный, реж. Владимир Тарасов, Сослан Чехоев, Дмитрий Квашнин)

Фото: кадр из фильма ФИННИК 2