Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках октября

«Тысяча "нет" и одно "да"», продолжение «Любопытной Варвары» и многое другое

Одной из главных новинок, которые появятся в онлайн-кинотеатре Wink в октябре, станет мелодрама «Тысяча "нет" и одно "да"» от продюсера Жоры Крыжовникова. Сериал расскажет зрителям о том, как романтические события меняют размеренную жизнь одной семьи.

Кроме того, зрителей стриминга ждут второй сезон детского детектива «Любопытная Варвара», криминальная комедия «Нам покер» от режиссера «Трудных подростков» и другие новинки библиотеки.

Со 2 октября:

«Любопытная Варвара», 2-й сезон (детектив, реж. Юрий Коробейников)

В новом сезоне юная сыщица Варвара Смородина вместе со своим напарником по расследованиям Васей, сестрой — гламурной красоткой Зоей, бабушкой — бывшим экспертом-криминалистом и дедушкой — следователем в отставке — на весенние каникулы приезжает в Пятигорск. Здесь Зое предстоит попробовать свои силы в кино, а Варвару ждет множество необычайных и загадочных дел, которые может раскрыть только она.

ВСЕВЕДУЩИЙ ЧИТАТЕЛЬ (фэнтези, реж. Ким Бен-у)

Мир Ким Док-ча рушится в буквальном смысле. Обычный офисный работник внезапно оказывается внутри сюжета своего любимого веб-романа о конце света — истории, которую он, похоже, единственный успел дочитать до конца. Когда реальность начинает следовать страницам книги, только Док-ча оказывается способен предсказывать катастрофы, понять правила новой реальности и изменить финал, написанный для всех.

ТЕ ЕЩЕ КАНИКУЛЫ ИЛИ ОТПУСК НА ВСЕ СТО (комедия, реж. Виктор Гарсия Леон)

Мануэла и Хосе обожают своих внуков, но так часто за ними присматривают, что уже не могут вспомнить, когда проводили время только вдвоем. В очередной раз им приходится отменить долгожданный отпуск из-за важной рабочей поездки их детей. Однако, когда Мануэла и Хосе узнают, что командировка — на самом деле отдых на Бали, они решают сделать так, чтобы внуки сами больше не хотели оставаться у дедушки с бабушкой.

С 6 октября:

ПЯТАЧОК. КРОВЬ И ЖЕЛУДИ (хоррор, реж. Андреа М. Катинелла)

Компания девушек приезжает в загородный дом, чтобы отпраздновать день рождения одной из них. Веселье прерывает появление на пороге хижины окровавленного человека, который твердит что-то о напавшем на него гигантском борове. Девушки тут же вспоминают легенду о свиноголовом монстре по прозвищу Пятачок, обитающем в местных лесах. Приехавший на вызов полицейский убеждает их, что это простое совпадение. Праздник продолжается, но вскоре чудовище выходит из леса, чтобы начать кровавую жатву.

С 9 октября:

«Тысяча "нет" и одно "да"» (мелодрама, реж. Андрей Силкин)

Одна случайная встреча навсегда меняет жизни Оксаны, юной девушки из простой семьи, и Сергея, молодого олигарха. Все начинается со свадьбы. Таня, сестра Оксаны, выходит замуж. Свадебный день превращается в череду катастроф — буквально все идет не по плану. На свадьбе даже появляется бывший возлюбленный Тани. А самоуверенный богач Сергей при всех делает предложение Оксане. Отказ Оксаны Сергея очень задевает: «И пусть ты тысячу раз скажешь "нет", рано или поздно ты все равно скажешь "да!"».

С 30 октября:

ОНА СКАЗАЛА «ДА!» (мелодрама, реж. Кристин Скотт Томас)

Три сестры — строгая карьеристка Кэтрин, страстная красотка Виктория и семейная тихоня Джорджина — возвращаются в родной город ради своей мамы, ведь она снова сказала «Да!». Их ждут яркие эмоции, неожиданные гости, пикантные секреты и множество судьбоносных поворотов.

Также в октябре:

«Нам покер» (криминальная комедия, реж. Рустам Ильясов)

Все началось с безобидного решения трех соседей по квартире заработать денег. Витя, Ега и Бек открывают покерный клуб на дому. Игра в воротил подпольного бизнеса сперва кажется им забавной. Но «забавное» быстро заканчивается, когда один из клиентов демонстрирует корочку сотрудника ОБЭП и ставит их перед фактом — теперь они «партнеры» или им светит тюрьма. Пацаны вынуждены расширять нелегальный бизнес, который из одного покерного стола в обычном многоквартирном доме превращается в подпольную игровую империю.

«Хроники Русской Революции» (историческая драма, реж. Андрей Кончаловский)

История трагических событий Октябрьской революции. Период с 1905 по 1924 год — непростая эпоха, повлиявшая на судьбы людей не только в России, но и во всем мире.

Фото: кадр из сериала «Тысяча "нет" и одно "да"»