Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках февраля

Второй сезон «Отмороженных», новые серии «Детей перемен» и многое другое

В числе новинок, которые появятся в онлайн-кинотеатре Wink в феврале – второй сезон криминальной комедии «Отмороженные» о приключениях четырех приятелей-бандитов из 90-х. К своим ролям в продолжении вернулись Светлана Иванова, Ян Цапник, Влад Коноплев, Денис Васильев, Даниил Спиваковский, Савелий Наумов, Ярослав Заргаров, Эмилия Спивак, Кирилл Полухин, Федор Лавров и другие.

Кроме того, зрителей стриминга ждут новые серии второго сезона «Детей перемен», комедия «Не в своей тарелке» и многое другое.

Уже на сервисе:

«Дети перемен. Новый сезон» (драма, реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова)

Действие второго сезона разворачивается на фоне противоречивых 90-х, трагичным образом разрушивших большую семью Флоры. Именно она была единственной фигурой, способной объединить троих абсолютно разных сыновей даже тогда, когда вокруг рушился привычный мир. Теперь Флора Борисовна – авторитетный главарь группировки, которой раньше заправлял ее старший сын. Под ее контролем процветает успешный незаконный бизнес, и связей с прошлой жизнью остается все меньше. В продолжении сериала между Флорой и Петром развернется настоящая война, способная уничтожить не только остатки семейных уз, но и людей вокруг. В семейной саге Флоры начинается новая глава.

«САШАТАНЯ», 9-й сезон (комедия, реж. Александр Потапов)

В новом сезоне Саша и Таня прочувствуют все радости и сложности статуса многодетных родителей. Алеша будет разрываться между футбольным полем и школьной партой, а семье придется учиться жить в режиме постоянной многозадачности. Тем временем Мише и Лиле предстоит переезд в спальный район, где спокойная жизнь быстро уступает место необходимости зарабатывать сразу на две квартиры – съемную и ипотечную.

С 1 февраля:

«Наш спецназ», 4-й сезон (боевик, реж. Виктор Шкуратов)

Отряд «Трефы» никому в Петербурге представлять не нужно. Пятерых бойцов группы немедленного реагирования знают поименно не только силовики. «Трефы» - гроза преступного мира, и там, где они, обеспечен успех любой операции. Командира отряда Илью Фомина коллеги из угрозыска и СК называют безбашенным, но за его рискованными поступками стоят опыт и мастерство. В личной жизни Фомин не столь решителен, и со следователем Натальей Зубковой отношения никак не выходят на новый уровень. Возможно, что-то изменится с возвращением в Петербург его бывшей жены Риммы? Она не прочь восстановить их союз. Кардинально семейная жизнь изменилась у Миши Пряникова. Он стал отцом – и беззаботные вечера в пивной и подтрунивания над Сергеем Богатовым по прозвищу Отец остались в прошлом. В семье Отца тоже много перемен: его жена Света теперь служит в отряде СОБР, а дочка Диана встречается с отъявленным сердцеедом Колодиным. Ну, а у Юры Агеева в личной жизни, наоборот, затишье: ведь он никак не может простить обмана своей невесте Алине.

Со 2 февраля:

«Картотека. Писатели. Сшивание страны» (документальный, реж. Александр Замыслов)

Проект предлагает зрителю посмотреть на географию и историю страны через призму творческого сознания писателей-современников.

С 6 февраля:

ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: НОВЫЙ АТТРАКЦИОН (хоррор, реж. Адам Дубин, Дуглас ДиМонда)

Группа друзей отправляется исследовать руины заброшенного парка аттракционов, который был закрыт 15 лет назад после серии странных и смертельных инцидентов. Легенда гласит, что двое братьев остались запертыми внутри после пожара, но выжили – и теперь они преследуют тех, кто осмелится войти на территорию парка. Вскоре туристы сталкиваются не только с жуткими механизмами и ловушками, но и с бродячими байкерами, которые еще больше усугубляют обстановку.

С 26 февраля:

БОКСЕР (спортивный триллер, реж. Кристофер Энтони)

Дерек «Даймонд» Дуглас – боксер с невероятным потенциалом, но хаотичной, нестабильной манерой боя. Судьба дает ему шанс: титульный поединок, который может навсегда изменить его жизнь. Дорога к чемпионскому поясу превращается в испытание на прочность. Внутри команды нарастают конфликты, спонсоры требуют шоу, соперник начинает играть по-грязному, а тени прошлого не отпускают Дерека. Боксеру предстоит выйти на ринг, чтобы победить не только соперника, но и собственных демонов.

Также в феврале:

«Отмороженные», 2-й сезон (криминальная комедия, реж. Радда Новикова)

События нового сезона «Отмороженных» разворачиваются спустя три года. Фил и Нейман по счастливой случайности оказываются размороженными и пускаются в бега. За это время Ноль купил себе кресло депутата и дал ход делу по преследованию всех друзей Фила: Чак сидит в тюрьме, Олеся потеряла бизнес, Масса и Вжик получили «условку», Степа изгнан из органов, а Даша узнала, насколько Ноль может быть жестоким. Теперь Филу придется не только разобраться с ним, но и вернуть друзьям жизнь, которую они потеряли из-за него, спасти любимую женщину и наконец-то обрести семью – новую или старую.

«Не в своей тарелке» (комедия, реж. Александр Соловьев)

По сюжету в деревне появляется инопланетная семья. Тракторист Игорь знает правду о необычных гостях, но и участковый Сергей Петрович чувствует, что в деревне творится неладное. Ему никто не верит, ведь новенькие неожиданно быстро вписались в сельскую жизнь: Игорь встретил тех, кто поможет поднять деревню, отец Агафон – кого направить на истинный путь, учительница Ира нашла родственную душу в лице оптимиста Ромы, а продавщица Люба – богатыря в образе межпланетного защитника Бори. Пока Света, мама Бори и Ромы, ремонтирует корабль, вся семья живет в человеческих оболочках. Но скрывать правду становится труднее из-за странных событий вокруг, включая бобров, заговоривших благодаря инопланетной субстанции, попавшей в реку.

Фото: кадр из сериала «Отмороженные»