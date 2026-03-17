Работа Telegram замедлена почти на 80%

В отдельных федеральных округах этот показатель приблизился к 90%

Доля неудачных запросов к доменам мессенджера Telegram из России в среднем достигла почти 80%, а в отдельных федеральных округах этот показатель приблизился к 90%. Об этом сообщает «Коммерсант».

Согласно данным сервиса Merilo, в среднем по России доля неудачных запросов к доменам Telegram за неделю с 9 по 15 марта выросла до 79,4% (+47%). При этом в Центральном федеральном округе за неделю доля запросов с ошибками выросла на до 76,5% (+60%), а в Северо-Западном ФО – до 78% (+53,5%).

В целом начиная с выходных 14–15 марта скорость работы мессенджера значительно снизилась как в мобильной сети, так и в фиксированной. Если ранее в Telegram мультимедиа загружались с перебоями, то начиная с выходных и текстовые сообщения отправлялись с задержкой. На сайтах «Сбой.рф» и Downdetector за последние сутки о сбоях в работе Telegram поступило более 14 тысяч жалоб.

