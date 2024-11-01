Telegram может стать еще и видеоплатформой

Об этом заявил его основатель Павел Дуров

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил в официальном канале, что мессенджер «предпринял первые шаги для того, чтобы стать видеоплатформой».

По словам бизнесмена, до недавнего времени видеоролики в различных чатах и каналах отображались в том же формате, в котором они загружены – из-за этого пользователи были вынуждены долго ждать и скачивать тяжелые файлы, чтобы посмотреть короткие видео.

«Однако с сегодняшним обновлением серверы Telegram будут сжимать видео сразу в нескольких вариантах качества и оптимизировать их для потоковой передачи. Теперь, когда вы смотрите видео, Telegram автоматически выбирает наиболее подходящее качество в зависимости от скорости вашего соединения», – написал Дуров.