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Telegram может стать еще и видеоплатформой

Автор: Илья Кувшинов

1 ноября 2024

Об этом заявил его основатель Павел Дуров

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил в официальном канале, что мессенджер «предпринял первые шаги для того, чтобы стать видеоплатформой».

По словам бизнесмена, до недавнего времени видеоролики в различных чатах и каналах отображались в том же формате, в котором они загружены – из-за этого пользователи были вынуждены долго ждать и скачивать тяжелые файлы, чтобы посмотреть короткие видео.

«Однако с сегодняшним обновлением серверы Telegram будут сжимать видео сразу в нескольких вариантах качества и оптимизировать их для потоковой передачи. Теперь, когда вы смотрите видео, Telegram автоматически выбирает наиболее подходящее качество в зависимости от скорости вашего соединения», – написал Дуров.

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