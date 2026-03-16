Кинокомпания «Маурис Филм» вошла в состав АПКиТ

Автор: БК

16 марта 2026

На данный момент организация объединяет 53 крупнейших производителей контента

Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) дополнила свой состав еще одним участником – к индустриальному сообществу присоединилась кинокомпания «Маурис Филм».

«Для "Маурис Филм" вступление в АПКиТ – это стратегический шаг к новому этапу развития. Мы становимся частью профессионального сообщества лидеров индустрии, чтобы объединять ресурсы, запускать масштабные проекты и формировать язык российского кино будущего. Уверены, что синергия продюсеров сегодня – это сильная индустрия завтра», – заявили основатели кинокомпании Армен Давитян и Илона Лакоба.

Кинокомпания была основана в 2011 году. Деятельность «Маурис Филм» состоит из работы подразделений анимационного производства, производства фильмов и сериалов, дистрибуции отечественного и зарубежного кино- и тв-контента, а также кинопроката. С 2015 года она также активно инвестирует в создание оригинального контента. 

На данный момент АПКиТ объединяет 53 крупнейших производителей контента.

