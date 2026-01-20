Киноиндустрия и кинообразовательные организации создадут профессиональное учебное пособие

Выход книги запланирован на вторую половину 2026 года

Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения (СПбГИКиТ), Институт кино НИУ ВШЭ и киношкола «Студия 24» подписали четырехстороннее соглашение о создании учебного пособия «Современное фильмопроизводство художественных фильмов и сериалов».

Ожидается, что оно охватит полный цикл создания кинопроекта – от разработки идеи и тонкостей производства до дистрибуции готового проекта.

Главное преимущество грядущего пособия в том, что все материалы создаются под кураторством и редактурой продюсеров компаний, входящих в АПКиТ, что подразумевает разбор актуальных кейсов, технологий и моделей работы, используемых сегодня лидерами рынка.

Выход учебника запланирован на вторую половину 2026 года. Книга будет рекомендована для использования в образовательных программах всех сторон соглашения и станет также доступна для других учебных заведений страны.