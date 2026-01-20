top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Киноиндустрия и кинообразовательные организации создадут профессиональное учебное пособие

Киноиндустрия и кинообразовательные организации создадут профессиональное учебное пособие

Автор: БК

20 января 2026

Выход книги запланирован на вторую половину 2026 года

Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения (СПбГИКиТ), Институт кино НИУ ВШЭ и киношкола «Студия 24» подписали четырехстороннее соглашение о создании учебного пособия «Современное фильмопроизводство художественных фильмов и сериалов».

Ожидается, что оно охватит полный цикл создания кинопроекта – от разработки идеи и тонкостей производства до дистрибуции готового проекта.

Главное преимущество грядущего пособия в том, что все материалы создаются под кураторством и редактурой продюсеров компаний, входящих в АПКиТ, что подразумевает разбор актуальных кейсов, технологий и моделей работы, используемых сегодня лидерами рынка.

Выход учебника запланирован на вторую половину 2026 года. Книга будет рекомендована для использования в образовательных программах всех сторон соглашения и станет также доступна для других учебных заведений страны.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Предварительная касса четверга: «Чебурашка» продолжает лидировать
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 15-18 января
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Чебурашка 2» удерживает лидерство
Подробнее
Касса четверга: «Марти Великолепный» стартовал с пятого места чарта
Подробнее
Okko рассказал о новинках января
Подробнее
Сергей Некрасов покидает кинопрокатную компанию «Вольга»
Подробнее
Названы самые популярные фильмы и сериалы у пиратов на новогодних праздниках
Подробнее
«Кинопоиск» подвел итоги смотрения в новогодние праздники
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 12–18 января 2026 года
Подробнее
Wink подвел итоги смотрения в новогодние праздники
Подробнее
В Подмосковье запустили цифровую платформу для киносъемок
Подробнее
Касса России: пиратские релизы попали в топ-5
Подробнее
Премия «Большая цифра» открыла зрительское голосование
Подробнее
Ханс Циммер напишет музыку для сериальной адаптации «Гарри Поттера»
Подробнее
«Невероятные приключения Шурика» посмотрело более 46 млн зрителей в новогодние праздники
Подробнее
Кэтлин Кеннеди ушла с поста главы Lucasfilm
Подробнее
«Газпром-Медиа Холдинг» рассказал об итогах 2025 года
Подробнее
Netflix и Sony Pictures заключили лицензионную сделку на $7 млрд
Подробнее
Официальная касса России: три кассовых богатыря
Подробнее
В Москве прошла премьера драмеди «Марти Великолепный»
Подробнее

Новости по теме

Стала известна дата церемонии вручения премии АПКиТ в 2026 году
Подробнее
Открыт прием заявок на соискание XIII премии АПКиТ
Подробнее
Кинокомпания MEM Cinema Production присоединилась к АПКиТ
Подробнее
На форуме «Креативный код» обсудили меры по развитию киноиндустрии
Подробнее
АПКиТ проведет сессию об экосистеме талантов в рамках ПМЭФ-2025
Подробнее